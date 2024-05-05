Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240505/makron-prizval-ne-ustanavlivat-limity-voennoy-pomoschi-kievu-43737658.html
Макрон призвал не устанавливать лимиты на военную помощь Киеву
Макрон призвал не устанавливать лимиты на военную помощь Киеву
Sputnik Узбекистан
Президент Франции считает, что если украинские военные проиграют, то в опасности окажутся другие страны Европы.
2024-05-05T18:11+0500
2024-05-05T18:11+0500
сво
россия
эммануэль макрон
франция
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/15/34156709_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_59e316206213f84a34608c56ad30b736.jpg
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон боится мощности и дальности российских ракет и призывает Запад не "устанавливать лимиты" на военную поддержку Киева, пишет РИА Новости со ссылкой на издание La Tribune.Как заявил Макрон в интервью изданию, "на Украине на карту поставлена ​​безопасность европейцев, поскольку она находится в 1500 километрах от наших границ". При этом в РФ неоднократно заявляли, что альянс поставками оружия и обучением ВСУ напрямую участвует в конфликте. По заявлению Москвы, НАТО, чья активность у границ России беспрецедентна, нацелена на конфронтацию. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Президент Франции вновь заявил, что придерживается "стратегической двусмысленности", создавшейся после его заявлений о возможности отправки западных войск на Украину. Он считает, что "мы правы, не закрывая никаких дверей". Он добавил, что "нельзя позволить себе устанавливать лимиты" в отношении военной поддержки Украины и необходимо лишить Россию "любой прозрачности" в отношении намерений Франции. Ранее Макрон в интервью изданию Economist вновь заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.
россия
франция
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/15/34156709_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1aee78d4a8a8405c42e5696bddcc8f03.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
росся украина сво безопасность эммануэль макрон франция
росся украина сво безопасность эммануэль макрон франция

Макрон призвал не устанавливать лимиты на военную помощь Киеву

18:11 05.05.2024
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Муттерсхольц, восточная Франция, в среду, 19 апреля 2023 года.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Муттерсхольц, восточная Франция, в среду, 19 апреля 2023 года. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.05.2024
© AP Photo / Ludovic Marin
Подписаться
Президент Франции считает, что если украинские военные проиграют, то в опасности окажутся другие страны Европы.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон боится мощности и дальности российских ракет и призывает Запад не "устанавливать лимиты" на военную поддержку Киева, пишет РИА Новости со ссылкой на издание La Tribune.
Как заявил Макрон в интервью изданию, "на Украине на карту поставлена ​​безопасность европейцев, поскольку она находится в 1500 километрах от наших границ".
"Если Россия победит, в следующую секунду уже не будет никакой безопасности ни в Румынии, ни в Польше, ни в Литве, ни в нашей стране. Мощность и дальность действия российских баллистических ракет подвергают всех нас опасности", - утверждает он.
При этом в РФ неоднократно заявляли, что альянс поставками оружия и обучением ВСУ напрямую участвует в конфликте. По заявлению Москвы, НАТО, чья активность у границ России беспрецедентна, нацелена на конфронтацию. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент Франции вновь заявил, что придерживается "стратегической двусмысленности", создавшейся после его заявлений о возможности отправки западных войск на Украину. Он считает, что "мы правы, не закрывая никаких дверей".
"В противном случае это означает, что мы соглашаемся отказаться от международного порядка, основанного на законе и, следовательно, от мира и безопасности", - заявил Макрон.
Он добавил, что "нельзя позволить себе устанавливать лимиты" в отношении военной поддержки Украины и необходимо лишить Россию "любой прозрачности" в отношении намерений Франции.

"Мы должны убрать любую прозрачность, потому что именно это создает способность сдерживания. Стратегическая двусмысленность — это не давать слишком много деталей", — заявил он.

Ранее Макрон в интервью изданию Economist вновь заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0