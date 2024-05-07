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В память о героях Великой Отечественной войны: "Бессмертный полк" шагает по миру
В память о героях Великой Отечественной войны: "Бессмертный полк" шагает по миру
Sputnik Узбекистан
В преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне во многих странах проходит традиционная всемирная акция "Бессмертный полк"
2024-05-07T14:35+0500
2024-05-07T14:35+0500
фото
фотолента
акция "бессмертный полк"
великая отечественная война
память
страны
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К ежегодному торжественному шествию ежедневно присоединяются неравнодушные граждане. Под песни военных лет они несут портреты родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, а также российские и советские флаги."Бессмертный полк" – некоммерческая, неполитическая, негосударственная гражданская инициатива. Впервые эта акция прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов. Затем она переросла в общероссийское движение, к которому присоединились и другие страны. Участником акции может стать каждый гражданин, независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов. Главная задача "Бессмертного полка" – сохранение в каждой семье личной памяти о Великой Отечественной войне. В прошлом году "Бессмертный полк" прошел более чем в 110 странах.
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акция "бессмертный полк" страны великая отечественная война
акция "бессмертный полк" страны великая отечественная война

В память о героях Великой Отечественной войны: "Бессмертный полк" шагает по миру

14:35 07.05.2024
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В преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне во многих странах проходит традиционная всемирная акция "Бессмертный полк".
К ежегодному торжественному шествию ежедневно присоединяются неравнодушные граждане. Под песни военных лет они несут портреты родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, а также российские и советские флаги.
"Бессмертный полк" – некоммерческая, неполитическая, негосударственная гражданская инициатива. Впервые эта акция прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов. Затем она переросла в общероссийское движение, к которому присоединились и другие страны.
Участником акции может стать каждый гражданин, независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов. Главная задача "Бессмертного полка" – сохранение в каждой семье личной памяти о Великой Отечественной войне. В прошлом году "Бессмертный полк" прошел более чем в 110 странах.
© Foto : Maksim Bogodvid

06.05.2024 Акция "Бессмертный полк" у памятника медицинским работникам Татарстана, погибшим в Великой Отечественной войне, на территории Казанского государственного медицинского университета.

06.05.2024 Акция &quot;Бессмертный полк&quot; у памятника медицинским работникам Татарстана, погибшим в Великой Отечественной войне, на территории Казанского государственного медицинского университета. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Maksim Bogodvid

06.05.2024 Акция "Бессмертный полк" у памятника медицинским работникам Татарстана, погибшим в Великой Отечественной войне, на территории Казанского государственного медицинского университета.

© Foto : Russian Embassy in ArgentinaШествие "Бессмертный полк" в Аргентине.
Шествие Бессмертный полк в Аргентине - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Russian Embassy in Argentina
Шествие "Бессмертный полк" в Аргентине.
© Foto : Embassy of the Russian Federation in LondonШествие "Бессмертный полк" в Великобритании.
Шествие Бессмертный полк в Великобритании - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Embassy of the Russian Federation in London
Шествие "Бессмертный полк" в Великобритании.
© Foto : Russian Foreign MinistryШествие "Бессмертный полк" во Вьетнаме.
Шествие Бессмертный полк во Вьетнаме - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Russian Foreign Ministry
Шествие "Бессмертный полк" во Вьетнаме.
© Foto : Embassy of Russia in JapanШествие "Бессмертный полк" в Японии.
Шествие Бессмертный полк в Японии - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Embassy of Russia in Japan
Шествие "Бессмертный полк" в Японии.
© Foto : Rusya Ankara BüyükelçiliğiШествие "Бессмертный полк" в Турции.
Шествие Бессмертный полк в Турции - Sputnik Узбекистан
6/15
© Foto : Rusya Ankara Büyükelçiliği
Шествие "Бессмертный полк" в Турции.
© Foto : Russische Botschaft in DeutschlandШествие "Бессмертный полк" в Германии.
Шествие Бессмертный полк в Германии - Sputnik Узбекистан
7/15
© Foto : Russische Botschaft in Deutschland
Шествие "Бессмертный полк" в Германии.
© Foto : Russian Embassy in LebanonШествие "Бессмертный полк" в Ливане.
Шествие Бессмертный полк в Ливане - Sputnik Узбекистан
8/15
© Foto : Russian Embassy in Lebanon
Шествие "Бессмертный полк" в Ливане.
© Foto : Embassy of Russia in LuxembourgШествие "Бессмертный полк" в Люксембурге.
Шествие Бессмертный полк в Люксембурге - Sputnik Узбекистан
9/15
© Foto : Embassy of Russia in Luxembourg
Шествие "Бессмертный полк" в Люксембурге.
© Foto : Russian Embassy in SwedenШествие "Бессмертный полк" в Швеции.
Шествие Бессмертный полк в Швеции - Sputnik Узбекистан
10/15
© Foto : Russian Embassy in Sweden
Шествие "Бессмертный полк" в Швеции.
© Foto : 주한 러시아대사관Шествие "Бессмертный полк" в Республике Корея.
Шествие Бессмертный полк в Республике Корея - Sputnik Узбекистан
11/15
© Foto : 주한 러시아대사관
Шествие "Бессмертный полк" в Республике Корея.
© Foto : Russian Foreign MinistryШествие "Бессмертный полк" в Африке.
Шествие Бессмертный полк в Африке - Sputnik Узбекистан
12/15
© Foto : Russian Foreign Ministry
Шествие "Бессмертный полк" в Африке.
© Foto : Russian Foreign MinistryШествие "Бессмертный полк" в Испании.
Шествие Бессмертный полк в Испании - Sputnik Узбекистан
13/15
© Foto : Russian Foreign Ministry
Шествие "Бессмертный полк" в Испании.
© SputnikШествие "Бессмертный полк" в США.
Шествие Бессмертный полк в США - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik
Шествие "Бессмертный полк" в США.
© Foto : Russian Foreign MinistryШествие "Бессмертный полк" в Венгрии.
Шествие Бессмертный полк в Венгрии - Sputnik Узбекистан
15/15
© Foto : Russian Foreign Ministry
Шествие "Бессмертный полк" в Венгрии.
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