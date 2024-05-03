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Вольвач: Число российских туристов в Узбекистане выросло в 10 раз за 4 года
Вольвач: Число российских туристов в Узбекистане выросло в 10 раз за 4 года
Sputnik Узбекистан
Замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач на панельной сессии III Ташкентского международного инвестфорума рассказал, что россияне составляют более трети общего иностранного турпотока республику и их интерес к Узбекистану постоянно растет
2024-05-03T13:55+0500
2024-05-03T13:55+0500
2024-05-03T14:11+0500
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узбекистан
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министерство экономического развития
заместитель министра
инвестиционный форум
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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. За последние четыре года количество поездок российских туристов в Узбекистан увеличилось более чем в 10 раз, сообщил замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вольвач.Статистику взаимного туризма между двумя странами он озвучил на панельной сессии "Туризм и культурное наследие: привлекательность Центральноазиатского региона для иностранных инвесторов" в рамках III Ташкентского международного инвестиционного форума.Также он перечислил факторы, способствующие росту числа россиян, желающих посетить Узбекистан."Между Россией и Узбекистаном действует безвизовый режим, налажено прямое авиасообщение, связывающее не только две столицы, но и крупные региональные города. Каждую неделю совершается свыше 250 рейсов в Узбекистан, что составляет около 12 тысяч рейсов в год. Перелеты обеспечивают девять российских и три узбекских авиакомпании. И это не предел наших возможностей. В данный момент прорабатывается вопрос об увеличении количества рейсов и диверсификации географии полетов, поскольку интерес российских граждан к Узбекистану постоянно растет", — заявил замминистра экономического развития РФ.По его словам, гостей из России привлекает в Узбекистан отсутствие языкового барьера, а также возможность знакомства с архитектурными шедеврами, включенными в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и другими достопримечательностями легендарных Самарканда, Бухары и Хивы.Замминистра экономического развития РФ также добавил, что разработанная стратегия развития сотрудничества стран СНГ в области туризма до 2030 года предусматривает интенсификацию туристских потоков на внутреннем рынке СНГ, объединение усилий по созданию совместного турпродукта и работу по его продвижению на мировом рынке.Кроме того, развитию туристической интеграции, по словам Вольвача, будет способствовать инициатива о Евразийском Альянсе горных курортов.Соответствующий меморандум о его создании летом 2023 года подписали руководители горных курортов России, Узбекистана и Казахстана. В ближайшее время к документу планируют присоединиться Кыргызстан и Азербайджан.
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российские туристы узбекистан рост дмитрий вольвач iii ташкентский международный инвестиционный форум
российские туристы узбекистан рост дмитрий вольвач iii ташкентский международный инвестиционный форум
Вольвач: Число российских туристов в Узбекистане выросло в 10 раз за 4 года
13:55 03.05.2024 (обновлено: 14:11 03.05.2024)
Замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач на панельной сессии III Ташкентского международного инвестфорума рассказал, что россияне составляют более трети общего иностранного турпотока республику и их интерес к Узбекистану постоянно растет.
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik.
За последние четыре года количество поездок российских туристов в Узбекистан увеличилось более чем в 10 раз, сообщил
замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вольвач.
Статистику взаимного туризма между двумя странами он озвучил на панельной сессии "Туризм и культурное наследие: привлекательность Центральноазиатского региона для иностранных инвесторов" в рамках III Ташкентского международного инвестиционного форума.
"За последние четыре года количество поездок российских туристов в Узбекистан увеличилось более чем в 10 раз – с 37 тысяч до 403 тысяч человек. Доля российских туристов в общем потоке туристов в Узбекистан в 2023 году составила около 33%. Неуклонно растет и интерес узбекских туристов к России. За 2023 год было совершено более 800 тысяч поездок в Россию, что в два раза больше, чем за предыдущий год. В целом, взаимный турпоток достиг допандемийных показателей", — отметил Вольвач.
Также он перечислил факторы, способствующие росту числа россиян, желающих посетить Узбекистан.
"Между Россией и Узбекистаном действует безвизовый режим, налажено прямое авиасообщение, связывающее не только две столицы, но и крупные региональные города. Каждую неделю совершается свыше 250 рейсов в Узбекистан, что составляет около 12 тысяч рейсов в год. Перелеты обеспечивают девять российских и три узбекских авиакомпании. И это не предел наших возможностей. В данный момент прорабатывается вопрос об увеличении количества рейсов и диверсификации географии полетов, поскольку интерес российских граждан к Узбекистану постоянно растет", — заявил замминистра экономического развития РФ.
По его словам, гостей из России привлекает в Узбекистан отсутствие языкового барьера, а также возможность знакомства с архитектурными шедеврами, включенными в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и другими достопримечательностями легендарных Самарканда, Бухары и Хивы.
"Немаловажную роль в создании разнообразного, привлекательного и современного туристического продукта играет грамотно выстроенная политика руководства республики. Мы все сегодня видим, как развивается Узбекистан на примере столицы, — отметил Дмитрий Вольвач. — Все это результат реформ, проведенных в стране с 2016 года под руководством Шавката Мирзиёева. Все эти изменения позволили нарастить приток инвестиций, обеспечить строительство новых свободных экономических зон и сократить налоговую нагрузку на бизнес".
Замминистра экономического развития РФ также добавил, что разработанная стратегия развития сотрудничества стран СНГ в области туризма до 2030 года предусматривает интенсификацию туристских потоков на внутреннем рынке СНГ, объединение усилий по созданию совместного турпродукта и работу по его продвижению на мировом рынке.
Кроме того, развитию туристической интеграции, по словам Вольвача, будет способствовать инициатива о Евразийском Альянсе горных курортов.
Соответствующий меморандум о его создании летом 2023 года подписали руководители горных курортов России, Узбекистана и Казахстана. В ближайшее время к документу планируют присоединиться Кыргызстан и Азербайджан.