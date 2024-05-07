https://uz.sputniknews.ru/20240507/vladimir-putin-vstupil-v-doljnost-prezidenta-rossii-43771841.html

Владимир Путин вступил в должность Президента России

Владимир Путин вступил в должность Президента России

Sputnik Узбекистан

Глава РФ выступил на церемонии инаугурации, сделав ряд важных заявлений

2024-05-07T18:46+0500

2024-05-07T18:46+0500

2024-05-07T18:55+0500

россия

политика

владимир путин

инаугурация

президент рф

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ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Владимир Путин вступил в должность Президента России. На торжественной церемонии инаугурации в Кремлевском дворце он заявил, что судьбу России будет самостоятельно определять народ России, ради сегодняшних и будущих поколений.Путин отметил, что россияне подтвердили правильность курса страны, что очень важно на сегодняшний день.Он также выразил надежду, что граждане страны достойно пройдут через трудный период, став еще сильнее.Об укреплении отношений с другими странамиО государственной системе РоссииО развитии страныОн заверил, что и впредь интересы, безопасность народа России будут для него превыше всего, пообещав оправдать доверие россиян, использовать для этого все полномочия главы государства, которые закреплены в Конституции, а также сделать все, чтобы люди, которые проявили свои лучшие человеческие и профессиональные качества, делом доказали верность Отечеству, выходили на ведущие позиции в госуправлении, в экономике — во всех сферах.При этом Путин подчеркнул, что результаты этой работы "в решающей степени зависят от единства и сплоченности народа, от общего стремления приносить пользу Отечеству, защищать его, трудиться с полной отдачей".

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