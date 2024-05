https://uz.sputniknews.ru/20240506/uzbekistane-mejdunarodnyy-polumarafon-one-run-43742428.html

В Узбекистане и других странах пройдет международный полумарафон One Run — дата

Уникальной особенностью полумарафона является старт во всех странах-участницах в единый день. Для прохождения будут доступны четыре дистанции – 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В Узбекистане 19 мая пройдет международный полумарафон One Run, сообщается на официальном сайте полумарафона.Локацией для проведения спортивно-массового мероприятия станет парк "Янги Узбекистон".Уникальной особенностью полумарафона является старт во всех странах-участницах в единый день.В текущем году забег пройдет в Камеруне (г. Яунде), Кыргызстане (г. Бишкек), КНР (г. Пекин), Таджикистане (г. Душанбе), Армении (г. Ереван), Беларуси (г. Минск), Бразилии (г. Бразилиа), Египте (г. Каир), Катаре (г. Доха), Сербии (г. Белград), Непале (г. Катманду), Пакистане (г. Карачи).Для прохождения будут доступны четыре дистанции: 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км."Цель "One Run" — популяризация спорта среди населения, укрепление партнерских и дружеских взаимоотношений, а также культурный обмен между странами", — говорится в сообщении.Для справки: One Run дважды вошел в Книгу рекордов Гиннесса, как крупнейший полумарафон с синхронным стартом в мире в 2020 и 2021 годах.

