https://uz.sputniknews.ru/20240504/vystavka-kitay-makao-turizm-uzbekistan-43729481.html
На выставке в китайском Макао представили турпотенциал Узбекистана
На выставке в китайском Макао представили турпотенциал Узбекистана
Sputnik Узбекистан
На выставке в Макао прошла специальная презентация, посвященная Узбекистану, участникам рассказали о реформах, реализуемых в республике в сфере туризма
2024-05-04T16:41+0500
2024-05-04T16:41+0500
2024-05-04T16:41+0500
узбекистан
туризм
китай
выставка
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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Турпотенциал Узбекистана представили на 12-й Международной туристической выставке в Макао (Китай), сообщает ИА “Дунё”.Большой интерес у гостей вызвал стенд Узбекистана, на котором демонстрировались в том числе изделия прикладного искусства, специальные брошюры, гайды. Здесь же можно было отведать национальные сладости и сухофрукты.С помощью фото- и видеоматериалов рассказали о древних городах республики – Самарканде, Бухаре, Хиве и Шахрисабзе, а также прошла презентация.Организаторы стенда Узбекистана – национальные туристические компании в сотрудничестве с посольством РУз в Пекине.12-я Международная туристическая выставка в Макао является одним из крупнейших отраслевых мероприятий Китая и важной платформой для продвижения мировых туристических ресурсов и продуктов.В ней приняли участие более 1 000 представителей и специалистов туристической отрасли из более чем 60 стран.
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туристический потенциал туризм узбекистан выставка макао презентация реформы республика
туристический потенциал туризм узбекистан выставка макао презентация реформы республика
На выставке в китайском Макао представили турпотенциал Узбекистана
Здесь также прошла специальная презентация, посвященная Узбекистану. Участникам рассказали о реформах, реализуемых в республике в сфере туризма.
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik
. Турпотенциал Узбекистана представили на 12-й Международной туристической выставке в Макао (Китай), сообщает ИА “Дунё”
.
Большой интерес у гостей вызвал стенд Узбекистана, на котором демонстрировались в том числе изделия прикладного искусства, специальные брошюры, гайды. Здесь же можно было отведать национальные сладости и сухофрукты.
С помощью фото- и видеоматериалов рассказали о древних городах республики – Самарканде, Бухаре, Хиве и Шахрисабзе, а также прошла презентация.
"В рамках туристической выставки прошла специальная презентация, посвященная Узбекистану. Ее участникам представлена информация о реформах, реализуемых в сфере туризма в Узбекистане, созданных условиях для туристов, продемонстрированы видеоролики о достопримечательностях и природе страны", – говорится в сообщении.
Организаторы стенда Узбекистана – национальные туристические компании в сотрудничестве с посольством РУз в Пекине.
12-я Международная туристическая выставка в Макао является одним из крупнейших отраслевых мероприятий Китая и важной платформой для продвижения мировых туристических ресурсов и продуктов.
В ней приняли участие более 1 000 представителей и специалистов туристической отрасли из более чем 60 стран.