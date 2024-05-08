https://uz.sputniknews.ru/20240508/uzbekistan-kitay-sotrudnichestvo-sotszaschita-43787422.html

Узбекистан и Китай активизируют сотрудничество в сфере соцзащиты

Узбекистан и Китай активизируют сотрудничество в сфере соцзащиты

Sputnik Узбекистан

Стороны обозначили несколько направлений взаимодействия, включая разработку мобильных услуг для пожилых, соцзащиту детей и лиц с особыми потребностями

2024-05-08T17:24+0500

2024-05-08T17:24+0500

2024-05-08T17:24+0500

общество

узбекистан

китай

социальная защита

меморандум

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/08/43773466_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_431426ef8e0737df38839a85ca8e8570.jpg

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Национальное агентство социальной защиты Узбекистана и министерство гражданских дел Китая подписали Меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие сотрудничества в области соцзащиты. Подписание состоялось в Пекине.Директор агентства Мансурбек Оллоёров отметил усилия китайской стороны в сфере оказания социальной помощи и предложил сотрудничество в области цифровизации социальных услуг, в том числе разработке мобильных услуг для пожилых людей.Первый заместитель директора агентства Шахноза Мирзиёева подчеркнула уровень развития отношений между двумя странами и выразила интерес к обмену опытом в сфере социальной защиты детей и лиц с особыми потребностями. Кроме того, китайских партнеров пригласили принять участие во Всемирной конференции "Социальная защита: путь к устойчивому развитию и равенству", которая пройдет в Самарканде в 2025 году.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан китай сотрудничество соцащита