Владимир Путин встретился с членами кабмина — главное
10:01 07.05.2024 (обновлено: 10:20 07.05.2024)
© Sputnik / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с членами правительства
© Sputnik / Дмитрий Астахов/
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Президент России поблагодарил правительство за работу. 7 мая, после инаугурации избранного главы государства, правительство по закону сложит свои полномочия, его члены перейдут в статус исполняющих обязанности.
ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин накануне своей инаугурации приехал в Дом правительства, встретился с членами кабинета министров и поблагодарил их за работу на протяжении предыдущих лет.
© Sputnik / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с членами правительства
Президент Владимир Путин провел встречу с членами правительства
© Sputnik / Александр Астафьев/
По словам российского лидера, работа кабинета министров под руководством председателя правительства Михаила Мишустина была напряженной и плодотворной.
Он добавил, что по всем направлениям работы кабмина достигнуты весомые результаты, набран хороший темп развития.
"По всем основным направлениям достигнуты весомые результаты. И набранный темп, созданные прочные заделы имеют огромное значение для успешного решения сегодняшних и будущих задач, для выполнения долгосрочных планов развития", — заявил Путин.
Глава РФ напомнил, что деятельность нынешнего состава правительства начиналась в условиях борьбы с пандемией, ставшей сложным испытанием, которое удалось пройти достойно.
Путин отметил работу правительства РФ в сфере экономики в период пандемии Covid-19, указав, что меры по поддержке огромных предприятий, целых секторов экономики "были сбалансированными и своевременными".
"Очень многое было сделано Правительством для организации соответствующей работы и в сфере экономики. Потому что, кроме конкретного производства, нужно было тогда принимать решения, которые отражались на экономике в целом: что закрывать, что не закрывать", — сказал он.
Спустя два года России пришлось принять экстраординарные меры для защиты жителей Донбасса, над которыми Киев издевался восемь лет, поскольку Москва убедилась, что проблему не удается решить мирными средствами, отметил Путин.
Он также подчеркнул, что люди, жившие и проживающие ныне на территории воссоединившихся с РФ регионов, всегда считали Россию исторической родиной, а она считала этих людей "своими".
После начала спецоперации против Москвы развернули экономическую агрессию, чтобы привести к безработице и закрытию предприятий, но не удалось, указал президент.
Он добавил, что все усилия были направлены на то, чтобы разрушить страну изнутри, однако "результат оказался ровно обратный ожидаемому". Свидетельством тому, по его словам, стал рост российской экономики.
"У нас в прошлом году экономика России росла темпами выше мировой. По этому показателю мы опередили не только ведущие страны Евросоюза, но и все государства, так называемые, "большой семерки", — сказал Путин.
Также российский лидер отметил, что страна искала ответы на сложнейшие исторические вызовы и успешно их преодолела, а также последовательно работала по повестке развития в рамках ключевых национальных целей.
По словам Путина, укрепление международных позиций и суверенитета России были во главе всех задач, которые решала страна.
Также, в ходе встречи с кабмином, глава РФ заявил, что власти обеспечили достойный рост доходов граждан, реальные доходы населения росли приемлемыми темпами.
"Мы обеспечили достойный рост доходов граждан, реальные заработные платы, доходы населения росли в целом приемлемыми, если не хорошими темпами. Конечно, наверное, мы могли бы сделать еще больше, но в целом то, что сделано, было сделано достойно и, скажем так мягко, с вполне удовлетворительным результатом", — отметил Путин.
Кроме того, он положительно оценил работу правительства РФ текущего состава в части внедрения цифровых технологий управления.
"Отдельно отмечу системную работу правительства по внедрению современных подходов цифровых технологий управления. Многое сделано, чтобы вывести на качественно новый уровень процент отраслевой и межведомственной координации", — акцентировал внимание Путин.
При этом он подчеркнул необходимость дальнейшего планомерного повышения качества и доступности госуслуг для граждан, улучшения делового инвестиционного климата, что чрезвычайно важно для конечного общего результата.
Еще один важный момент в работе правительства, по мнению Путина, — конструктивное взаимодействие с общественниками, деловыми кругами, ведомствами и экспертным сообществом.
Также он рассказал о цене действий властей в историческое время.
"Цена наших действий в это безусловно историческое время для нашей страны крайне высока", — отметил Путин.
Кроме того, он заявил о работе в интересах России несмотря на смену политических циклов.
"Один политический цикл заканчивается, другой политический цикл начинается, но работа в интересах России, российского, русского и всех других народов Российской Федерации не прекращается", — подчеркнул он.
Путин также выразил надежду, что еще многое будет сделано во имя России и ее народа.
Он отметил, что опыт, знания, личный авторитет и деловые качества членов кабмина, безусловно, будут востребованы.
Поблагодарив премьер-министра РФ Михаила Мишустина и кабмин за профессионализм и понимание ответственности за каждый шаг, руководитель страны выразил уверенность, что профессиональные качества членов уходящего кабинета министров будут востребованы.
В заключение Путин напомнил, что формирование нового правительства пройдет в ближайшее время, и поручил сделать все необходимое, чтобы пауз в работе исполнительной власти в этот период не возникало.
Во вторник, 7 мая, после инаугурации избранного главы государства правительство по закону сложит свои полномочия, его члены перейдут в статус исполняющих обязанности. Напомним, что кабинет министров во главе с премьером Михаилом Мишустиным работал с 16 января 2020 года.