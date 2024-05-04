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https://uz.sputniknews.ru/20240504/uzbekistan-razrabotka-standart-sotsuslugi-jertvy-nasiliye-43727039.html
В РУз планируют разработать стандарт соцуслуг для лиц, подвергшихся насилию
В РУз планируют разработать стандарт соцуслуг для лиц, подвергшихся насилию
Sputnik Узбекистан
В частности, на уровне области в реабилитационных центрах будут оказывать психологические и юридические услуги по предоставлению убежища и углубленной реабилитации на срок до 6 месяцев без требования заявления
2024-05-04T12:22+0500
2024-05-04T12:22+0500
узбекистан
президент
шавкат мирзиёев
совещание
социальная защита
социальная поддержка
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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. В Узбекистане планируется разработать стандарт социальных услуг для лиц, подвергшихся насилию. Будет также развиваться деятельность негосударственных некоммерческих организаций в этой сфере.Эти и другие предложения по расширению масштаба оказания социальных услуг рассмотрели на совещании с Шавкатом Мирзиёевым, сообщает пресс-служба главы государства. Отмечалось, что по данным ВОЗ, каждая третья женщина в мире подвергается той или иной форме насилия. В развитых странах налажена оперативная психологическая, медицинская и юридическая помощь жертвам насилия.В Узбекистане услуги, оказываемые женщинам, подвергшимся притеснению и насилию, отсутствуют на уровне махалли. Качество практической помощи на уровне районов также не высоко, подчеркнули на совещании.В отделениях экстренной помощи больниц организуют комнаты первичного содействия. Кроме того, будут предприняты меры по предотвращению насилия в сферах образования и трудовых отношений. В ходе совещания также шла речь о стимулировании труда лиц с инвалидностью, оказании социальных услуг лицам, подвергшимся притеснению и насилию.Сегодня продукция предприятий, работниками которых являются лица с инвалидностью, закупаются на основе прямых договоров в рамках госзаказа только в случае, если учредителем предприятия является объединение инвалидов.Вместе с тем в стране действуют 669 предприятий и 8,3 тысячи индивидуальных предпринимателей, 50% работников которых составляют лица с инвалидностью. 1-2 мая в столице прошла выставка "Инсон учун", на которой представили такую продукцию и подписали договоры на 360 миллиардов сумов.Благодаря этому около 3 тысяч предпринимателей смогут обеспечить работой примерно 20 тысяч лиц с инвалидностью.Президент одобрил эти предложения и дал дополнительные указания по их практической реализации.
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узбекистан помощь жертва насилие реабилитационный центр психологические юридические услуги предоставление убежище реабилитация заявление
узбекистан помощь жертва насилие реабилитационный центр психологические юридические услуги предоставление убежище реабилитация заявление

В РУз планируют разработать стандарт соцуслуг для лиц, подвергшихся насилию

12:22 04.05.2024
© Depositphotos.com / LeungchopanДевушка закрыла лицо руками. Иллюстративное фото
Девушка закрыла лицо руками. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.05.2024
© Depositphotos.com / Leungchopan
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В частности, на уровне области в реабилитационных центрах будут оказывать психологические и юридические услуги по предоставлению убежища и углубленной реабилитации на срок до 6 месяцев без требования заявления.
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. В Узбекистане планируется разработать стандарт социальных услуг для лиц, подвергшихся насилию. Будет также развиваться деятельность негосударственных некоммерческих организаций в этой сфере.
Эти и другие предложения по расширению масштаба оказания социальных услуг рассмотрели на совещании с Шавкатом Мирзиёевым, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по дальнейшему совершенствованию системы социального обслуживания.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по дальнейшему совершенствованию системы социального обслуживания. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.05.2024
Шавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по дальнейшему совершенствованию системы социального обслуживания.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Отмечалось, что по данным ВОЗ, каждая третья женщина в мире подвергается той или иной форме насилия. В развитых странах налажена оперативная психологическая, медицинская и юридическая помощь жертвам насилия.
В Узбекистане услуги, оказываемые женщинам, подвергшимся притеснению и насилию, отсутствуют на уровне махалли. Качество практической помощи на уровне районов также не высоко, подчеркнули на совещании.
"В связи с этим предлагается ввести новую трехуровневую систему оказания социальных услуг жертвам насилия. Так, на уровне махалли социальный работник, инспектор по профилактике и женская активистка будут изучать случаи притеснения и постоянно отслеживать ситуацию. На уровне района в центрах "Инсон" будут оказываться психологические, юридические и другие виды социальных услуг без требования защитного ордера", – говорится в сообщении.
В отделениях экстренной помощи больниц организуют комнаты первичного содействия.
Кроме того, будут предприняты меры по предотвращению насилия в сферах образования и трудовых отношений.
"При этом будет разработана программа исправления лиц, совершивших насилие, которая будет реализована при согласовании с центром "Инсон". Будет внедрен порядок ведения органами внутренних дел реестра лиц, совершивших насилие", – говорится в сообщении.
В ходе совещания также шла речь о стимулировании труда лиц с инвалидностью, оказании социальных услуг лицам, подвергшимся притеснению и насилию.
Сегодня продукция предприятий, работниками которых являются лица с инвалидностью, закупаются на основе прямых договоров в рамках госзаказа только в случае, если учредителем предприятия является объединение инвалидов.
Вместе с тем в стране действуют 669 предприятий и 8,3 тысячи индивидуальных предпринимателей, 50% работников которых составляют лица с инвалидностью. 1-2 мая в столице прошла выставка "Инсон учун", на которой представили такую продукцию и подписали договоры на 360 миллиардов сумов.
"В целях создания более широких возможностей для их деятельности предлагается разрешить закупать напрямую в рамках государственного заказа также и продукцию всех организаций и индивидуальных предпринимателей, не менее 50 процентов работников которых составляют лица с инвалидностью", – говорится в сообщении.
Благодаря этому около 3 тысяч предпринимателей смогут обеспечить работой примерно 20 тысяч лиц с инвалидностью.
Президент одобрил эти предложения и дал дополнительные указания по их практической реализации.
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