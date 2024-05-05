Макрон призвал не устанавливать лимиты на военную помощь Киеву
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Муттерсхольц, восточная Франция, в среду, 19 апреля 2023 года.
© AP Photo / Ludovic Marin
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Президент Франции считает, что если украинские военные проиграют, то в опасности окажутся другие страны Европы.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон боится мощности и дальности российских ракет и призывает Запад не "устанавливать лимиты" на военную поддержку Киева, пишет РИА Новости со ссылкой на издание La Tribune.
Как заявил Макрон в интервью изданию, "на Украине на карту поставлена безопасность европейцев, поскольку она находится в 1500 километрах от наших границ".
"Если Россия победит, в следующую секунду уже не будет никакой безопасности ни в Румынии, ни в Польше, ни в Литве, ни в нашей стране. Мощность и дальность действия российских баллистических ракет подвергают всех нас опасности", - утверждает он.
При этом в РФ неоднократно заявляли, что альянс поставками оружия и обучением ВСУ напрямую участвует в конфликте. По заявлению Москвы, НАТО, чья активность у границ России беспрецедентна, нацелена на конфронтацию. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент Франции вновь заявил, что придерживается "стратегической двусмысленности", создавшейся после его заявлений о возможности отправки западных войск на Украину. Он считает, что "мы правы, не закрывая никаких дверей".
"В противном случае это означает, что мы соглашаемся отказаться от международного порядка, основанного на законе и, следовательно, от мира и безопасности", - заявил Макрон.
Он добавил, что "нельзя позволить себе устанавливать лимиты" в отношении военной поддержки Украины и необходимо лишить Россию "любой прозрачности" в отношении намерений Франции.
"Мы должны убрать любую прозрачность, потому что именно это создает способность сдерживания. Стратегическая двусмысленность — это не давать слишком много деталей", — заявил он.
Ранее Макрон в интервью изданию Economist вновь заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.