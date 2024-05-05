https://uz.sputniknews.ru/20240505/dzyudoist-iz-uzbekistana-stal-bronzovym-prizerom-bolshogo-shlema-v-dushanbe-43731875.html

Дзюдоист из Узбекистана стал бронзовым призером “Большого шлема” в Душанбе

Дзюдоист из Узбекистана стал бронзовым призером “Большого шлема” в Душанбе

Sputnik Узбекистан

С 3 по 5 мая в столице Таджикистана проходит Турнир мировой серии IJF Большой шлем. Турнир дает возможность спортсменам заработать очки в мировой рейтинг.

2024-05-05T09:55+0500

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2024-05-05T09:55+0500

узбекистан

дзюдо

душанбе

турнир "большого шлема"

медаль

бронза

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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Сборная Узбекистана по дзюдо завоевала свою первую медаль на турнире "Большого шлема" в Душанбе. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.Отмечается, что турнир, проходящий в столице Таджикистана 3-5 мая, является возможностью для спортсменов заработать очки в мировой рейтинг.Автором награды стал Мухаммад Джумаев, боровшийся в весовой категории до 73 кг. В поединке за третье место узбекистанец одолел представителя Монголии Энхтура Джугдергарава. Таким образом, Джумаев стал бронзовым призером турнира.Турнир в Душанбе собрал 390 дзюдоистов из 65 стран. Кроме денежных призов, спортсмены соревнуются за очки в мировом рейтинге и олимпийские путевки.

узбекистан

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