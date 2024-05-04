https://uz.sputniknews.ru/20240504/abituriyent-uzbekistan-postupleniye-vavt-rf-besplatno-obucheniye-43728871.html
Как абитуриенты Узбекистана могут поступить в ВАВТ на бесплатное обучение?
Как абитуриенты Узбекистана могут поступить в ВАВТ на бесплатное обучение?
Sputnik Узбекистан
Об этом в ходе брифинга, прошедшем в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан, рассказала врио ректора Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России Виттория Идрисова
2024-05-04T14:22+0500
2024-05-04T14:22+0500
2024-05-04T14:22+0500
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Она также добавила, что для каждой страны определена своя квота. Для Узбекистана за последние 4 года она выросла практически в 3,5 раза.Что касается направлений подготовки, то их несколько, отметила гостья. В их числе экономика, юриспруденция, менеджмент, государственное и муниципальное управление, таможенное дело.Подробнее – в видео Sputnik Узбекистан.
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абитуриенты узбекистан поступление вавт рф бесплатно обучение брифинг врио ректор всероссийская академия внешней торговли минэкономразвития россия виттория идрисова
абитуриенты узбекистан поступление вавт рф бесплатно обучение брифинг врио ректор всероссийская академия внешней торговли минэкономразвития россия виттория идрисова
Как абитуриенты Узбекистана могут поступить в ВАВТ на бесплатное обучение?
Эксклюзив
Об этом в ходе брифинга, прошедшем в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан, рассказала врио ректора Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России Виттория Идрисова.
"Если мы говорим про основные образовательные программы, то здесь, собственно, два возможных пути. Первый — это по квоте Россотрудничества, то есть это квота российского государства для обучения иностранных граждан. И второй путь — внебюджетное обучение, то есть обучение за счет средств физических или юридических лиц. Соответственно, здесь сроки достаточно свободные, то есть в рамках действия приемной кампании", – уточнила Виттория Идрисова.
Она также добавила, что для каждой страны определена своя квота. Для Узбекистана за последние 4 года она выросла практически в 3,5 раза.
"То есть, если в 2020 году было порядка 280 мест, то сейчас около 800", – рассказала Виттория Идрисова.
Что касается направлений подготовки, то их несколько, отметила гостья. В их числе экономика, юриспруденция, менеджмент, государственное и муниципальное управление, таможенное дело.
Подробнее – в видео Sputnik Узбекистан
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