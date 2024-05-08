https://uz.sputniknews.ru/20240508/vysshiy-yevraziyskiy-ekonomicheskiy-sovet-yubiley-zasedaniye-43794791.html
Путин проводит юбилейное заседание ВЕЭС с участием Узбекистана — прямая трансляция
Путин проводит юбилейное заседание ВЕЭС с участием Узбекистана — прямая трансляция
Sputnik Узбекистан
Участники обсуждают итоги работы ЕАЭС за 10 лет и перспективы дальнейших интеграционных процессов
2024-05-08T19:01+0500
2024-05-08T19:01+0500
2024-05-08T19:01+0500
прямая трансляция
экономика
россия
москва
еаэс
заседание
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/08/43795928_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ad942b9e66466a73be769137f73e5a52.jpg
В Москве при участии президента РФ Владимира Путина проходит юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета, приуроченное к десятилетию со дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе. В статусе главы государства-наблюдателя в нем участвует президент Узбекистана.В этом году в ЕАЭС председательствует Армения, но юбилейный саммит было решено провести в Москве. Мероприятие проходит в узком и расширенном составах.В нем участвуют лидеры стран-членов ЕАЭС: президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и премьер-министр Армении, к ним также присоединится глава еще одного государства-наблюдателя – Кубы. В фокусе внимания — итоги работы ЕАЭС за 10 лет и перспективы дальнейших интеграционных процессов.На рассмотрение главам государств представлены доклад о ходе реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и информация о результатах работы в области регулирования деятельности субъектов естественных монополий.Также планируется подписание итоговых документов.
россия
москва
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/08/43795928_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cc44978fdab60c6767d7d149f48f7ed7.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
заседание высший евразийский экономический совет москва итоги работа еаэс перспективы интеграционные процессы
заседание высший евразийский экономический совет москва итоги работа еаэс перспективы интеграционные процессы
Путин проводит юбилейное заседание ВЕЭС с участием Узбекистана — прямая трансляция
Участники обсуждают итоги работы ЕАЭС за 10 лет и перспективы дальнейших интеграционных процессов.
В Москве при участии президента РФ Владимира Путина проходит юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета, приуроченное к десятилетию со дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе. В статусе главы государства-наблюдателя в нем участвует президент Узбекистана.
В этом году в ЕАЭС председательствует Армения, но юбилейный саммит было решено провести в Москве. Мероприятие проходит в узком и расширенном составах.
В нем участвуют лидеры стран-членов ЕАЭС: президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и премьер-министр Армении, к ним также присоединится глава еще одного государства-наблюдателя – Кубы.
В фокусе внимания — итоги работы ЕАЭС за 10 лет и перспективы дальнейших интеграционных процессов.
На рассмотрение главам государств представлены доклад о ходе реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и информация о результатах работы в области регулирования деятельности субъектов естественных монополий.
Также планируется подписание итоговых документов.