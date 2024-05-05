https://uz.sputniknews.ru/20240505/makron-prizval-ne-ustanavlivat-limity-voennoy-pomoschi-kievu-43737658.html

Макрон призвал не устанавливать лимиты на военную помощь Киеву

Макрон призвал не устанавливать лимиты на военную помощь Киеву

Sputnik Узбекистан

Президент Франции считает, что если украинские военные проиграют, то в опасности окажутся другие страны Европы.

2024-05-05T18:11+0500

2024-05-05T18:11+0500

2024-05-05T18:11+0500

сво

россия

эммануэль макрон

франция

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/15/34156709_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_59e316206213f84a34608c56ad30b736.jpg

ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон боится мощности и дальности российских ракет и призывает Запад не "устанавливать лимиты" на военную поддержку Киева, пишет РИА Новости со ссылкой на издание La Tribune.Как заявил Макрон в интервью изданию, "на Украине на карту поставлена ​​безопасность европейцев, поскольку она находится в 1500 километрах от наших границ". При этом в РФ неоднократно заявляли, что альянс поставками оружия и обучением ВСУ напрямую участвует в конфликте. По заявлению Москвы, НАТО, чья активность у границ России беспрецедентна, нацелена на конфронтацию. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Президент Франции вновь заявил, что придерживается "стратегической двусмысленности", создавшейся после его заявлений о возможности отправки западных войск на Украину. Он считает, что "мы правы, не закрывая никаких дверей". Он добавил, что "нельзя позволить себе устанавливать лимиты" в отношении военной поддержки Украины и необходимо лишить Россию "любой прозрачности" в отношении намерений Франции. Ранее Макрон в интервью изданию Economist вновь заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.

россия

франция

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

росся украина сво безопасность эммануэль макрон франция