https://uz.sputniknews.ru/20240507/eaeu-perechni-produktsiya-texreglament-43768339.html

ЕЭК утвердила перечни продукции к техрегламентам в сфере ж/д транспорта

ЕЭК утвердила перечни продукции к техрегламентам в сфере ж/д транспорта

Sputnik Узбекистан

Утвержденные впервые перечни включают всю продукцию, на которую распространяются техрегламенты в сфере железнодорожного транспорта

2024-05-07T18:00+0500

2024-05-07T18:00+0500

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продукция

железная дорога

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ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила перечни продукции к техрегламентам Таможенного союза: "О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта", "О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта", "О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта", сообщает пресс-служба ЕЭК.Перечни предназначены для осуществления таможенными органами контроля за соблюдением мер технического регулирования при ввозе продукции на таможенную территорию Евразийского экономического союза.Принятие перечней продукции будет способствовать реализации требований технических регламентов Союза в сфере железнодорожного транспорта, добавили в пресс-службе ЕЭК.Кроме того, Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила перечень продукции к техническому регламенту Евразийского экономического союза "О безопасности подвижного состава метрополитена", в отношении которой при помещении под таможенные процедуры подтверждается соблюдение мер технического регулирования.Перечень также утвержден впервые и включает всю продукцию, на которую распространяется техрегламент. Принятие перечня продукции послужит реализации требований техрегламента ЕАЭС на подвижной состав метрополитена, который вступит в силу 2 января 2025 года.

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