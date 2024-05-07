https://uz.sputniknews.ru/20240507/vladimir-putin-vstupil-v-doljnost-prezidenta-rossii-43771841.html
Владимир Путин вступил в должность Президента России
Владимир Путин вступил в должность Президента России
Sputnik Узбекистан
Глава РФ выступил на церемонии инаугурации, сделав ряд важных заявлений
2024-05-07T18:46+0500
2024-05-07T18:46+0500
2024-05-07T18:55+0500
россия
политика
владимир путин
инаугурация
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ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Владимир Путин вступил в должность Президента России. На торжественной церемонии инаугурации в Кремлевском дворце он заявил, что судьбу России будет самостоятельно определять народ России, ради сегодняшних и будущих поколений.Путин отметил, что россияне подтвердили правильность курса страны, что очень важно на сегодняшний день.Он также выразил надежду, что граждане страны достойно пройдут через трудный период, став еще сильнее.Об укреплении отношений с другими странамиО государственной системе РоссииО развитии страныОн заверил, что и впредь интересы, безопасность народа России будут для него превыше всего, пообещав оправдать доверие россиян, использовать для этого все полномочия главы государства, которые закреплены в Конституции, а также сделать все, чтобы люди, которые проявили свои лучшие человеческие и профессиональные качества, делом доказали верность Отечеству, выходили на ведущие позиции в госуправлении, в экономике — во всех сферах.При этом Путин подчеркнул, что результаты этой работы "в решающей степени зависят от единства и сплоченности народа, от общего стремления приносить пользу Отечеству, защищать его, трудиться с полной отдачей".
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владимир путин президент россии инаугурация заявления
владимир путин президент россии инаугурация заявления
Владимир Путин вступил в должность Президента России
18:46 07.05.2024 (обновлено: 18:55 07.05.2024)
Глава РФ выступил на церемонии инаугурации, сделав ряд важных заявлений.
ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Владимир Путин вступил в должность Президента России. На торжественной церемонии инаугурации в Кремлевском дворце он заявил, что судьбу России будет самостоятельно определять народ России, ради сегодняшних и будущих поколений.
"Консолидированная воля миллионов людей – это колоссальная сила, свидетельство нашей общей твердой уверенности, что судьбу России мы будем определять сами и только сами ради сегодняшних и будущих поколений", — подчеркнул он.
Путин отметил, что россияне подтвердили правильность курса страны, что очень важно на сегодняшний день.
"Вы, граждане России, подтвердили правильность курса страны. Это имеет огромное значение именно сейчас, когда мы столкнулись с серьезными испытаниями. Вижу в этом глубокое понимание наших общих исторических целей, решимость непреклонно отстаивать свой выбор, свои ценности, свободу и национальные интересы России", — сказал лидер РФ.
Он также выразил надежду, что граждане страны достойно пройдут через трудный период, став еще сильнее.
"Уверен, мы достойно пройдем через этот трудный, рубежный период, станем еще сильнее и обязательно реализуем долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижение целей развития", — сказал Путин.
Об укреплении отношений с другими странами
Мы были и будем открыты к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят в России надежного и честного партнера. И это действительно мировое большинство.
Мы не отказываемся от диалога с западными государствами. Выбор за ними: намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии, непрекращающегося годами давления на нашу страну или же искать путь к сотрудничеству и миру.
Вместе с партнерами по евразийской интеграции, с другими суверенными центрами развития мы продолжим работу по формированию многополярного миропорядка, равной и неделимой системы безопасности.
О государственной системе России
Наша государственная и общественно-политическая система должна быть прочной и абсолютно устойчивой к любым вызовам и угрозам, обеспечивать поступательность и стабильность развития, единство и независимость страны.
При этом стабильность не означает косность. Наша государственная, общественная система должна быть гибкой, создавать условия для обновления и движения вперед.
"Мы должны обеспечить надежную преемственность в развитии страны на десятилетия вперед, вырастить и воспитать молодые поколения, которые будут укреплять могущество России, развивать нашу государственность, в основе которой межнациональное согласие, сбережение традиций всех народов, живущих в России, стране-цивилизации, объединенной русским языком и нашей многонациональной культурой", — отметил президент.
Он заверил, что и впредь интересы, безопасность народа России будут для него превыше всего, пообещав оправдать доверие россиян, использовать для этого все полномочия главы государства, которые закреплены в Конституции, а также сделать все, чтобы люди, которые проявили свои лучшие человеческие и профессиональные качества, делом доказали верность Отечеству, выходили на ведущие позиции в госуправлении, в экономике — во всех сферах.
При этом Путин подчеркнул, что результаты этой работы "в решающей степени зависят от единства и сплоченности народа, от общего стремления приносить пользу Отечеству, защищать его, трудиться с полной отдачей".