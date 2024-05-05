https://uz.sputniknews.ru/20240505/dzyudoist-iz-uzbekistana-stal-bronzovym-prizerom-bolshogo-shlema-v-dushanbe-43731875.html
Дзюдоист из Узбекистана стал бронзовым призером “Большого шлема” в Душанбе
Дзюдоист из Узбекистана стал бронзовым призером “Большого шлема” в Душанбе
Sputnik Узбекистан
С 3 по 5 мая в столице Таджикистана проходит Турнир мировой серии IJF Большой шлем. Турнир дает возможность спортсменам заработать очки в мировой рейтинг.
2024-05-05T09:55+0500
2024-05-05T09:55+0500
2024-05-05T09:55+0500
узбекистан
дзюдо
душанбе
турнир "большого шлема"
медаль
бронза
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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Сборная Узбекистана по дзюдо завоевала свою первую медаль на турнире "Большого шлема" в Душанбе. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.Отмечается, что турнир, проходящий в столице Таджикистана 3-5 мая, является возможностью для спортсменов заработать очки в мировой рейтинг.Автором награды стал Мухаммад Джумаев, боровшийся в весовой категории до 73 кг. В поединке за третье место узбекистанец одолел представителя Монголии Энхтура Джугдергарава. Таким образом, Джумаев стал бронзовым призером турнира.Турнир в Душанбе собрал 390 дзюдоистов из 65 стран. Кроме денежных призов, спортсмены соревнуются за очки в мировом рейтинге и олимпийские путевки.
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мухаммад джумаев дзюдо медаль бронза турнир большого шлема
мухаммад джумаев дзюдо медаль бронза турнир большого шлема
Дзюдоист из Узбекистана стал бронзовым призером “Большого шлема” в Душанбе
С 3 по 5 мая в столице Таджикистана проходит Турнир мировой серии IJF Большой шлем. Турнир дает возможность спортсменам заработать очки в мировой рейтинг.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik
. Сборная Узбекистана по дзюдо завоевала свою первую медаль на турнире "Большого шлема" в Душанбе. Об этом сообщает
пресс-служба Национального олимпийского комитета.
Отмечается, что турнир, проходящий в столице Таджикистана 3-5 мая, является возможностью для спортсменов заработать очки в мировой рейтинг.
Автором награды стал Мухаммад Джумаев, боровшийся в весовой категории до 73 кг.
В поединке за третье место узбекистанец одолел представителя Монголии Энхтура Джугдергарава. Таким образом, Джумаев стал бронзовым призером турнира.
“Это первая награда Джумаева на соревнованиях международного уровня среди взрослых“, — отметили в Комитете.
Турнир в Душанбе собрал 390 дзюдоистов из 65 стран. Кроме денежных призов, спортсмены соревнуются за очки в мировом рейтинге и олимпийские путевки.