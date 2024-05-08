https://uz.sputniknews.ru/20240508/putin-pozdravleniye-mirziyoyev-9-may-43791493.html

Путин поздравил Мирзиёева с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

Путин поздравил Мирзиёева с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

Sputnik Узбекистан

В своем поздравлении российский лидер отметил важность пресечения любых попыток исказить или предать забвению общую историю

2024-05-08T16:20+0500

2024-05-08T16:20+0500

2024-05-08T16:24+0500

общество

владимир путин

россия

шавкат мирзиёев

узбекистан

поздравление

победа

великая отечественная война

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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. По случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Владимир Путин направил поздравительное послание лидеру Узбекистана, сообщается на сайте Кремля. Путин выразил уверенность, что узы братской дружбы, закаленные в годы Великой Отечественной войны, будут оставаться надежной основой для развития отношений между странами и народами.Также глава РФ направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана Таджикистана, Туркменистана, Абхазии, Южной Осетии, народам Грузии и Молдовы.Обращаясь к лидерам и гражданам зарубежных государств, президент России передал слова самой искренней признательности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им доброго здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия.

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путин поздравление мирзиёев 9 мая