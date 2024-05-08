https://uz.sputniknews.ru/20240508/mirziyoyev-moskva-rabochiy-vizit-may-2024-43773753.html

Мирзиёев по приглашению Путина посетит Москву

Мирзиёев по приглашению Путина посетит Москву

Sputnik Узбекистан

В программе рабочего визита главы Узбекистана — целый ряд мероприятий

2024-05-08T09:29+0500

2024-05-08T09:29+0500

2024-05-08T10:03+0500

политика

узбекистан

россия

москва

шавкат мирзиёев

владимир путин

победа

вторая мировая война

еаэс

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/02/1a/42660297_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fd9786470c63402c287f59cca0804f42.jpg

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев 8-9 мая посетит Москву с рабочим визитом, сообщает пресс-служба президента.Программой пребывания также предусмотрен ряд двусторонних встреч. Напомним, что в прошлом году Шавкат Мирзиёев, Владимир Путин вместе с лидерами государств СНГ после парада Победы возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

узбекистан

россия

москва

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мирзиёев путин приглашение москва рабочий визит