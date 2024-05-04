https://uz.sputniknews.ru/20240504/uzbekistan-stroitelstvo-musorosjigatelnyy-zavod-43727805.html

В Узбекистане планируют построить первый мусоросжигательный завод

В Узбекистане планируют построить первый мусоросжигательный завод

Sputnik Узбекистан

Экспертная группа изучит работу в области управления отходами в Узбекистане и разработает первоначальный проект завода

2024-05-04T13:37+0500

2024-05-04T13:37+0500

2024-05-04T13:58+0500

узбекистан

китай

экология

отходы

мусор

сбор мусора

завод

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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. В Узбекистане планируют построить первый мусоросжигательный завод, сообщает Минэкологии. Меморандум о сотрудничестве по данному проекту подписали в ходе прошедшей встречи глава Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУз Азиз Абдухакимов и председатель китайской компании "China CAMC Engineering" Ван Бо.Достигнуты соглашения о направлении китайской экспертной группы для изучения и организации работ в области управления отходами в Узбекистане и разработке первоначального проекта завода для презентации руководству республики.Стороны также рассмотрели перспективы сотрудничества в области экологического туризма и изучения возможностей строительства новой канатной дороги в горных местностях Самаркандской области.Завершил встречу визит гостей в Ситуационный центр Миниэкологии для ознакомления с онлайн-системой мониторинга качества воздуха и реагирования на экологические правонарушения, а также системой отслеживания техники по сбору и перевозке отходов.

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узбекистан мусоросжигательный завод экспертная группа изучение работа управление отходами проект