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https://uz.sputniknews.ru/20240506/platnaya-doroga-tashkent-andijan-stroitelstvo-summa-43747314.html
Во сколько обойдется строительство платной дороги Ташкент — Андижан
Во сколько обойдется строительство платной дороги Ташкент — Андижан
Sputnik Узбекистан
Замглавы Минтранса Узбекистана рассказал о подготовке технико-экономического обоснования проекта, общей протяженности дороги и других инвестпроектах на основе государственно-частного партнерства
2024-05-06T17:20+0500
2024-05-06T17:20+0500
экономика
узбекистан
ташкент
андижан
автомобильное сообщение
железная дорога
трансафганская железная дорога
ца
афганистан
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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. На строительство платной дороги "Ташкент-Андижан" направят $4,65 млрд. Об этом рассказал заместитель министра транспорта Жасурбек Чориев на III Ташкентском международном инвестиционном форуме.В ходе выступления на панельной сессии, посвященной инфраструктурным инвестпроектам, замглавы Минтранса сообщил, что работы над проектом платной трассы почти завершены, технико-экономическое обоснование проекта будет готово к концу первого месяца лета.Также речь шла о Трансафганской железной дороге, которая соединит три страны и позволит сократить срок доставки товаров от портов Индийского океана в ЦА в 7 раз.Еще один упомянутый им проект — строительство железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан, которая сыграет большую роль в развитии не только РУз, но и всей Центральной Азии.Кроме того, он рассказал, что на основе самаркандского опыта, аэропорт Ургенча также планируется передать в управление в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП).
узбекистан
ташкент
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платная дорога ташкент андижан строительство
платная дорога ташкент андижан строительство

Во сколько обойдется строительство платной дороги Ташкент — Андижан

17:20 06.05.2024
© Sputnik / Актан ТемиркановАвтомобильное движение на одной из центральных улиц Ташкента. На втором плане: Ташкентский цирк
Автомобильное движение на одной из центральных улиц Ташкента. На втором плане: Ташкентский цирк - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.05.2024
© Sputnik / Актан Темирканов
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Замглавы Минтранса Узбекистана рассказал о подготовке технико-экономического обоснования проекта, общей протяженности дороги и других инвестпроектах на основе государственно-частного партнерства.
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. На строительство платной дороги "Ташкент-Андижан" направят $4,65 млрд. Об этом рассказал заместитель министра транспорта Жасурбек Чориев на III Ташкентском международном инвестиционном форуме.
В ходе выступления на панельной сессии, посвященной инфраструктурным инвестпроектам, замглавы Минтранса сообщил, что работы над проектом платной трассы почти завершены, технико-экономическое обоснование проекта будет готово к концу первого месяца лета.
"К концу июня мы завершим технико-экономические работы. Новая платная дорога поможет соединить Ташкент и другие регионы с Ферганской долиной. Общая протяженность проекта составит 314 км, а его стоимость составит 4,65 миллиарда долларов", — сказал Чориев.
Также речь шла о Трансафганской железной дороге, которая соединит три страны и позволит сократить срок доставки товаров от портов Индийского океана в ЦА в 7 раз.

"Проект поможет связать воедино три страны — Узбекистан, Афганистан и Пакистан. Железная дорога играет важную роль в создании Евразийского транспортного коридора. В результате страны Центральной Азии получат доступ к порту Индийского океана. Железная дорога сокращает срок доставки товара с 35 до 5 дней. А стоимость доставки товара снизится как минимум на 40 процентов. Ожидается, что проект будет завершен к концу 2027 года", — отметил глава Минтранса РУз.

Еще один упомянутый им проект — строительство железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан, которая сыграет большую роль в развитии не только РУз, но и всей Центральной Азии.
"Основные договоренности по проекту уже достигнуты, его стоимость составляет около 5,1 миллиарда долларов, а протяженность, как ожидается, к настоящему времени составит 454 км”, — добавил Чориев.
Кроме того, он рассказал, что на основе самаркандского опыта, аэропорт Ургенча также планируется передать в управление в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП).
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