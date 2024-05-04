https://uz.sputniknews.ru/20240504/uzbekistan-festival-oborona-promyshlennost-43730678.html

Как в Узбекистане прошел первый фестиваль оборонной промышленности

Как в Узбекистане прошел первый фестиваль оборонной промышленности

Sputnik Узбекистан

На заводах и предприятиях Узбекистана изготавливают боевую технику, легкие бронированные автомобили, дроны, оптические приборы, шлемы, средства химической и противоударной защиты

2024-05-04T18:07+0500

2024-05-04T18:07+0500

2024-05-04T18:07+0500

узбекистан

ташкент

фестиваль

оборона

промышленность

технологии

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Все это можно было увидеть на фестивале инновационных технологий в сфере обороны в Ташкенте.Свои изобретения представили как крупные производители, так и любители, например, талантливая молодежь, которая увлекается проектированием и сборкой дронов, 3D-моделированием или дронрейсингом.О том, как прошел фестиваль, смотрите в видео Sputnik Узбекистан.

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узбекистан фестиваль оборонная промышленность завод предприятие боевая техника бронированные автомобили дроны оптические приборы шлемы средства химическая противоударная защита