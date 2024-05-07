https://uz.sputniknews.ru/20240507/43757794.html

В память о героях Великой Отечественной войны: "Бессмертный полк" шагает по миру

В память о героях Великой Отечественной войны: "Бессмертный полк" шагает по миру

Sputnik Узбекистан

В преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне во многих странах проходит традиционная всемирная акция "Бессмертный полк"

2024-05-07T14:35+0500

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2024-05-07T14:35+0500

фото

фотолента

акция "бессмертный полк"

великая отечественная война

память

страны

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К ежегодному торжественному шествию ежедневно присоединяются неравнодушные граждане. Под песни военных лет они несут портреты родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, а также российские и советские флаги."Бессмертный полк" – некоммерческая, неполитическая, негосударственная гражданская инициатива. Впервые эта акция прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов. Затем она переросла в общероссийское движение, к которому присоединились и другие страны. Участником акции может стать каждый гражданин, независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов. Главная задача "Бессмертного полка" – сохранение в каждой семье личной памяти о Великой Отечественной войне. В прошлом году "Бессмертный полк" прошел более чем в 110 странах.

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