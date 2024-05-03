https://uz.sputniknews.ru/20240503/v-tashkente-otkryli-novoe-zdanie-posolstva-kyrgyzstana--foto-43717415.html

В Ташкенте открыли новое здание посольства Кыргызстана — фото

В Ташкенте открыли новое здание посольства Кыргызстана — фото

Sputnik Узбекистан

Абдулла Арипов и Акылбек Жапаров посадили во дворе дипмиссии саженцы и оставили запись в книге почетных гостей

2024-05-03T14:59+0500

2024-05-03T14:59+0500

2024-05-03T16:09+0500

политика

узбекистан

кыргызстан

посольство

абдулла арипов

акылбек жапаров

ташкент

церемония

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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. В Ташкенте открыли новое здание посольства Кыргызстана, сообщает пресс-секретарь премьер-министра РУз.Торжественная церемония прошла в рамках визита в Узбекистан Председателя Кабинета Министров – руководителя Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбека Жапарова.В посольстве открыты выставки, посвященные 80-летию МИД Кыргызстана, 100-летию образования Кара-Кыргызской автономной области, а также кыргызско-узбекским отношениям.Главы правительств Узбекистана и Кыргызстана — Абдулла Арипов и Акылбек Жапаров — посадили во дворе посольства саженцы и оставили записи в книге почетных гостей.По данным кабмина Кыргызстана, число граждан КР, ежегодно въезжающих в РУз и выезжающих из страны, превышает 1 млн человек. Кроме того, в Узбекистане проживают более 400 тыс. этнических кыргызов. Ранее в рамках программы III Ташкентского инвестиционного форума Председателя Кабинета Министров – руководителя Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбека Жапарова принял глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

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новое здание посольство кыргызстан ташкент абдулла арипов акылбек жапаров