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https://uz.sputniknews.ru/20240504/uzbekistan-stroitelstvo-musorosjigatelnyy-zavod-43727805.html
В Узбекистане планируют построить первый мусоросжигательный завод
В Узбекистане планируют построить первый мусоросжигательный завод
Sputnik Узбекистан
Экспертная группа изучит работу в области управления отходами в Узбекистане и разработает первоначальный проект завода
2024-05-04T13:37+0500
2024-05-04T13:58+0500
узбекистан
китай
экология
отходы
мусор
сбор мусора
завод
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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. В Узбекистане планируют построить первый мусоросжигательный завод, сообщает Минэкологии. Меморандум о сотрудничестве по данному проекту подписали в ходе прошедшей встречи глава Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУз Азиз Абдухакимов и председатель китайской компании "China CAMC Engineering" Ван Бо.Достигнуты соглашения о направлении китайской экспертной группы для изучения и организации работ в области управления отходами в Узбекистане и разработке первоначального проекта завода для презентации руководству республики.Стороны также рассмотрели перспективы сотрудничества в области экологического туризма и изучения возможностей строительства новой канатной дороги в горных местностях Самаркандской области.Завершил встречу визит гостей в Ситуационный центр Миниэкологии для ознакомления с онлайн-системой мониторинга качества воздуха и реагирования на экологические правонарушения, а также системой отслеживания техники по сбору и перевозке отходов.
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узбекистан мусоросжигательный завод экспертная группа изучение работа управление отходами проект
узбекистан мусоросжигательный завод экспертная группа изучение работа управление отходами проект

В Узбекистане планируют построить первый мусоросжигательный завод

13:37 04.05.2024 (обновлено: 13:58 04.05.2024)
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяСбор и переработка отходов
Сбор и переработка отходов - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.05.2024
© Sputnik/Анна Желиховская
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Экспертная группа изучит работу в области управления отходами в Узбекистане и разработает первоначальный проект завода.
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. В Узбекистане планируют построить первый мусоросжигательный завод, сообщает Минэкологии.
Меморандум о сотрудничестве по данному проекту подписали в ходе прошедшей встречи глава Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУз Азиз Абдухакимов и председатель китайской компании "China CAMC Engineering" Ван Бо.
© Пресс-служба МинэкологииГлава Минэкологии РУз Азиз Абдухакимов и председатель китайской компании "China CAMC Engineering" Ван Бо подписали меморандум о сотрудничестве
Глава Минэкологии РУз Азиз Абдухакимов и председатель китайской компании China CAMC Engineering Ван Бо провели встречу - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.05.2024
Глава Минэкологии РУз Азиз Абдухакимов и председатель китайской компании "China CAMC Engineering" Ван Бо подписали меморандум о сотрудничестве
© Пресс-служба Минэкологии
Достигнуты соглашения о направлении китайской экспертной группы для изучения и организации работ в области управления отходами в Узбекистане и разработке первоначального проекта завода для презентации руководству республики.
Стороны также рассмотрели перспективы сотрудничества в области экологического туризма и изучения возможностей строительства новой канатной дороги в горных местностях Самаркандской области.
© Пресс-служба МинэкологииГлава Минэкологии РУз Азиз Абдухакимов и председатель китайской компании "China CAMC Engineering" Ван Бо провели встречу
Глава Минэкологии РУз Азиз Абдухакимов и председатель китайской компании China CAMC Engineering Ван Бо провели встречу - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.05.2024
Глава Минэкологии РУз Азиз Абдухакимов и председатель китайской компании "China CAMC Engineering" Ван Бо провели встречу
© Пресс-служба Минэкологии
Завершил встречу визит гостей в Ситуационный центр Миниэкологии для ознакомления с онлайн-системой мониторинга качества воздуха и реагирования на экологические правонарушения, а также системой отслеживания техники по сбору и перевозке отходов.
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