https://uz.sputniknews.ru/20240508/putin-pozdravleniye-mirziyoyev-9-may-43791493.html
Путин поздравил Мирзиёева с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне
Путин поздравил Мирзиёева с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне
Sputnik Узбекистан
В своем поздравлении российский лидер отметил важность пресечения любых попыток исказить или предать забвению общую историю
2024-05-08T16:20+0500
2024-05-08T16:20+0500
2024-05-08T16:24+0500
общество
владимир путин
россия
шавкат мирзиёев
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поздравление
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великая отечественная война
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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. По случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Владимир Путин направил поздравительное послание лидеру Узбекистана, сообщается на сайте Кремля. Путин выразил уверенность, что узы братской дружбы, закаленные в годы Великой Отечественной войны, будут оставаться надежной основой для развития отношений между странами и народами.Также глава РФ направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана Таджикистана, Туркменистана, Абхазии, Южной Осетии, народам Грузии и Молдовы.Обращаясь к лидерам и гражданам зарубежных государств, президент России передал слова самой искренней признательности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им доброго здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия.
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путин поздравление мирзиёев 9 мая
путин поздравление мирзиёев 9 мая
Путин поздравил Мирзиёева с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне
16:20 08.05.2024 (обновлено: 16:24 08.05.2024)
В своем поздравлении российский лидер отметил важность пресечения любых попыток исказить или предать забвению общую историю.
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik.
По случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Владимир Путин направил поздравительное послание лидеру Узбекистана, сообщается
на сайте Кремля.
"Важно пресекать любые попытки исказить или предать забвению нашу общую историю. И, конечно, бережно хранить и передавать следующим поколениям славные традиции дружбы и взаимовыручки, которые помогли нашим отцам и дедам с честью выдержать нелёгкие военные испытания и сокрушить нацизм", — отметил он.
Путин выразил уверенность, что узы братской дружбы, закаленные в годы Великой Отечественной войны, будут оставаться надежной основой для развития отношений между странами и народами.
Также глава РФ направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана Таджикистана, Туркменистана, Абхазии, Южной Осетии, народам Грузии и Молдовы.
Обращаясь к лидерам и гражданам зарубежных государств, президент России передал слова самой искренней признательности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им доброго здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия.