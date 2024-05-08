https://uz.sputniknews.ru/20240508/sergey-lavrov-den-pobedy-znacheniye-43788043.html

Лавров: День Победы имеет особое значение в ситуации, когда нацизм снова поднимает голову

Лавров: День Победы имеет особое значение в ситуации, когда нацизм снова поднимает голову

Sputnik Узбекистан

Исполняющий обязанности главы МИД РФ отметил необычайный подъем в российском народе на еще одну священную битву.

2024-05-08T14:22+0500

2024-05-08T14:22+0500

2024-05-08T15:07+0500

сергей лавров

россия

день победы

мид рф

нацизм

украина

общество

великая отечественная война

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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. День Победы сегодня имеет особое значение, потому что Россия отмечает этот праздник в ситуации, когда нацизм снова поднимает голову.Об этом заявил и. о. главы МИД РФ Сергей Лавров в ходе церемонии возложения венков к мемориальным доскам в здании российского внешнеполитического ведомства. Он отметил, что "как тогда поступали наши отцы и деды, уходя на фронт добровольцами, отдавая свои жизни ради будущего своих детей и внуков, будущего страны, так и сегодня мы видим необычайный подъем в нашем народе на еще одну священную битву".Сергей Лавров добавил, что новые властители мира, пытающиеся взять реванш за свои безуспешные многовековые попытки подчинить Россию своим интересам, используют для этого взращенный ими в течение долгих лет откровенно нацистский режим на Украине."Наши солдаты на передовой, те, кто обеспечивает их вооружением и техникой, а также те, кто обеспечивает правильное восприятие нашей справедливой борьбы на международной арене, безусловно продолжают дело наших отцов, дедов, прадедов", — подчеркнул он.

россия

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