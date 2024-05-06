https://uz.sputniknews.ru/20240506/samarkand-umnyye-svetofory-ustanovka-43749736.html

В Самарканде взялись за светофоры: на смену старым приходят "умные"

В Самарканде взялись за светофоры: на смену старым приходят "умные"

Sputnik Узбекистан

По информации УБДД Самаркандской области, новые светофорные системы способны решить проблему автомобильных пробок за счет интеллектуального анализа данных и изменения продолжительности циклов

2024-05-06T19:00+0500

2024-05-06T19:00+0500

2024-05-06T19:00+0500

узбекистан

самарканд

общество

безопасность дорожного движения в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В Самарканде начали устанавливать "умные" светофоры, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В эти дни на перекрестках города активно ведут работу по замене традиционных светофоров интеллектуальными версиями. На первый взгляд отличия незначительные, за исключением дополнительной камеры видеонаблюдения и огромного циферблата, который виден на достаточно большом расстоянии.Между тем, как рассказали в УБДД Самаркандской области, новые светофорные системы способны решить проблему автомобильных пробок за счет интеллектуального анализа данных и изменения продолжительности циклов.Камеры считывают количество проезжающих машин. Данные передаются светофорам, которые регулируют фазы движения оптимальным образом.К примеру, если весь перекресток будет загружен, то транспортным средствам на каждом направлении будет дано одинаковое время. Если же на одном из направлений интенсивность движения снизится, то для него продолжительность цикла автоматически уменьшится, параллельно увеличившись на других направлениях.Новые светофоры Самарканд закупил у Китая. Внутри каждого установлены аккумуляторные батареи, позволяющие работать без электричества в течение пяти часов.Как добавили в УБДД области, в настоящее время на "умные" уже заменили порядка 40 светофоров. В дальнейшем на новую интеллектуальную систему обещают перевести все светофоры города, которые затем подключат к ситуационному центру УВД.

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