https://uz.sputniknews.ru/20240507/putin-vstrecha-pravitelstvo-43752404.html

Владимир Путин встретился с членами кабмина — главное

Владимир Путин встретился с членами кабмина — главное

Sputnik Узбекистан

Президент России поблагодарил правительство за работу. 7 мая, после инаугурации избранного главы государства правительство по закону сложит свои полномочия, его члены перейдут в статус исполняющих обязанности

2024-05-07T10:01+0500

2024-05-07T10:01+0500

2024-05-07T10:20+0500

владимир путин

правительство рф

встреча

политика

россия

президент

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/06/43750287_0:0:2983:1679_1920x0_80_0_0_f2ffc78262b3ee8c3b6438749564eee7.jpg

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин накануне своей инаугурации приехал в Дом правительства, встретился с членами кабинета министров и поблагодарил их за работу на протяжении предыдущих лет.По словам российского лидера, работа кабинета министров под руководством председателя правительства Михаила Мишустина была напряженной и плодотворной.Он добавил, что по всем направлениям работы кабмина достигнуты весомые результаты, набран хороший темп развития.Глава РФ напомнил, что деятельность нынешнего состава правительства начиналась в условиях борьбы с пандемией, ставшей сложным испытанием, которое удалось пройти достойно.Путин отметил работу правительства РФ в сфере экономики в период пандемии Covid-19, указав, что меры по поддержке огромных предприятий, целых секторов экономики "были сбалансированными и своевременными".Спустя два года России пришлось принять экстраординарные меры для защиты жителей Донбасса, над которыми Киев издевался восемь лет, поскольку Москва убедилась, что проблему не удается решить мирными средствами, отметил Путин.Он также подчеркнул, что люди, жившие и проживающие ныне на территории воссоединившихся с РФ регионов, всегда считали Россию исторической родиной, а она считала этих людей "своими".После начала спецоперации против Москвы развернули экономическую агрессию, чтобы привести к безработице и закрытию предприятий, но не удалось, указал президент.Он добавил, что все усилия были направлены на то, чтобы разрушить страну изнутри, однако "результат оказался ровно обратный ожидаемому". Свидетельством тому, по его словам, стал рост российской экономики.Также российский лидер отметил, что страна искала ответы на сложнейшие исторические вызовы и успешно их преодолела, а также последовательно работала по повестке развития в рамках ключевых национальных целей.По словам Путина, укрепление международных позиций и суверенитета России были во главе всех задач, которые решала страна. Также, в ходе встречи с кабмином, глава РФ заявил, что власти обеспечили достойный рост доходов граждан, реальные доходы населения росли приемлемыми темпами.Кроме того, он положительно оценил работу правительства РФ текущего состава в части внедрения цифровых технологий управления.При этом он подчеркнул необходимость дальнейшего планомерного повышения качества и доступности госуслуг для граждан, улучшения делового инвестиционного климата, что чрезвычайно важно для конечного общего результата.Еще один важный момент в работе правительства, по мнению Путина, — конструктивное взаимодействие с общественниками, деловыми кругами, ведомствами и экспертным сообществом.Также он рассказал о цене действий властей в историческое время.Кроме того, он заявил о работе в интересах России несмотря на смену политических циклов.Путин также выразил надежду, что еще многое будет сделано во имя России и ее народа.Он отметил, что опыт, знания, личный авторитет и деловые качества членов кабмина, безусловно, будут востребованы.Поблагодарив премьер-министра РФ Михаила Мишустина и кабмин за профессионализм и понимание ответственности за каждый шаг, руководитель страны выразил уверенность, что профессиональные качества членов уходящего кабинета министров будут востребованы.В заключение Путин напомнил, что формирование нового правительства пройдет в ближайшее время, и поручил сделать все необходимое, чтобы пауз в работе исполнительной власти в этот период не возникало.Во вторник, 7 мая, после инаугурации избранного главы государства правительство по закону сложит свои полномочия, его члены перейдут в статус исполняющих обязанности. Напомним, что кабинет министров во главе с премьером Михаилом Мишустиным работал с 16 января 2020 года.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

владимир путин встреча правительство рф