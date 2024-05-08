https://uz.sputniknews.ru/20240508/v-tashkente-volontery-pobedy-pozdravili-veteranov-43787041.html

Храним память: в Ташкенте волонтеры Победы поздравили ветеранов

Храним память: в Ташкенте волонтеры Победы поздравили ветеранов

Sputnik Узбекистан

Представители Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" в Узбекистане поздравили ветеранов, проживающих в столице, с приближающимся Днем памяти и почестей и Днем Победы

2024-05-08T18:10+0500

2024-05-08T18:10+0500

2024-05-08T18:10+0500

узбекистан

ташкент

волонтер

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день победы

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У дома Альбины Ежковой — одного из волонтеров — волнующая суета. Это последние приготовления — буквально через час группы добровольцев отправятся в гости к ветеранам ВОВ, блокадникам Ленинграда, узникам концлагерей и труженикам тыла, чтобы поздравить с великим праздником Победы. В этом году в списке у волонтеров 49 человек, и, как они с грустью признаются, каждый год он становится короче.Готовиться к этому важному дню волонтеры начали несколько недель назад, когда объявили сбор средств: для каждого ветерана традиционно готовят продуктовый набор, символический сухпаек. Но не это главное, говорит международный представитель ВОД "Волонтеры Победы" в Узбекистане Сергей Ежков, а внимание, в котором нуждается каждый из ветеранов.Среди добровольцев много школьников. По такому важному случаю старшеклассников отпустили с занятий. Для них встреча с ветеранами – событие очень волнительное, они скрупулезно распределяют адреса, уточняют детали, берут все необходимое и отправляются в дорогу.За несколько дней до этого в Ташкенте на Братских могилах, прошла акция "Огонь памяти". В столицу привезли частицу пламени Вечного огня с могилы Неизвестного Солдата в Москве. Лампадки с огнем также передали ветеранам. А вручал их знаменитый российский боксер, экс-чемпион мира Денис Лебедев. К слову, среди ветеранов оказался его поклонник — Юрий Смолич, переживший блокаду Ленинграда. В то страшное время он потерял отца и двух братьев. Спастись ему удалось благодаря соседке, которая работала в больнице. Женщина помогла маленькому Юре с мамой добраться по Ладожскому озеру до пункта отправки, откуда по "дороге жизни" они смогли уехать из Ленинграда. Каково же было удивление Юрия Георгиевича, когда, встречая волонтеров Победы, на пороге дома он увидел любимого спортсмена, за которого болел долгие годы.Неожиданный подарок получила еще одна блокадница — Ирина Панькова. От имени губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова Ирине Сергеевне вручили почетный знак в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.Ирину Сергеевну также поздравили воспитанники питерских центров содействия семейному воспитанию. Подробнее о том, как прошли встречи волонтеров с ветеранами — в видео Sputnik Узбекистан.

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ташкент волонтеры победы ветераны поздравление день памяти и почестей день победы