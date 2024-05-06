Во сколько обойдется строительство платной дороги Ташкент — Андижан
© Sputnik / Актан ТемиркановАвтомобильное движение на одной из центральных улиц Ташкента. На втором плане: Ташкентский цирк
© Sputnik / Актан Темирканов
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Замглавы Минтранса Узбекистана рассказал о подготовке технико-экономического обоснования проекта, общей протяженности дороги и других инвестпроектах на основе государственно-частного партнерства.
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. На строительство платной дороги "Ташкент-Андижан" направят $4,65 млрд. Об этом рассказал заместитель министра транспорта Жасурбек Чориев на III Ташкентском международном инвестиционном форуме.
В ходе выступления на панельной сессии, посвященной инфраструктурным инвестпроектам, замглавы Минтранса сообщил, что работы над проектом платной трассы почти завершены, технико-экономическое обоснование проекта будет готово к концу первого месяца лета.
"К концу июня мы завершим технико-экономические работы. Новая платная дорога поможет соединить Ташкент и другие регионы с Ферганской долиной. Общая протяженность проекта составит 314 км, а его стоимость составит 4,65 миллиарда долларов", — сказал Чориев.
Также речь шла о Трансафганской железной дороге, которая соединит три страны и позволит сократить срок доставки товаров от портов Индийского океана в ЦА в 7 раз.
"Проект поможет связать воедино три страны — Узбекистан, Афганистан и Пакистан. Железная дорога играет важную роль в создании Евразийского транспортного коридора. В результате страны Центральной Азии получат доступ к порту Индийского океана. Железная дорога сокращает срок доставки товара с 35 до 5 дней. А стоимость доставки товара снизится как минимум на 40 процентов. Ожидается, что проект будет завершен к концу 2027 года", — отметил глава Минтранса РУз.
Еще один упомянутый им проект — строительство железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан, которая сыграет большую роль в развитии не только РУз, но и всей Центральной Азии.
"Основные договоренности по проекту уже достигнуты, его стоимость составляет около 5,1 миллиарда долларов, а протяженность, как ожидается, к настоящему времени составит 454 км”, — добавил Чориев.
Кроме того, он рассказал, что на основе самаркандского опыта, аэропорт Ургенча также планируется передать в управление в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП).