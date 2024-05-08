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Российские артиллеристы поздравили ветеранов с Днем Победы залпом по позициям ВСУ
Российские артиллеристы поздравили ветеранов с Днем Победы залпом по позициям ВСУ
Sputnik Узбекистан
Боевые навыки морпехов-артиллеристов отработаны до автоматизма, корректировка стрельбы ведется в режиме реального времени при помощи расчетов БПЛА
2024-05-08T13:30+0500
2024-05-08T13:30+0500
2024-05-08T14:04+0500
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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Расчет РСЗО БМ-21 "Град" отдельного гвардейского соединения морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Днепр" поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы и нанес огневое поражение по пункту временной дислокации украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Также там добавили, что боевые навыки морпехов-артиллеристов отработаны до автоматизма, корректировку стрельбы они ведут в режиме реального времени при помощи расчетов БПЛА.Для справки: Херсонская область — регион в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его легитимность, продолжая обстреливать эту территорию.Сейчас под контролем Москвы находится 75% региона, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские военные.
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россия артиллеристы поздравление ветераны день победы
россия артиллеристы поздравление ветераны день победы
Российские артиллеристы поздравили ветеранов с Днем Победы залпом по позициям ВСУ
13:30 08.05.2024 (обновлено: 14:04 08.05.2024)
Боевые навыки морпехов-артиллеристов отработаны до автоматизма, корректировка стрельбы ведется в режиме реального времени при помощи расчетов БПЛА.
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik.
Расчет РСЗО БМ-21 "Град" отдельного гвардейского соединения морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Днепр" поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы и нанес огневое поражение по пункту временной дислокации украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны РФ.
"В канун Дня Великой Победы расчет 122-мм реактивной системы залпового огня "Град" "черных беретов" из Севастополя выехал из укрытия на огневую позицию, произвел расчет установки цели и оперативно нанес огневое поражение по пункту временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, тем самым поздравив ветеранов Великой Отечественной войны с 79-й годовщиной Великой Победы", — рассказали в военном ведомстве.
Также там добавили, что боевые навыки морпехов-артиллеристов отработаны до автоматизма, корректировку стрельбы они ведут в режиме реального времени при помощи расчетов БПЛА.
Для справки: Херсонская область — регион в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его легитимность, продолжая обстреливать эту территорию.
Сейчас под контролем Москвы находится 75% региона, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские военные.