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В Ташкенте открыли новое здание посольства Кыргызстана — фото
В Ташкенте открыли новое здание посольства Кыргызстана — фото
Sputnik Узбекистан
Абдулла Арипов и Акылбек Жапаров посадили во дворе дипмиссии саженцы и оставили запись в книге почетных гостей
2024-05-03T14:59+0500
2024-05-03T16:09+0500
политика
узбекистан
кыргызстан
посольство
абдулла арипов
акылбек жапаров
ташкент
церемония
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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. В Ташкенте открыли новое здание посольства Кыргызстана, сообщает пресс-секретарь премьер-министра РУз.Торжественная церемония прошла в рамках визита в Узбекистан Председателя Кабинета Министров – руководителя Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбека Жапарова.В посольстве открыты выставки, посвященные 80-летию МИД Кыргызстана, 100-летию образования Кара-Кыргызской автономной области, а также кыргызско-узбекским отношениям.Главы правительств Узбекистана и Кыргызстана — Абдулла Арипов и Акылбек Жапаров — посадили во дворе посольства саженцы и оставили записи в книге почетных гостей.По данным кабмина Кыргызстана, число граждан КР, ежегодно въезжающих в РУз и выезжающих из страны, превышает 1 млн человек. Кроме того, в Узбекистане проживают более 400 тыс. этнических кыргызов. Ранее в рамках программы III Ташкентского инвестиционного форума Председателя Кабинета Министров – руководителя Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбека Жапарова принял глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
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новое здание посольство кыргызстан ташкент абдулла арипов акылбек жапаров
новое здание посольство кыргызстан ташкент абдулла арипов акылбек жапаров

В Ташкенте открыли новое здание посольства Кыргызстана — фото

14:59 03.05.2024 (обновлено: 16:09 03.05.2024)
© пресс-служба Премьер-министра УзбекистанаРабочий визит председателя кабинета министров КР Акылбек Жапаров в Ташкент
Рабочий визит председателя кабинета министров КР Акылбек Жапаров в Ташкент - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.05.2024
© пресс-служба Премьер-министра Узбекистана
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Абдулла Арипов и Акылбек Жапаров посадили во дворе дипмиссии саженцы и оставили запись в книге почетных гостей.
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. В Ташкенте открыли новое здание посольства Кыргызстана, сообщает пресс-секретарь премьер-министра РУз.
Торжественная церемония прошла в рамках визита в Узбекистан Председателя Кабинета Министров – руководителя Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбека Жапарова.
"Премьер-министры двух стран перерезали ленточку и открыли здание дипмиссии Кыргызстана. Они ознакомились с условиями, созданными в посольстве для дипломатов", — говорится в сообщении.
© пресс-служба Премьер-министра УзбекистанаРабочий визит председателя кабинета министров КР Акылбек Жапаров в Ташкент
Рабочий визит председателя кабинета министров КР Акылбек Жапаров в Ташкент - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.05.2024
Рабочий визит председателя кабинета министров КР Акылбек Жапаров в Ташкент
© пресс-служба Премьер-министра Узбекистана
В посольстве открыты выставки, посвященные 80-летию МИД Кыргызстана, 100-летию образования Кара-Кыргызской автономной области, а также кыргызско-узбекским отношениям.
Главы правительств Узбекистана и Кыргызстана — Абдулла Арипов и Акылбек Жапаров — посадили во дворе посольства саженцы и оставили записи в книге почетных гостей.
По данным кабмина Кыргызстана, число граждан КР, ежегодно въезжающих в РУз и выезжающих из страны, превышает 1 млн человек. Кроме того, в Узбекистане проживают более 400 тыс. этнических кыргызов.
Ранее в рамках программы III Ташкентского инвестиционного форума Председателя Кабинета Министров – руководителя Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбека Жапарова принял глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
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