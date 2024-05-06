https://uz.sputniknews.ru/20240506/platnaya-doroga-tashkent-andijan-stroitelstvo-summa-43747314.html

Во сколько обойдется строительство платной дороги Ташкент — Андижан

Во сколько обойдется строительство платной дороги Ташкент — Андижан

Sputnik Узбекистан

Замглавы Минтранса Узбекистана рассказал о подготовке технико-экономического обоснования проекта, общей протяженности дороги и других инвестпроектах на основе государственно-частного партнерства

2024-05-06T17:20+0500

2024-05-06T17:20+0500

2024-05-06T17:20+0500

экономика

узбекистан

ташкент

андижан

автомобильное сообщение

железная дорога

трансафганская железная дорога

ца

афганистан

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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. На строительство платной дороги "Ташкент-Андижан" направят $4,65 млрд. Об этом рассказал заместитель министра транспорта Жасурбек Чориев на III Ташкентском международном инвестиционном форуме.В ходе выступления на панельной сессии, посвященной инфраструктурным инвестпроектам, замглавы Минтранса сообщил, что работы над проектом платной трассы почти завершены, технико-экономическое обоснование проекта будет готово к концу первого месяца лета.Также речь шла о Трансафганской железной дороге, которая соединит три страны и позволит сократить срок доставки товаров от портов Индийского океана в ЦА в 7 раз.Еще один упомянутый им проект — строительство железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан, которая сыграет большую роль в развитии не только РУз, но и всей Центральной Азии.Кроме того, он рассказал, что на основе самаркандского опыта, аэропорт Ургенча также планируется передать в управление в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП).

узбекистан

ташкент

андижан

ца

афганистан

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платная дорога ташкент андижан строительство