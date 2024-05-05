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https://uz.sputniknews.ru/20240505/uzbekistan-uvelichit-eksport-fruktov-ovoschey-yakutiya-43735977.html
Узбекистан увеличит объемы экспорта фруктов и овощей в Якутию
Узбекистан увеличит объемы экспорта фруктов и овощей в Якутию
Sputnik Узбекистан
Увеличение импорта плодоовощной продукции в российский регион, современное состояние, а так же перспективы двустороннего сотрудничества в ряде отраслей обсудили во время визита в Якутию представители генконсульства Узбекистана.
2024-05-05T15:11+0500
2024-05-05T15:11+0500
узбекистан
якутия
плодоовощная продукция
сотрудничество
туризм
торговый центр
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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Представители Генерального консульства Узбекистана во Владивостоке посетили Республику Саха (Якутия). Об этом сообщает ИА "Дунё".Отмечается, что узбекские дипломаты встретились с министром предпринимательства, торговли и туризма Якутии Тимуром Ханды, заместителями министра по внешним связям и по делам народов Якутии Татьяной Пяткиной и Сергеем Хатылыковым, главой представительства Министерства иностранных дел России в Якутске Верой Сидоровой.Стороны обсудили состояние двустороннего сотрудничества Якутии и Узбекистана в торгово-экономической, инвестиционной сферах, в области туризма, социального образования, торговли.Кроме того, достигнута договоренность с компанией "Якутоптторг" о дальнейшем увеличении объемов импортируемой из Узбекистана в Якутию плодоовощной продукции.Вместе с тем, участники встречи обсудили визит в республику делегации якутских чиновников, представителей бизнеса и туризма.Представители узбекского консульства также навестили соотечественников, работающих в Якутске.
узбекистан
якутия
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узбекистан якутск генконсульство дипломаты импорт плодоовощной продукции туризм торговля экономика сотрудничество
узбекистан якутск генконсульство дипломаты импорт плодоовощной продукции туризм торговля экономика сотрудничество

Узбекистан увеличит объемы экспорта фруктов и овощей в Якутию

15:11 05.05.2024
© Sputnik / Актан ТемиркановПродавец овощей на базаре Чорсу
Продавец овощей на базаре Чорсу - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.05.2024
© Sputnik / Актан Темирканов
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Увеличение импорта плодоовощной продукции в российский регион, современное состояние, а так же перспективы двустороннего сотрудничества в ряде отраслей обсудили во время визита в Якутию представители генконсульства Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Представители Генерального консульства Узбекистана во Владивостоке посетили Республику Саха (Якутия). Об этом сообщает ИА "Дунё".
Отмечается, что узбекские дипломаты встретились с министром предпринимательства, торговли и туризма Якутии Тимуром Ханды, заместителями министра по внешним связям и по делам народов Якутии Татьяной Пяткиной и Сергеем Хатылыковым, главой представительства Министерства иностранных дел России в Якутске Верой Сидоровой.
Стороны обсудили состояние двустороннего сотрудничества Якутии и Узбекистана в торгово-экономической, инвестиционной сферах, в области туризма, социального образования, торговли.
“Якутская сторона пригласила Узбекистан принять участие в национальном празднике "Ысыах", который пройдет 25-26 июня и международных спортивных играх "Дети Азии", стартующих 26 июня”, — отметили в Агентстве.
Кроме того, достигнута договоренность с компанией "Якутоптторг" о дальнейшем увеличении объемов импортируемой из Узбекистана в Якутию плодоовощной продукции.
Вместе с тем, участники встречи обсудили визит в республику делегации якутских чиновников, представителей бизнеса и туризма.
© ИА "Дунё"Представители консульства Узбекистана встретились с соотечественниками в Якутске
Представители консульства Узбекистана встретились с соотечественниками в Якутске - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.05.2024
Представители консульства Узбекистана встретились с соотечественниками в Якутске
© ИА "Дунё"
Представители узбекского консульства также навестили соотечественников, работающих в Якутске.
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