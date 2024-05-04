https://uz.sputniknews.ru/20240504/uzbekistan-razrabotka-standart-sotsuslugi-jertvy-nasiliye-43727039.html

В РУз планируют разработать стандарт соцуслуг для лиц, подвергшихся насилию

В РУз планируют разработать стандарт соцуслуг для лиц, подвергшихся насилию

Sputnik Узбекистан

В частности, на уровне области в реабилитационных центрах будут оказывать психологические и юридические услуги по предоставлению убежища и углубленной реабилитации на срок до 6 месяцев без требования заявления

2024-05-04T12:22+0500

2024-05-04T12:22+0500

2024-05-04T12:22+0500

узбекистан

президент

шавкат мирзиёев

совещание

социальная защита

социальная поддержка

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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. В Узбекистане планируется разработать стандарт социальных услуг для лиц, подвергшихся насилию. Будет также развиваться деятельность негосударственных некоммерческих организаций в этой сфере.Эти и другие предложения по расширению масштаба оказания социальных услуг рассмотрели на совещании с Шавкатом Мирзиёевым, сообщает пресс-служба главы государства. Отмечалось, что по данным ВОЗ, каждая третья женщина в мире подвергается той или иной форме насилия. В развитых странах налажена оперативная психологическая, медицинская и юридическая помощь жертвам насилия.В Узбекистане услуги, оказываемые женщинам, подвергшимся притеснению и насилию, отсутствуют на уровне махалли. Качество практической помощи на уровне районов также не высоко, подчеркнули на совещании.В отделениях экстренной помощи больниц организуют комнаты первичного содействия. Кроме того, будут предприняты меры по предотвращению насилия в сферах образования и трудовых отношений. В ходе совещания также шла речь о стимулировании труда лиц с инвалидностью, оказании социальных услуг лицам, подвергшимся притеснению и насилию.Сегодня продукция предприятий, работниками которых являются лица с инвалидностью, закупаются на основе прямых договоров в рамках госзаказа только в случае, если учредителем предприятия является объединение инвалидов.Вместе с тем в стране действуют 669 предприятий и 8,3 тысячи индивидуальных предпринимателей, 50% работников которых составляют лица с инвалидностью. 1-2 мая в столице прошла выставка "Инсон учун", на которой представили такую продукцию и подписали договоры на 360 миллиардов сумов.Благодаря этому около 3 тысяч предпринимателей смогут обеспечить работой примерно 20 тысяч лиц с инвалидностью.Президент одобрил эти предложения и дал дополнительные указания по их практической реализации.

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