https://uz.sputniknews.ru/20240506/rossiya-osvobojdeniye-solovevo-kotlyarovka-dnr-43749035.html
Военнослужащие РФ освободили сразу два населенных пункта в зоне СВО
Военнослужащие РФ освободили сразу два населенных пункта в зоне СВО
Sputnik Узбекистан
Контроль над Соловьёво был взят в результате успешных действий бойцов подразделения группировки войск "Центр". Котляровку освободили солдаты группировки "Запад", которым также удалось улучшить положение по переднему краю
2024-05-06T18:21+0500
2024-05-06T18:21+0500
2024-05-06T18:21+0500
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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Российские бойцы освободили Соловьево в ДНР и Котляровку в Харьковской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Бойцы группировки войск "Запад" освободили Котляровку. Там они улучшили положение по переднему краю.Освобождение Котляровки значительно усложняет для ВСУ ситуацию в Кисловке, которая находится в паре километров к северу. Если противника удастся вытеснить из этих двух сел, то российским войскам откроется дорога к Ивановке с юга. Продвижение на этом направлении сокращает украинский плацдарм к востоку от Купянска на левом берегу Оскола.Накануне Минобороны РФ сообщило об освобождении Очеретино, которое стратегически важно для российской армии. Поселок находится на господствующей высоте и может служить удобным плацдармом для развития наступления сразу по двум направлениям: во фланг украинской группировки, пытающейся удержать позиции южнее села, или в сторону Новгородского и Торецка.Освобождение же Соловьево позволяет обезопасить Очеретинский выступ от удара во фланг. Тем самым российские войска расширяют плацдарм, который заполучили после прорыва на Очеретинские высоты.Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение живой силе и технике шести украинских бригад. Бои велись у населенных пунктов Новгородское, Розовка, Калиново, Уманское и Прогресс в ДНР.Также они отразили семь контратак штурмовиков шести бригад украинских боевиков в районах Новокалиново, Очеретино, Нетайлово и Бердычей в ДНР.Здесь ВСУ потеряли до 370 военнослужащих, боевую бронированную машину, 20 автомобилей, а также 122-миллиметровую гаубицу Д-30.В свою очередь военнослужащие Западной группировки поразили живую силу и технику четырех бригад ВСУ в районах Купянска в Харьковской области, Стельмаховки в ЛНР и Новосадового в ДНР.Кроме того, военные за сутки отразили три контратаки штурмовиков двух украинских бригад в районах Синьковки и Крахмального в Харьковской области и Стельмаховки в ЛНР.В результате ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, два танка, в том числе Leopard производства ФРГ, две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б" и три 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
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россия армия населенные пункты освобождение зона сво
россия армия населенные пункты освобождение зона сво
Военнослужащие РФ освободили сразу два населенных пункта в зоне СВО
Контроль над Соловьёво был взят в результате успешных действий бойцов подразделения группировки войск "Центр". Котляровку освободили военнослужащие группировки "Запад", которым удалось также улучшить положение по переднему краю.
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik
. Российские бойцы освободили Соловьево в ДНР и Котляровку в Харьковской области, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населенный пункт Соловьево Донецкой Народной Республики", — уточнили в российском военном ведомстве.
Бойцы группировки войск "Запад" освободили Котляровку. Там они улучшили положение по переднему краю.
Освобождение Котляровки значительно усложняет для ВСУ ситуацию в Кисловке, которая находится в паре километров к северу. Если противника удастся вытеснить из этих двух сел, то российским войскам откроется дорога к Ивановке с юга. Продвижение на этом направлении сокращает украинский плацдарм к востоку от Купянска на левом берегу Оскола.
Накануне Минобороны РФ сообщило об освобождении Очеретино, которое стратегически важно для российской армии. Поселок находится на господствующей высоте и может служить удобным плацдармом для развития наступления сразу по двум направлениям: во фланг украинской группировки, пытающейся удержать позиции южнее села, или в сторону Новгородского и Торецка.
Освобождение же Соловьево позволяет обезопасить Очеретинский выступ от удара во фланг. Тем самым российские войска расширяют плацдарм, который заполучили после прорыва на Очеретинские высоты.
Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение живой силе и технике шести украинских бригад. Бои велись у населенных пунктов Новгородское, Розовка, Калиново, Уманское и Прогресс в ДНР.
Также они отразили семь контратак штурмовиков шести бригад украинских боевиков в районах Новокалиново, Очеретино, Нетайлово и Бердычей в ДНР.
Здесь ВСУ потеряли до 370 военнослужащих, боевую бронированную машину, 20 автомобилей, а также 122-миллиметровую гаубицу Д-30.
В свою очередь военнослужащие Западной группировки поразили живую силу и технику четырех бригад ВСУ в районах Купянска в Харьковской области, Стельмаховки в ЛНР и Новосадового в ДНР.
Кроме того, военные за сутки отразили три контратаки штурмовиков двух украинских бригад в районах Синьковки и Крахмального в Харьковской области и Стельмаховки в ЛНР.
В результате ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, два танка, в том числе Leopard производства ФРГ, две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б" и три 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".