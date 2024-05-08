https://uz.sputniknews.ru/20240508/rossiya-artilleristy-den-pobedy-zalp-vsu-43775029.html

Российские артиллеристы поздравили ветеранов с Днем Победы залпом по позициям ВСУ

Российские артиллеристы поздравили ветеранов с Днем Победы залпом по позициям ВСУ

Sputnik Узбекистан

Боевые навыки морпехов-артиллеристов отработаны до автоматизма, корректировка стрельбы ведется в режиме реального времени при помощи расчетов БПЛА

2024-05-08T13:30+0500

2024-05-08T13:30+0500

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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Расчет РСЗО БМ-21 "Град" отдельного гвардейского соединения морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Днепр" поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы и нанес огневое поражение по пункту временной дислокации украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Также там добавили, что боевые навыки морпехов-артиллеристов отработаны до автоматизма, корректировку стрельбы они ведут в режиме реального времени при помощи расчетов БПЛА.Для справки: Херсонская область — регион в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его легитимность, продолжая обстреливать эту территорию.Сейчас под контролем Москвы находится 75% региона, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские военные.

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