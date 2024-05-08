https://uz.sputniknews.ru/20240508/mirziyoyev-moskva-rabochiy-vizit-may-2024-43773753.html
Мирзиёев по приглашению Путина посетит Москву
Мирзиёев по приглашению Путина посетит Москву
Sputnik Узбекистан
В программе рабочего визита главы Узбекистана — целый ряд мероприятий
2024-05-08T09:29+0500
2024-05-08T09:29+0500
2024-05-08T10:03+0500
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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев 8-9 мая посетит Москву с рабочим визитом, сообщает пресс-служба президента.Программой пребывания также предусмотрен ряд двусторонних встреч. Напомним, что в прошлом году Шавкат Мирзиёев, Владимир Путин вместе с лидерами государств СНГ после парада Победы возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
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мирзиёев путин приглашение москва рабочий визит
мирзиёев путин приглашение москва рабочий визит
Мирзиёев по приглашению Путина посетит Москву
09:29 08.05.2024 (обновлено: 10:03 08.05.2024)
В программе рабочего визита главы Узбекистана — целый ряд мероприятий.
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев 8-9 мая посетит Москву с рабочим визитом, сообщает
пресс-служба президента.
"По приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина лидер нашей страны примет участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе главы государства-наблюдателя и торжественных мероприятиях в связи с 79-й годовщиной Победы во Второй мировой войне", — говорится в сообщении.
Программой пребывания также предусмотрен ряд двусторонних встреч.
Напомним, что в прошлом году Шавкат Мирзиёев, Владимир Путин вместе с лидерами государств СНГ после парада Победы возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.