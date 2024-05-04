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https://uz.sputniknews.ru/20240504/uzbekistan-festival-oborona-promyshlennost-43730678.html
Как в Узбекистане прошел первый фестиваль оборонной промышленности
Как в Узбекистане прошел первый фестиваль оборонной промышленности
Sputnik Узбекистан
На заводах и предприятиях Узбекистана изготавливают боевую технику, легкие бронированные автомобили, дроны, оптические приборы, шлемы, средства химической и противоударной защиты
2024-05-04T18:07+0500
2024-05-04T18:07+0500
узбекистан
ташкент
фестиваль
оборона
промышленность
технологии
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Все это можно было увидеть на фестивале инновационных технологий в сфере обороны в Ташкенте.Свои изобретения представили как крупные производители, так и любители, например, талантливая молодежь, которая увлекается проектированием и сборкой дронов, 3D-моделированием или дронрейсингом.О том, как прошел фестиваль, смотрите в видео Sputnik Узбекистан.
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узбекистан фестиваль оборонная промышленность завод предприятие боевая техника бронированные автомобили дроны оптические приборы шлемы средства химическая противоударная защита
узбекистан фестиваль оборонная промышленность завод предприятие боевая техника бронированные автомобили дроны оптические приборы шлемы средства химическая противоударная защита

Как в Узбекистане прошел первый фестиваль оборонной промышленности

18:07 04.05.2024
© Sputnik
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На заводах и предприятиях Узбекистана изготавливают боевую технику, легкие бронированные автомобили, дроны, оптические приборы, шлемы, средства химической и противоударной защиты, а также товары двойного назначения, которые также необходимы вооруженным силам страны.
Все это можно было увидеть на фестивале инновационных технологий в сфере обороны в Ташкенте.
Свои изобретения представили как крупные производители, так и любители, например, талантливая молодежь, которая увлекается проектированием и сборкой дронов, 3D-моделированием или дронрейсингом.
О том, как прошел фестиваль, смотрите в видео Sputnik Узбекистан.
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