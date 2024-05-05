В Ташкенте подвели итоги III Международного инвестиционного форума — подробности
12:47 05.05.2024 (обновлено: 13:15 05.05.2024)
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли республики УзбекистанВ Узбекистане с успехом завершил свою работу III Ташкентский международный инвестиционный форум.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли республики Узбекистан
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По сравнению с прошлым Международным инвестиционным форумом в разы увеличилось количество подписанных соглашений, что демонстрирует возросший инвестиционный интерес к Узбекистану.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. В Узбекистане успешно завершил свою работу III Международный инвестиционный форум (ТМИФ), собравший более 2500 делегатов из 93 стран. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и торговли.
В рамках масштабного мероприятия, ставшего платформой для глобального диалога и обмена передовым опытом в инвестиционной сфере, были заключены соглашения общей стоимостью $26,6 млрд.
"По итогам ТМИФ были подписаны соглашения на общую сумму $26,6 млрд. Для сравнения, в 2022 году на ТМИФ было подписано 167 документов на $11 млрд, что демонстрирует значительный рост инвестиционного интереса к стране", — говорится в сообщении.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли республики УзбекистанВ Узбекистане с успехом завершил свою работу III Ташкентский международный инвестиционный форум.
В Узбекистане с успехом завершил свою работу III Ташкентский международный инвестиционный форум.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли республики Узбекистан
На форуме достигнуты договоренности о реализации следующих крупных инвестиционных проектов:
Компания "Data Volt" из Саудовской Аравии будет заниматься строительством городской инфраструктуры в "Новом Ташкенте" на сумму $1 млрд, а также создаст "центр обработки данных" на основе зеленых технологий на сумму $3 млрд.
Компания "Acwa Power" из Саудовской Аравии реализует проекты по строительству ветряной электростанции мощностью 5 ГВт в Каракалпакстане и созданию устройств хранения электроэнергии мощностью 2 ГВт на общую сумму $6,2 млрд.
Компания "Amea Power" из ОАЭ осуществит проект по строительству ветряной электростанции мощностью 1000 МВт в Каракалпакстане на сумму $1,1 млрд.
Компания "Saudi Tabrid" приступит к модернизации системы теплоснабжения в Нукусе, Фергане и Кувасае на сумму $750 млн.
Компания "Nil Shugar" из Египта будет заниматься выращиванием сахарной свеклы и производством сахара в Джизакской области на сумму $500 млн.
Китайская компания "Shanghai Knud International" реализует проект по производству текстильной и швейной продукции в Наманганской области на сумму $205 млн.
Компания "Wilmar International" (Сингапур) будет производить пищевую продукцию и кондитерские изделия в Ташкентской области на сумму $200 млн.
“Кроме того, на форуме были достигнуты договоренности с рядом крупнейших мировых компаний из Египета, Венгрия, Китая, Турции, Азербайджана, Австрии, и Ирана о реализации новых инвестиционных проектов на сумму $6,6 млрд“, — говорится в сообщении.
Одним из ключевых событий форума стала презентация региональных энергетических проектов (строительство Камбаратинской ГЭС-1 и Яванской ГЭС) иностранным инвесторам.
Одним из главных достижений форума стало соглашение между Министерством цифровых технологий, Министерством энергетики и IT-компанией Data Volt о строительстве дата-центра, основанного на "зеленых" технологиях.
Министр цифровых технологий Узбекистана Шерзод Шерматов рассказал о начале строительства зеленого дата-центра Data Volt на $5 млрд, являющегося крупным проектом прямых иностранных инвестиций.
“Мы создаем благоприятную среду для IT-компаний и запускаем программу "Ноль риска" для покрытия всех рисков, связанных с открытием и ведением офисов в Узбекистане", — отметил он.
В ведомстве отметили, что форум сыграл важную роль в привлечении инвестиций для различных министерств и регионов Узбекистана. Подписанные соглашения свидетельствуют о развитии ключевых отраслей, таких как промышленность, энергетика, фармацевтика и автомобилестроение.
“Запланированные инициативы и подписанные соглашения обещают активную работу по привлечению инвестиций и обеспечению устойчивого развития. Узбекистан вновь подтвердил свою роль стратегического партнера на международной арене, привлекая внимание мировых инвесторов и способствуя экономическому росту региона”, — добавили в Министерстве.
Напомним, что 2-3 мая 2024 года в Ташкенте прошел третий Ташкентский международный инвестиционный форум. На первый форум, состоявшийся в 2022 году, приехали более тысячи иностранных гостей из 56 стран.