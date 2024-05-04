В Узбекистане планируют построить первый мусоросжигательный завод
13:37 04.05.2024 (обновлено: 13:58 04.05.2024)
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяСбор и переработка отходов
© Sputnik/Анна Желиховская
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Экспертная группа изучит работу в области управления отходами в Узбекистане и разработает первоначальный проект завода.
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. В Узбекистане планируют построить первый мусоросжигательный завод, сообщает Минэкологии.
Меморандум о сотрудничестве по данному проекту подписали в ходе прошедшей встречи глава Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУз Азиз Абдухакимов и председатель китайской компании "China CAMC Engineering" Ван Бо.
© Пресс-служба МинэкологииГлава Минэкологии РУз Азиз Абдухакимов и председатель китайской компании "China CAMC Engineering" Ван Бо подписали меморандум о сотрудничестве
Глава Минэкологии РУз Азиз Абдухакимов и председатель китайской компании "China CAMC Engineering" Ван Бо подписали меморандум о сотрудничестве
Достигнуты соглашения о направлении китайской экспертной группы для изучения и организации работ в области управления отходами в Узбекистане и разработке первоначального проекта завода для презентации руководству республики.
Стороны также рассмотрели перспективы сотрудничества в области экологического туризма и изучения возможностей строительства новой канатной дороги в горных местностях Самаркандской области.
© Пресс-служба МинэкологииГлава Минэкологии РУз Азиз Абдухакимов и председатель китайской компании "China CAMC Engineering" Ван Бо провели встречу
Глава Минэкологии РУз Азиз Абдухакимов и председатель китайской компании "China CAMC Engineering" Ван Бо провели встречу
Завершил встречу визит гостей в Ситуационный центр Миниэкологии для ознакомления с онлайн-системой мониторинга качества воздуха и реагирования на экологические правонарушения, а также системой отслеживания техники по сбору и перевозке отходов.