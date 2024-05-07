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Инаугурация президента России — видео
Инаугурация президента России — видео
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Владимир Путин официально вступил в должность президента России. Церемония прошла в Большом Кремлевском дворце
2024-05-07T13:29+0500
2024-05-07T13:29+0500
2024-05-07T15:20+0500
политика
россия
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В Москве в Большом Кремлевском дворце прошла инаугурация главы государства.Владимир Путин официально вступил в должность президента России.На церемонии, которую освещали ведущие российские телеканалы и радиостанции, присутствовали представители Федерального собрания, судьи Конституционного суда, члены правительства и Центризбиркома, главы аккредитованных в Москве диппредставительств, выдающиеся деятели науки и культуры, известные спортсмены. Порядок процедуры жестко регламентирован.Согласно Конституции РФ, инаугурацию проводят по истечении шести лет со вступления в должность предыдущего президента или на 30-й день после оглашения ЦИК результатов выборов.Высший выборный пост Владимиру Путину предстоит занимать следующие шесть лет — до 2030 года. Напомним, что президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент набрал 87,28% голосов.
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политика, россия, президент рф, владимир путин, инаугурация, церемония, прямая трансляция, видео, видео
политика, россия, президент рф, владимир путин, инаугурация, церемония, прямая трансляция, видео, видео
Инаугурация президента России — видео
13:29 07.05.2024 (обновлено: 15:20 07.05.2024)
Владимир Путин официально вступил в должность президента России. Церемония прошла в Большом Кремлевском дворце.
В Москве в Большом Кремлевском дворце прошла инаугурация главы государства.
Владимир Путин официально вступил в должность президента России.
На церемонии, которую освещали ведущие российские телеканалы и радиостанции, присутствовали представители Федерального собрания, судьи Конституционного суда, члены правительства и Центризбиркома, главы аккредитованных в Москве диппредставительств, выдающиеся деятели науки и культуры, известные спортсмены.
Порядок процедуры жестко регламентирован.
Согласно Конституции РФ, инаугурацию проводят по истечении шести лет со вступления в должность предыдущего президента или на 30-й день после оглашения ЦИК результатов выборов.
Высший выборный пост Владимиру Путину предстоит занимать следующие шесть лет — до 2030 года.
Напомним, что президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент набрал 87,28% голосов.