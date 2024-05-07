В память о героях Великой Отечественной войны: "Бессмертный полк" шагает по миру
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В преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне во многих странах проходит традиционная всемирная акция "Бессмертный полк".
К ежегодному торжественному шествию ежедневно присоединяются неравнодушные граждане. Под песни военных лет они несут портреты родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, а также российские и советские флаги.
"Бессмертный полк" – некоммерческая, неполитическая, негосударственная гражданская инициатива. Впервые эта акция прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов. Затем она переросла в общероссийское движение, к которому присоединились и другие страны.
Участником акции может стать каждый гражданин, независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов. Главная задача "Бессмертного полка" – сохранение в каждой семье личной памяти о Великой Отечественной войне. В прошлом году "Бессмертный полк" прошел более чем в 110 странах.
© Foto : Maksim Bogodvid
06.05.2024 Акция "Бессмертный полк" у памятника медицинским работникам Татарстана, погибшим в Великой Отечественной войне, на территории Казанского государственного медицинского университета.
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© Foto : Maksim Bogodvid
06.05.2024 Акция "Бессмертный полк" у памятника медицинским работникам Татарстана, погибшим в Великой Отечественной войне, на территории Казанского государственного медицинского университета.
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Шествие "Бессмертный полк" в Аргентине.
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Шествие "Бессмертный полк" в Великобритании.
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Шествие "Бессмертный полк" во Вьетнаме.
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Шествие "Бессмертный полк" в Японии.
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Шествие "Бессмертный полк" в Турции.
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Шествие "Бессмертный полк" в Германии.
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Шествие "Бессмертный полк" в Ливане.
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Шествие "Бессмертный полк" в Люксембурге.
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Шествие "Бессмертный полк" в Швеции.
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Шествие "Бессмертный полк" в Республике Корея.
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Шествие "Бессмертный полк" в Африке.
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Шествие "Бессмертный полк" в Испании.
© SputnikШествие "Бессмертный полк" в США.
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© Sputnik
Шествие "Бессмертный полк" в США.
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Шествие "Бессмертный полк" в Венгрии.