https://uz.sputniknews.ru/20240508/uzbekistan-kitay-sotrudnichestvo-sotszaschita-43787422.html
Узбекистан и Китай активизируют сотрудничество в сфере соцзащиты
Узбекистан и Китай активизируют сотрудничество в сфере соцзащиты
Sputnik Узбекистан
Стороны обозначили несколько направлений взаимодействия, включая разработку мобильных услуг для пожилых, соцзащиту детей и лиц с особыми потребностями
2024-05-08T17:24+0500
2024-05-08T17:24+0500
2024-05-08T17:24+0500
общество
узбекистан
китай
социальная защита
меморандум
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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Национальное агентство социальной защиты Узбекистана и министерство гражданских дел Китая подписали Меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие сотрудничества в области соцзащиты. Подписание состоялось в Пекине.Директор агентства Мансурбек Оллоёров отметил усилия китайской стороны в сфере оказания социальной помощи и предложил сотрудничество в области цифровизации социальных услуг, в том числе разработке мобильных услуг для пожилых людей.Первый заместитель директора агентства Шахноза Мирзиёева подчеркнула уровень развития отношений между двумя странами и выразила интерес к обмену опытом в сфере социальной защиты детей и лиц с особыми потребностями. Кроме того, китайских партнеров пригласили принять участие во Всемирной конференции "Социальная защита: путь к устойчивому развитию и равенству", которая пройдет в Самарканде в 2025 году.
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узбекистан китай сотрудничество соцащита
узбекистан китай сотрудничество соцащита
Узбекистан и Китай активизируют сотрудничество в сфере соцзащиты
Стороны обозначили несколько направлений взаимодействия, включая разработку мобильных услуг для пожилых, соцзащиту детей и лиц с особыми потребностями.
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik.
Национальное агентство социальной защиты Узбекистана и министерство гражданских дел Китая подписали
Меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие сотрудничества в области соцзащиты.
Подписание состоялось в Пекине.
Директор агентства Мансурбек Оллоёров отметил усилия китайской стороны в сфере оказания социальной помощи и предложил сотрудничество в области цифровизации социальных услуг, в том числе разработке мобильных услуг для пожилых людей.
Первый заместитель директора агентства Шахноза Мирзиёева подчеркнула уровень развития отношений между двумя странами и выразила интерес к обмену опытом в сфере социальной защиты детей и лиц с особыми потребностями.
"По итогам встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие сотрудничества в области социальной защиты между Узбекистаном и Китаем", — говорится в сообщении.
Кроме того, китайских партнеров пригласили принять участие во Всемирной конференции "Социальная защита: путь к устойчивому развитию и равенству", которая пройдет в Самарканде в 2025 году.