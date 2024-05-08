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https://uz.sputniknews.ru/20240508/sergey-lavrov-den-pobedy-znacheniye-43788043.html
Лавров: День Победы имеет особое значение в ситуации, когда нацизм снова поднимает голову
Лавров: День Победы имеет особое значение в ситуации, когда нацизм снова поднимает голову
Sputnik Узбекистан
Исполняющий обязанности главы МИД РФ отметил необычайный подъем в российском народе на еще одну священную битву.
2024-05-08T14:22+0500
2024-05-08T15:07+0500
сергей лавров
россия
день победы
мид рф
нацизм
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общество
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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. День Победы сегодня имеет особое значение, потому что Россия отмечает этот праздник в ситуации, когда нацизм снова поднимает голову.Об этом заявил и. о. главы МИД РФ Сергей Лавров в ходе церемонии возложения венков к мемориальным доскам в здании российского внешнеполитического ведомства. Он отметил, что "как тогда поступали наши отцы и деды, уходя на фронт добровольцами, отдавая свои жизни ради будущего своих детей и внуков, будущего страны, так и сегодня мы видим необычайный подъем в нашем народе на еще одну священную битву".Сергей Лавров добавил, что новые властители мира, пытающиеся взять реванш за свои безуспешные многовековые попытки подчинить Россию своим интересам, используют для этого взращенный ими в течение долгих лет откровенно нацистский режим на Украине."Наши солдаты на передовой, те, кто обеспечивает их вооружением и техникой, а также те, кто обеспечивает правильное восприятие нашей справедливой борьбы на международной арене, безусловно продолжают дело наших отцов, дедов, прадедов", — подчеркнул он.
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лавров день победы

Лавров: День Победы имеет особое значение в ситуации, когда нацизм снова поднимает голову

14:22 08.05.2024 (обновлено: 15:07 08.05.2024)
© Sputnik / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ С. Лавров возложил цветы по случаю Дня Победы
Глава МИД РФ С. Лавров возложил цветы по случаю Дня Победы - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2024
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Исполняющий обязанности главы МИД РФ отметил необычайный подъем в российском народе на еще одну священную битву.
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. День Победы сегодня имеет особое значение, потому что Россия отмечает этот праздник в ситуации, когда нацизм снова поднимает голову.
Об этом заявил и. о. главы МИД РФ Сергей Лавров в ходе церемонии возложения венков к мемориальным доскам в здании российского внешнеполитического ведомства.

"Как сказал 7 мая с. г. Президент России В. В. Путин, сегодняшний День Победы имеет особое значение, потому что мы отмечаем этот великий праздник в ситуации, когда нацизм снова поднимает голову. Потомки Наполеона и Гитлера вместе с англосаксами в очередной раз хотят нанести нашей стране "стратегическое поражение", разрушить ее, подчинить своим узкокорыстным гегемонистским интересам", — напомнил Лавров.

Он отметил, что "как тогда поступали наши отцы и деды, уходя на фронт добровольцами, отдавая свои жизни ради будущего своих детей и внуков, будущего страны, так и сегодня мы видим необычайный подъем в нашем народе на еще одну священную битву".
Сергей Лавров добавил, что новые властители мира, пытающиеся взять реванш за свои безуспешные многовековые попытки подчинить Россию своим интересам, используют для этого взращенный ими в течение долгих лет откровенно нацистский режим на Украине.
"Наши солдаты на передовой, те, кто обеспечивает их вооружением и техникой, а также те, кто обеспечивает правильное восприятие нашей справедливой борьбы на международной арене, безусловно продолжают дело наших отцов, дедов, прадедов", — подчеркнул он.
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