https://uz.sputniknews.ru/20240504/abituriyent-uzbekistan-postupleniye-vavt-rf-besplatno-obucheniye-43728871.html

Как абитуриенты Узбекистана могут поступить в ВАВТ на бесплатное обучение?

Как абитуриенты Узбекистана могут поступить в ВАВТ на бесплатное обучение?

Sputnik Узбекистан

Об этом в ходе брифинга, прошедшем в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан, рассказала врио ректора Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России Виттория Идрисова

2024-05-04T14:22+0500

2024-05-04T14:22+0500

2024-05-04T14:22+0500

пресс-центр

обучение

россия

узбекистан

абитуриенты

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Она также добавила, что для каждой страны определена своя квота. Для Узбекистана за последние 4 года она выросла практически в 3,5 раза.Что касается направлений подготовки, то их несколько, отметила гостья. В их числе экономика, юриспруденция, менеджмент, государственное и муниципальное управление, таможенное дело.Подробнее – в видео Sputnik Узбекистан.

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