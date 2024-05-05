https://uz.sputniknews.ru/20240505/v-tashkente-podveli-itogi-iii-mejdunarodnogo-investitsionnogo-foruma--podrobnosti-43734708.html

В Ташкенте подвели итоги III Международного инвестиционного форума — подробности

В Ташкенте подвели итоги III Международного инвестиционного форума — подробности

Sputnik Узбекистан

По сравнению с прошлым Международным инвестиционным форумом значительно увеличилось количество подписанных соглашений.

2024-05-05T12:47+0500

2024-05-05T12:47+0500

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узбекистан

ташкент

инвестиционный форум

информационные технологии

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форум

гэс

самарканд

сырдарьинская область

электроэнергия

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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. В Узбекистане успешно завершил свою работу III Международный инвестиционный форум (ТМИФ), собравший более 2500 делегатов из 93 стран. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и торговли.В рамках масштабного мероприятия, ставшего платформой для глобального диалога и обмена передовым опытом в инвестиционной сфере, были заключены соглашения общей стоимостью $26,6 млрд.На форуме достигнуты договоренности о реализации следующих крупных инвестиционных проектов:Одним из ключевых событий форума стала презентация региональных энергетических проектов (строительство Камбаратинской ГЭС-1 и Яванской ГЭС) иностранным инвесторам. Одним из главных достижений форума стало соглашение между Министерством цифровых технологий, Министерством энергетики и IT-компанией Data Volt о строительстве дата-центра, основанного на "зеленых" технологиях.Министр цифровых технологий Узбекистана Шерзод Шерматов рассказал о начале строительства зеленого дата-центра Data Volt на $5 млрд, являющегося крупным проектом прямых иностранных инвестиций. В ведомстве отметили, что форум сыграл важную роль в привлечении инвестиций для различных министерств и регионов Узбекистана. Подписанные соглашения свидетельствуют о развитии ключевых отраслей, таких как промышленность, энергетика, фармацевтика и автомобилестроение.Напомним, что 2-3 мая 2024 года в Ташкенте прошел третий Ташкентский международный инвестиционный форум. На первый форум, состоявшийся в 2022 году, приехали более тысячи иностранных гостей из 56 стран.

узбекистан

ташкент

самарканд

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