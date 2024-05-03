В Ташкенте открыли новое здание посольства Кыргызстана — фото
14:59 03.05.2024 (обновлено: 16:09 03.05.2024)
© пресс-служба Премьер-министра УзбекистанаРабочий визит председателя кабинета министров КР Акылбек Жапаров в Ташкент
© пресс-служба Премьер-министра Узбекистана
Подписаться
Абдулла Арипов и Акылбек Жапаров посадили во дворе дипмиссии саженцы и оставили запись в книге почетных гостей.
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. В Ташкенте открыли новое здание посольства Кыргызстана, сообщает пресс-секретарь премьер-министра РУз.
Торжественная церемония прошла в рамках визита в Узбекистан Председателя Кабинета Министров – руководителя Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбека Жапарова.
"Премьер-министры двух стран перерезали ленточку и открыли здание дипмиссии Кыргызстана. Они ознакомились с условиями, созданными в посольстве для дипломатов", — говорится в сообщении.
© пресс-служба Премьер-министра УзбекистанаРабочий визит председателя кабинета министров КР Акылбек Жапаров в Ташкент
Рабочий визит председателя кабинета министров КР Акылбек Жапаров в Ташкент
© пресс-служба Премьер-министра Узбекистана
В посольстве открыты выставки, посвященные 80-летию МИД Кыргызстана, 100-летию образования Кара-Кыргызской автономной области, а также кыргызско-узбекским отношениям.
Главы правительств Узбекистана и Кыргызстана — Абдулла Арипов и Акылбек Жапаров — посадили во дворе посольства саженцы и оставили записи в книге почетных гостей.
По данным кабмина Кыргызстана, число граждан КР, ежегодно въезжающих в РУз и выезжающих из страны, превышает 1 млн человек. Кроме того, в Узбекистане проживают более 400 тыс. этнических кыргызов.
Ранее в рамках программы III Ташкентского инвестиционного форума Председателя Кабинета Министров – руководителя Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбека Жапарова принял глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев.