https://uz.sputniknews.ru/20240508/vysshiy-yevraziyskiy-ekonomicheskiy-sovet-yubiley-zasedaniye-43794791.html

Путин проводит юбилейное заседание ВЕЭС с участием Узбекистана — прямая трансляция

Путин проводит юбилейное заседание ВЕЭС с участием Узбекистана — прямая трансляция

Sputnik Узбекистан

Участники обсуждают итоги работы ЕАЭС за 10 лет и перспективы дальнейших интеграционных процессов

2024-05-08T19:01+0500

2024-05-08T19:01+0500

2024-05-08T19:01+0500

прямая трансляция

экономика

россия

москва

еаэс

заседание

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В Москве при участии президента РФ Владимира Путина проходит юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета, приуроченное к десятилетию со дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе. В статусе главы государства-наблюдателя в нем участвует президент Узбекистана.В этом году в ЕАЭС председательствует Армения, но юбилейный саммит было решено провести в Москве. Мероприятие проходит в узком и расширенном составах.В нем участвуют лидеры стран-членов ЕАЭС: президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и премьер-министр Армении, к ним также присоединится глава еще одного государства-наблюдателя – Кубы. В фокусе внимания — итоги работы ЕАЭС за 10 лет и перспективы дальнейших интеграционных процессов.На рассмотрение главам государств представлены доклад о ходе реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и информация о результатах работы в области регулирования деятельности субъектов естественных монополий.Также планируется подписание итоговых документов.

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заседание высший евразийский экономический совет москва итоги работа еаэс перспективы интеграционные процессы