Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240505/v-tashkente-podveli-itogi-iii-mejdunarodnogo-investitsionnogo-foruma--podrobnosti-43734708.html
В Ташкенте подвели итоги III Международного инвестиционного форума — подробности
В Ташкенте подвели итоги III Международного инвестиционного форума — подробности
Sputnik Узбекистан
По сравнению с прошлым Международным инвестиционным форумом значительно увеличилось количество подписанных соглашений.
2024-05-05T12:47+0500
2024-05-05T13:15+0500
узбекистан
ташкент
инвестиционный форум
информационные технологии
автомобили
форум
гэс
самарканд
сырдарьинская область
электроэнергия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/05/43733499_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c642f7f12a3f50e2eb949b92a5989b1a.jpg
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. В Узбекистане успешно завершил свою работу III Международный инвестиционный форум (ТМИФ), собравший более 2500 делегатов из 93 стран. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и торговли.В рамках масштабного мероприятия, ставшего платформой для глобального диалога и обмена передовым опытом в инвестиционной сфере, были заключены соглашения общей стоимостью $26,6 млрд.На форуме достигнуты договоренности о реализации следующих крупных инвестиционных проектов:Одним из ключевых событий форума стала презентация региональных энергетических проектов (строительство Камбаратинской ГЭС-1 и Яванской ГЭС) иностранным инвесторам. Одним из главных достижений форума стало соглашение между Министерством цифровых технологий, Министерством энергетики и IT-компанией Data Volt о строительстве дата-центра, основанного на "зеленых" технологиях.Министр цифровых технологий Узбекистана Шерзод Шерматов рассказал о начале строительства зеленого дата-центра Data Volt на $5 млрд, являющегося крупным проектом прямых иностранных инвестиций. В ведомстве отметили, что форум сыграл важную роль в привлечении инвестиций для различных министерств и регионов Узбекистана. Подписанные соглашения свидетельствуют о развитии ключевых отраслей, таких как промышленность, энергетика, фармацевтика и автомобилестроение.Напомним, что 2-3 мая 2024 года в Ташкенте прошел третий Ташкентский международный инвестиционный форум. На первый форум, состоявшийся в 2022 году, приехали более тысячи иностранных гостей из 56 стран.
узбекистан
ташкент
самарканд
сырдарьинская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/05/43733499_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_5834149e4cfb891c9de86fc6f9e25e90.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан международный форум инвестиции соглашения
узбекистан международный форум инвестиции соглашения

В Ташкенте подвели итоги III Международного инвестиционного форума — подробности

12:47 05.05.2024 (обновлено: 13:15 05.05.2024)
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли республики УзбекистанВ Узбекистане с успехом завершил свою работу III Ташкентский международный инвестиционный форум.
В Узбекистане с успехом завершил свою работу III Ташкентский международный инвестиционный форум. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.05.2024
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли республики Узбекистан
Подписаться
По сравнению с прошлым Международным инвестиционным форумом в разы увеличилось количество подписанных соглашений, что демонстрирует возросший инвестиционный интерес к Узбекистану.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. В Узбекистане успешно завершил свою работу III Международный инвестиционный форум (ТМИФ), собравший более 2500 делегатов из 93 стран. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и торговли.
В рамках масштабного мероприятия, ставшего платформой для глобального диалога и обмена передовым опытом в инвестиционной сфере, были заключены соглашения общей стоимостью $26,6 млрд.

"По итогам ТМИФ были подписаны соглашения на общую сумму $26,6 млрд. Для сравнения, в 2022 году на ТМИФ было подписано 167 документов на $11 млрд, что демонстрирует значительный рост инвестиционного интереса к стране", — говорится в сообщении.

© Министерство инвестиций, промышленности и торговли республики УзбекистанВ Узбекистане с успехом завершил свою работу III Ташкентский международный инвестиционный форум.
В Узбекистане с успехом завершил свою работу III Ташкентский международный инвестиционный форум. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.05.2024
В Узбекистане с успехом завершил свою работу III Ташкентский международный инвестиционный форум.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли республики Узбекистан

На форуме достигнуты договоренности о реализации следующих крупных инвестиционных проектов:
Компания "Data Volt" из Саудовской Аравии будет заниматься строительством городской инфраструктуры в "Новом Ташкенте" на сумму $1 млрд, а также создаст "центр обработки данных" на основе зеленых технологий на сумму $3 млрд.
Компания "Acwa Power" из Саудовской Аравии реализует проекты по строительству ветряной электростанции мощностью 5 ГВт в Каракалпакстане и созданию устройств хранения электроэнергии мощностью 2 ГВт на общую сумму $6,2 млрд.
Компания "Amea Power" из ОАЭ осуществит проект по строительству ветряной электростанции мощностью 1000 МВт в Каракалпакстане на сумму $1,1 млрд.
Компания "Saudi Tabrid" приступит к модернизации системы теплоснабжения в Нукусе, Фергане и Кувасае на сумму $750 млн.
Компания "Nil Shugar" из Египта будет заниматься выращиванием сахарной свеклы и производством сахара в Джизакской области на сумму $500 млн.
Китайская компания "Shanghai Knud International" реализует проект по производству текстильной и швейной продукции в Наманганской области на сумму $205 млн.
Компания "Wilmar International" (Сингапур) будет производить пищевую продукцию и кондитерские изделия в Ташкентской области на сумму $200 млн.

“Кроме того, на форуме были достигнуты договоренности с рядом крупнейших мировых компаний из Египета, Венгрия, Китая, Турции, Азербайджана, Австрии, и Ирана о реализации новых инвестиционных проектов на сумму $6,6 млрд“, — говорится в сообщении.

Одним из ключевых событий форума стала презентация региональных энергетических проектов (строительство Камбаратинской ГЭС-1 и Яванской ГЭС) иностранным инвесторам.
Одним из главных достижений форума стало соглашение между Министерством цифровых технологий, Министерством энергетики и IT-компанией Data Volt о строительстве дата-центра, основанного на "зеленых" технологиях.
Министр цифровых технологий Узбекистана Шерзод Шерматов рассказал о начале строительства зеленого дата-центра Data Volt на $5 млрд, являющегося крупным проектом прямых иностранных инвестиций.
“Мы создаем благоприятную среду для IT-компаний и запускаем программу "Ноль риска" для покрытия всех рисков, связанных с открытием и ведением офисов в Узбекистане", — отметил он.
В ведомстве отметили, что форум сыграл важную роль в привлечении инвестиций для различных министерств и регионов Узбекистана. Подписанные соглашения свидетельствуют о развитии ключевых отраслей, таких как промышленность, энергетика, фармацевтика и автомобилестроение.
“Запланированные инициативы и подписанные соглашения обещают активную работу по привлечению инвестиций и обеспечению устойчивого развития. Узбекистан вновь подтвердил свою роль стратегического партнера на международной арене, привлекая внимание мировых инвесторов и способствуя экономическому росту региона”, — добавили в Министерстве.
Напомним, что 2-3 мая 2024 года в Ташкенте прошел третий Ташкентский международный инвестиционный форум. На первый форум, состоявшийся в 2022 году, приехали более тысячи иностранных гостей из 56 стран.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0