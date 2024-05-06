https://uz.sputniknews.ru/20240506/uzbekistan-izmeneniye-sbor-vremennyy-vvoz-inomarki-43744837.html

В Узбекистане изменили расчет сбора за временный ввоз иномарок

В Узбекистане изменили расчет сбора за временный ввоз иномарок

Sputnik Узбекистан

Изменения в Положение о порядке таможенного оформления автотранспортных средств, перемещаемых через таможенную границу вносятся совместным постановлением Минэкономики и МВД республики

2024-05-06T14:00+0500

2024-05-06T14:00+0500

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узбекистан

автомобили

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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В Узбекистане изменился порядок расчета сбора за временный ввоз автомобилей иностранного производства, сообщает Norma.Это определено в совместном постановлении министерства экономики и финансов и МВД страны. Документом вносятся изменения в Положение о порядке таможенного оформления автотранспортных средств, перемещаемых через таможенную границу, в части уплаты сбора за каждый просроченный день вывоза. До этого ежедневный сбор составлял 0,7% БРВ за каждую лошадиную силу автомобиля за каждый просроченный день вывоза.На сегодняшний день базовая расчетная величина (БРВ) в Узбекистане составляет 340 тыс. сумов.

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