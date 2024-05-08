https://uz.sputniknews.ru/20240508/turtsiya-investitsii-proyekt-obuv-uzbekistan-43778807.html
Турецкие инвесторы хотят запустить производство обуви в Узбекистане
Турецкие инвесторы хотят запустить производство обуви в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
Начальная стоимость проекта — $2 млн. Также стороны намерены сотрудничать в области обучения дизайнеров обуви.
2024-05-08T11:31+0500
2024-05-08T11:31+0500
2024-05-08T11:31+0500
узбекистан
турция
инвестпроекты
производство
обувь
экономика
узчармсаноат
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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Турецкие инвесторы предлагают реализовать в Узбекистане новый проект по изготовлению обуви, сообщает пресс-служба Ассоциации "Узчармсаноат".Детали предстоящего сотрудничества обсудили в ходе встречи представителей Ассоциации и турецкого предприятия "CASHM BARLAS".Гостям представили информацию о малых промзонах республики, специализирующихся на производстве обуви и переработке кожи.В свою очередь, турецкая сторона рассказала о том, как планирует реализовать инвестпроект по производству различных видов обуви.Также стороны обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в области обучения дизайнеров обуви и технологов обувного производства, а также организации их практики на новом предприятии. Достигнута договоренность о проведении тренингов для специалистов из Узбекистана.
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узбекистан проекты турция инвестиции
узбекистан проекты турция инвестиции
Турецкие инвесторы хотят запустить производство обуви в Узбекистане
Начальная стоимость проекта — $2 млн. Также стороны намерены сотрудничать в области обучения дизайнеров обуви.
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik.
Турецкие инвесторы предлагают реализовать в Узбекистане новый проект по изготовлению обуви, сообщает
пресс-служба Ассоциации "Узчармсаноат".
Детали предстоящего сотрудничества обсудили в ходе встречи представителей Ассоциации и турецкого предприятия "CASHM BARLAS".
Гостям представили информацию о малых промзонах республики, специализирующихся на производстве обуви и переработке кожи.
В свою очередь, турецкая сторона рассказала о том, как планирует реализовать инвестпроект по производству различных видов обуви.
"Начальная стоимость проекта — $2 млн, 70% оборудования будет импортировано из Турции. Запланировано купить землю в малых промышленных зонах, специализирующихся на кожевенно-обувной промышленности в Ташкентской области через аукцион, построить здание и основать новое предприятие", — говорится в сообщении.
Также стороны обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в области обучения дизайнеров обуви и технологов обувного производства, а также организации их практики на новом предприятии. Достигнута договоренность о проведении тренингов для специалистов из Узбекистана.