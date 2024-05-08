Храним память: в Ташкенте волонтеры Победы поздравили ветеранов
© Sputnik
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Представители Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" в Узбекистане поздравили ветеранов, проживающих в столице, с приближающимся Днем памяти и почестей и Днем Победы.
У дома Альбины Ежковой — одного из волонтеров — волнующая суета. Это последние приготовления — буквально через час группы добровольцев отправятся в гости к ветеранам ВОВ, блокадникам Ленинграда, узникам концлагерей и труженикам тыла, чтобы поздравить с великим праздником Победы. В этом году в списке у волонтеров 49 человек, и, как они с грустью признаются, каждый год он становится короче.
© Архив Волонтеров ПобедыДля школьников встреча с ветеранами – событие очень волнительное, они скрупулезно распределяют адреса
Для школьников встреча с ветеранами – событие очень волнительное, они скрупулезно распределяют адреса
© Архив Волонтеров Победы
Готовиться к этому важному дню волонтеры начали несколько недель назад, когда объявили сбор средств: для каждого ветерана традиционно готовят продуктовый набор, символический сухпаек. Но не это главное, говорит международный представитель ВОД "Волонтеры Победы" в Узбекистане Сергей Ежков, а внимание, в котором нуждается каждый из ветеранов.
© Архив Волонтеров ПобедыВолонтеры поздравляют ветеранов
Волонтеры поздравляют ветеранов
© Архив Волонтеров Победы
© Архив Волонтеров ПобедыВетеран великой отечественной войны
Ветеран великой отечественной войны
© Архив Волонтеров Победы
"Акцию "С Днем Победы, ветеран!" мы проводим уже второй раз при помощи жителей Ташкента и всей республики. Мы собирали средства — сбор объявили две недели назад. Общая сумма сбора составила около 11 млн сумов, на которые мы закупили продуктовые наборы", — рассказал Сергей Ежков.
© Архив Волонтеров ПобедыДля школьников встреча с ветеранами – событие очень волнительное, они скрупулезно распределяют адреса
Для школьников встреча с ветеранами – событие очень волнительное, они скрупулезно распределяют адреса
© Архив Волонтеров Победы
Среди добровольцев много школьников. По такому важному случаю старшеклассников отпустили с занятий. Для них встреча с ветеранами – событие очень волнительное, они скрупулезно распределяют адреса, уточняют детали, берут все необходимое и отправляются в дорогу.
© Архив Волонтеров ПобедыВолонтеры поздравляют ветерана великой отечественной войны
Волонтеры поздравляют ветерана великой отечественной войны
© Архив Волонтеров Победы
© Архив Волонтеров ПобедыВетеран великой отечественной войны
Ветеран великой отечественной войны
© Архив Волонтеров Победы
За несколько дней до этого в Ташкенте на Братских могилах, прошла акция "Огонь памяти". В столицу привезли частицу пламени Вечного огня с могилы Неизвестного Солдата в Москве. Лампадки с огнем также передали ветеранам. А вручал их знаменитый российский боксер, экс-чемпион мира Денис Лебедев. К слову, среди ветеранов оказался его поклонник — Юрий Смолич, переживший блокаду Ленинграда. В то страшное время он потерял отца и двух братьев. Спастись ему удалось благодаря соседке, которая работала в больнице. Женщина помогла маленькому Юре с мамой добраться по Ладожскому озеру до пункта отправки, откуда по "дороге жизни" они смогли уехать из Ленинграда.
Каково же было удивление Юрия Георгиевича, когда, встречая волонтеров Победы, на пороге дома он увидел любимого спортсмена, за которого болел долгие годы.
© Архив Волонтеров ПобедыЮрий Смолич встретился с любимым спортсменом Денисом Лебедевым
Юрий Смолич встретился с любимым спортсменом Денисом Лебедевым
© Архив Волонтеров Победы
Неожиданный подарок получила еще одна блокадница — Ирина Панькова. От имени губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова Ирине Сергеевне вручили почетный знак в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
© Архив Волонтеров ПобедыПочетной знак в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады для Ирины Паньковой
Почетной знак в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады для Ирины Паньковой
© Архив Волонтеров Победы
© Архив Волонтеров ПобедыПоздравления Ирине Паньковой от губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и воспитанников Санкт-Петербургских центров содействия семейному воспитанию
Поздравления Ирине Паньковой от губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и воспитанников Санкт-Петербургских центров содействия семейному воспитанию
© Архив Волонтеров Победы
"Для нас чрезвычайно важно, чтобы каждый из вас был окружен вниманием и заботой вне зависимости от того, где проживает. Власти Санкт-Петербурга считают это своим долгом и несомненным приоритетом. Знайте, что вы всегда рядом с нами, несмотря на расстояние", — написал губернатор.
Ирину Сергеевну также поздравили воспитанники питерских центров содействия семейному воспитанию. Подробнее о том, как прошли встречи волонтеров с ветеранами — в видео Sputnik Узбекистан.