https://uz.sputniknews.ru/20240506/uzbekistan-blokcheyn-perspektivy-vnedreniye-43744365.html

Какие перспективы внедрения технологии блокчейн в Узбекистане

Какие перспективы внедрения технологии блокчейн в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Генеральный директор компании "Tether" подчеркнул большой потенциал Узбекистана в этом направлении. Особенно, если учитывать, что блокчейн в республике уже используют

2024-05-06T15:05+0500

2024-05-06T15:05+0500

2024-05-06T15:05+0500

узбекистан

информационные технологии

криптовалюта

майнинг

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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В начале марта этого года Национальное агентство перспективных проектов (НАПП) и компания "Tether" подписали Меморандум о взаимопонимании. Тогда генеральный директор "Tether" Паоло Ардоино подчеркнул большой потенциал Узбекистана для внедрения технологии блокчейн. Кроме того, стороны отметили, что данное сотрудничество поможет ответственному развитию экосистемы цифровых активов как в Узбекистане, так и в мире в целом."Tether" выпускает актив — стабильный токен USDT. В 2014 году компания запустила платформу, поддерживающую блокчейн и позволяющую использовать традиционные деньги в цифровой форме. Сегодня финансовая система по всему миру активно и вполне успешно осваивает технологию. Более того, применение ей нашли при создании метавселенных (виртуальное пространство), WEB 3 (интернет на основе блокчейна), блокчейн-игр (игроки зарабатывают во время игры).Между тем технологию можно использовать и в других сферах деятельности. Что представляет собой блокчейн и каковы перспективы этой технологии в республике корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказали в Национальном агентстве перспективных проектов (НАПП).Блокчейн или технология распределенного реестра — это хранение информации на разных устройствах. Такая децентрализованная база данных хранит цепочку блоков, то есть информацию, которую нельзя изменить без подтверждения всех участников. Но можно дополнить, что отразится уже в следующем блоке. Таким образом каждый блок содержит информацию о когда-либо производимых транзакциях и ссылки на предыдущий блок.При этом майнеры, проверяя транзакции, утверждая и добавляя новые блоки в реестр блокчейна, получают вознаграждение — биткоин, на продаже которого и зарабатывают.По словам Аскара Закирова, блокчейн способен обеспечить, прежде всего, безопасность и прозрачность информации. Но если говорить более масштабно, то технология поможет совершить в целом ощутимый скачок в развитии прежде всего финансовых цифровых технологий в стране.Несмотря на то, что сегодня блокчейн ассоциируется только с криптоиндустрией, эту технологию можно применять во всех сферах, где необходимо хранить информацию (данные) — банковской и платежной системах, государственных услугах, кадастре, здравоохранении, образовании и других.Одну из первых попыток внедрить технологию в Узбекистане предприняли в 2022 году. Проект по внедрению блокчейна для предоставления госуслуг реализовывался Программой развития ООН в Узбекистане (ПРООН) и министерством юстиции РУз.Пилотный проект заключался во внедрении технологии в единый электронный архив ЗАГСа.В свою очередь Аскар Закиров также объясняет, что блокчейн должен предусматривать публичность и прозрачность данных. А чтобы "поднять" блокчейн, необходимо иметь распределенные компьютеры (работающие 24/7) и обеспечивать синхронизацию и хранение копий информации, которая поступает в блок.Почему компания "Tether" видит в Узбекистане перспективы для внедрения блокчейна и чем обусловлено подписание меморандума? Как рассказали в НАПП, это связано, прежде всего, с полностью сформированной законодательной базой в сфере оборота крипто-активов на территории республики.Меморандум предусматривает, прежде всего, повышение квалификации сотрудников, которым предстоит работать с технологией блокчейн, а также организацию учебных программ.

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Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

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Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

узбекистан, информационные технологии, криптовалюта, майнинг