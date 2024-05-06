https://uz.sputniknews.ru/20240506/uzbekistan-izmeneniye-sbor-vremennyy-vvoz-inomarki-43744837.html
В Узбекистане изменили расчет сбора за временный ввоз иномарок
В Узбекистане изменили расчет сбора за временный ввоз иномарок
Sputnik Узбекистан
Изменения в Положение о порядке таможенного оформления автотранспортных средств, перемещаемых через таможенную границу вносятся совместным постановлением Минэкономики и МВД республики
2024-05-06T14:00+0500
2024-05-06T14:00+0500
2024-05-06T14:18+0500
узбекистан
автомобили
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/06/43744668_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6f33c1b7f0b8bb36093250b83ede2387.jpg
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В Узбекистане изменился порядок расчета сбора за временный ввоз автомобилей иностранного производства, сообщает Norma.Это определено в совместном постановлении министерства экономики и финансов и МВД страны. Документом вносятся изменения в Положение о порядке таможенного оформления автотранспортных средств, перемещаемых через таможенную границу, в части уплаты сбора за каждый просроченный день вывоза. До этого ежедневный сбор составлял 0,7% БРВ за каждую лошадиную силу автомобиля за каждый просроченный день вывоза.На сегодняшний день базовая расчетная величина (БРВ) в Узбекистане составляет 340 тыс. сумов.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/06/43744668_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_99243d022130910f720d4671c34f8262.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сбор временный ввоз иномарки узбекистан
сбор временный ввоз иномарки узбекистан
В Узбекистане изменили расчет сбора за временный ввоз иномарок
14:00 06.05.2024 (обновлено: 14:18 06.05.2024)
Изменения в Положение о порядке таможенного оформления автотранспортных средств, перемещаемых через таможенную границу, вносятся совместным постановлением Минэкономики и МВД республики.
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik.
В Узбекистане изменился порядок расчета сбора за временный ввоз автомобилей иностранного производства, сообщает
Norma.
Это определено в совместном постановлении министерства экономики и финансов и МВД страны. Документом вносятся изменения в Положение о порядке таможенного оформления автотранспортных средств, перемещаемых через таможенную границу, в части уплаты сбора за каждый просроченный день вывоза.
"Отныне по истечении срока полного освобождения от уплаты таможенных пошлин и налогов допускается временный ввоз иностранного автотранспортного средства на срок свыше 90 календарных дней в течение одного календарного года с условием уплаты сбора в размере 1 БРВ за каждый просроченный день вывоза", — говорится в сообщении.
До этого ежедневный сбор составлял 0,7% БРВ за каждую лошадиную силу автомобиля за каждый просроченный день вывоза.
На сегодняшний день базовая расчетная величина (БРВ) в Узбекистане составляет 340 тыс. сумов.