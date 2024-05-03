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Более 80 филиалов российских вузов находятся в СНГ, из них 40% в Узбекистане — Идрисова
Более 80 филиалов российских вузов находятся в СНГ, из них 40% в Узбекистане — Идрисова
Sputnik Узбекистан
Руководитель Всероссийской академии внешней торговли рассказала о заинтересованности студентов из Узбекистана в получении российского образования, а также интересе молодежи РФ к вузам Узбекистана
2024-05-03T17:00+0500
2024-05-03T17:00+0500
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Более 80 филиалов российских вузов находятся в СНГ, из них 40% в Узбекистане. Об этом рассказала врио ректора Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России Виттория Идрисова в ходе брифинга в пресс-центре Sputnik Узбекистан.Российская гостья поделилась впечатлениями от участия в пленарной сессии III Ташкентского международного инвестиционного форума, где выступал Шавкат Мирзиёев.Она отметила, что президент Узбекистана отдельно подчеркнул необходимость развития образования.Также она добавила, что налицо большой интерес как со стороны российских студентов к обучению в Узбекистане, так и со стороны студентов из Узбекистана — в российских учебных заведениях. Почему открытие филиала или кампуса высшего учебного заведения за рубежом — это большой вызов для вуза? Какую роль в эффективной реализации такого проекта играет научная поддержка? Как активное развитие программ дополнительного профессионального образования повлияет на укрепление торгово-экономических связей Узбекистана и России? При каком формате взаимодействия университеты могут внести свой вклад в создание уникального образовательного продукта?Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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узбекистан россия образование студенты

Более 80 филиалов российских вузов находятся в СНГ, из них 40% в Узбекистане — Идрисова

17:00 03.05.2024
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Руководитель Всероссийской академии внешней торговли рассказала о заинтересованности студентов из Узбекистана в получении российского образования, а также интересе молодежи РФ к вузам республики.
Более 80 филиалов российских вузов находятся в СНГ, из них 40% в Узбекистане. Об этом рассказала врио ректора Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России Виттория Идрисова в ходе брифинга в пресс-центре Sputnik Узбекистан.
Российская гостья поделилась впечатлениями от участия в пленарной сессии III Ташкентского международного инвестиционного форума, где выступал Шавкат Мирзиёев.
Она отметила, что президент Узбекистана отдельно подчеркнул необходимость развития образования.
"Здесь у нас полное взаимопонимание, и президент Российской Федерации также активно поддерживает все формы сотрудничества, в том числе между образовательными организациями. Более 80 филиалов, которые открыты у российских вузов за рубежом, они как раз находятся на пространстве СНГ. И из этих 80, порядка 40% именно в Узбекистане", — сообщила Идрисова.
Также она добавила, что налицо большой интерес как со стороны российских студентов к обучению в Узбекистане, так и со стороны студентов из Узбекистана — в российских учебных заведениях.
Почему открытие филиала или кампуса высшего учебного заведения за рубежом — это большой вызов для вуза? Какую роль в эффективной реализации такого проекта играет научная поддержка? Как активное развитие программ дополнительного профессионального образования повлияет на укрепление торгово-экономических связей Узбекистана и России? При каком формате взаимодействия университеты могут внести свой вклад в создание уникального образовательного продукта?
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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