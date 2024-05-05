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Узбекистан увеличит объемы экспорта фруктов и овощей в Якутию

Узбекистан увеличит объемы экспорта фруктов и овощей в Якутию

Sputnik Узбекистан

Увеличение импорта плодоовощной продукции в российский регион, современное состояние, а так же перспективы двустороннего сотрудничества в ряде отраслей обсудили во время визита в Якутию представители генконсульства Узбекистана.

2024-05-05T15:11+0500

2024-05-05T15:11+0500

2024-05-05T15:11+0500

узбекистан

якутия

плодоовощная продукция

сотрудничество

туризм

торговый центр

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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Представители Генерального консульства Узбекистана во Владивостоке посетили Республику Саха (Якутия). Об этом сообщает ИА "Дунё".Отмечается, что узбекские дипломаты встретились с министром предпринимательства, торговли и туризма Якутии Тимуром Ханды, заместителями министра по внешним связям и по делам народов Якутии Татьяной Пяткиной и Сергеем Хатылыковым, главой представительства Министерства иностранных дел России в Якутске Верой Сидоровой.Стороны обсудили состояние двустороннего сотрудничества Якутии и Узбекистана в торгово-экономической, инвестиционной сферах, в области туризма, социального образования, торговли.Кроме того, достигнута договоренность с компанией "Якутоптторг" о дальнейшем увеличении объемов импортируемой из Узбекистана в Якутию плодоовощной продукции.Вместе с тем, участники встречи обсудили визит в республику делегации якутских чиновников, представителей бизнеса и туризма.Представители узбекского консульства также навестили соотечественников, работающих в Якутске.

узбекистан

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