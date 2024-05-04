https://uz.sputniknews.ru/20240504/vystavka-kitay-makao-turizm-uzbekistan-43729481.html

На выставке в китайском Макао представили турпотенциал Узбекистана

На выставке в китайском Макао представили турпотенциал Узбекистана

Sputnik Узбекистан

На выставке в Макао прошла специальная презентация, посвященная Узбекистану, участникам рассказали о реформах, реализуемых в республике в сфере туризма

2024-05-04T16:41+0500

2024-05-04T16:41+0500

2024-05-04T16:41+0500

узбекистан

туризм

китай

выставка

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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Турпотенциал Узбекистана представили на 12-й Международной туристической выставке в Макао (Китай), сообщает ИА “Дунё”.Большой интерес у гостей вызвал стенд Узбекистана, на котором демонстрировались в том числе изделия прикладного искусства, специальные брошюры, гайды. Здесь же можно было отведать национальные сладости и сухофрукты.С помощью фото- и видеоматериалов рассказали о древних городах республики – Самарканде, Бухаре, Хиве и Шахрисабзе, а также прошла презентация.Организаторы стенда Узбекистана – национальные туристические компании в сотрудничестве с посольством РУз в Пекине.12-я Международная туристическая выставка в Макао является одним из крупнейших отраслевых мероприятий Китая и важной платформой для продвижения мировых туристических ресурсов и продуктов.В ней приняли участие более 1 000 представителей и специалистов туристической отрасли из более чем 60 стран.

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