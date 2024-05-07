https://uz.sputniknews.ru/20240507/uzbekistan-vklad-pobeda-43761914.html
В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудят вклад РУз в победу над фашизмом
В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудят вклад РУз в победу над фашизмом
Sputnik Узбекистан
Эксперты расскажут о роли республики в борьбе с фашизмом и приближении общей Победы
2024-05-07T13:10+0500
2024-05-07T13:10+0500
2024-05-07T13:10+0500
пресс-конференция
пресс-центр
sputnik
узбекистан
победа
фашизм
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ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 8 мая пройдет пресс-конференция на тему “Вклад Узбекистана в победу над фашизмом”.Мероприятие состоится в 14.00 (по ташкентскому времени).Участники — старший научный сотрудник Института государства и права Академии наук Узбекистана, доцент Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Равшан Назаров и доцент кафедры политологии Университет мировой экономики и дипломатии, доктор исторических наук Ранохон Турсунова.Эксперты расскажут о роли республики в борьбе с фашизмом и приближении общей Победы.К участию приглашаются журналисты. Запись по телефону +998971907178, @alisherakimbaev.
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MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан вклад победа над фашизмом эксперты
узбекистан вклад победа над фашизмом эксперты
В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудят вклад РУз в победу над фашизмом
Эксперты расскажут о роли республики в борьбе с фашизмом и приближении общей Победы.
ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 8 мая пройдет пресс-конференция на тему “Вклад Узбекистана в победу над фашизмом”.
Мероприятие состоится в 14.00 (по ташкентскому времени).
Участники — старший научный сотрудник Института государства и права Академии наук Узбекистана, доцент Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Равшан Назаров и доцент кафедры политологии Университет мировой экономики и дипломатии, доктор исторических наук Ранохон Турсунова.
Эксперты расскажут о роли республики в борьбе с фашизмом и приближении общей Победы.
К участию приглашаются журналисты. Запись по телефону +998971907178, @alisherakimbaev.