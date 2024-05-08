https://uz.sputniknews.ru/20240508/turtsiya-investitsii-proyekt-obuv-uzbekistan-43778807.html

Турецкие инвесторы хотят запустить производство обуви в Узбекистане

Турецкие инвесторы хотят запустить производство обуви в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Начальная стоимость проекта — $2 млн. Также стороны намерены сотрудничать в области обучения дизайнеров обуви.

2024-05-08T11:31+0500

2024-05-08T11:31+0500

2024-05-08T11:31+0500

узбекистан

турция

инвестпроекты

производство

обувь

экономика

узчармсаноат

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/785/58/7855873_0:67:1281:787_1920x0_80_0_0_a3f74fe9e9281fba0589d90eb3397080.jpg

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Турецкие инвесторы предлагают реализовать в Узбекистане новый проект по изготовлению обуви, сообщает пресс-служба Ассоциации "Узчармсаноат".Детали предстоящего сотрудничества обсудили в ходе встречи представителей Ассоциации и турецкого предприятия "CASHM BARLAS".Гостям представили информацию о малых промзонах республики, специализирующихся на производстве обуви и переработке кожи.В свою очередь, турецкая сторона рассказала о том, как планирует реализовать инвестпроект по производству различных видов обуви.Также стороны обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в области обучения дизайнеров обуви и технологов обувного производства, а также организации их практики на новом предприятии. Достигнута договоренность о проведении тренингов для специалистов из Узбекистана.

узбекистан

турция

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан проекты турция инвестиции