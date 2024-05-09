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Парад Победы на Красной площади — самые яркие фото
Парад Победы на Красной площади — самые яркие фото
Sputnik Узбекистан
В главном военном параде приняли участие более 9 000 человек, свыше 1 000 из них участвовали в СВО, а также 75 единиц техники и авиация
2024-05-09T18:00+0500
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парад победы красная площадь москва
парад победы красная площадь москва

Парад Победы на Красной площади — самые яркие фото

18:00 09.05.2024
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В главном военном параде приняли участие более 9 000 человек, свыше 1 000 из них участвовали в СВО, а также 75 единиц техники и авиация.
© Sputnik / Alexander Vilf / Перейти в фотобанкАвтономные пусковые установки ПГРК "Ярс" на военном параде на Красной площади.
Автономные пусковые установки ПГРК Ярс на военном параде на Красной площади - Sputnik Узбекистан
1/19
© Sputnik / Alexander Vilf
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Автономные пусковые установки ПГРК "Ярс" на военном параде на Красной площади.
© Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Перейти в фотобанкКурсантки военного университета Министерства обороны на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Курсантки военного университета Министерства обороны на военном параде на Красной площади - Sputnik Узбекистан
2/19
© Sputnik / Kristina Kormilitsyna
/
Перейти в фотобанк
Курсантки военного университета Министерства обороны на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.
© Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Перейти в фотобанк9 мая 2024. Президент РФ Владимир Путин и главы иностранных государств на Красной площади в Москве после военного парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Президент РФ Владимир Путин и главы иностранных государств на Красной площади в Москве - Sputnik Узбекистан
3/19
© Sputnik / Kristina Kormilitsyna
/
Перейти в фотобанк
9 мая 2024. Президент РФ Владимир Путин и главы иностранных государств на Красной площади в Москве после военного парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкШтурмовики Су-25 на воздушной части военного парада на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Штурмовики Су-25 на воздушной части военного парада на Красной площади - Sputnik Узбекистан
4/19
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
Перейти в фотобанк
Штурмовики Су-25 на воздушной части военного парада на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.
© Sputnik / Alexander Vilf / Перейти в фотобанкПарадные расчеты на военном параде в Москве в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Парадные расчеты на военном параде в Москве - Sputnik Узбекистан
5/19
© Sputnik / Alexander Vilf
/
Перейти в фотобанк
Парадные расчеты на военном параде в Москве в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности министра обороны РФ Сергей Шойгу и главнокомандующий сухопутными войсками РФ Олег Салюков на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Исполняющий обязанности министра обороны РФ Сергей Шойгу и главнокомандующий сухопутными войсками РФ Олег Салюков на военном параде на Красной площади - Sputnik Узбекистан
6/19
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
/
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Исполняющий обязанности министра обороны РФ Сергей Шойгу и главнокомандующий сухопутными войсками РФ Олег Салюков на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.
© Sputnik / Mikhael Klimentyev / Перейти в фотобанк9 мая 2024. Президент РФ Владимир Путин выступает на параде в Москве, посвященном 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Президент РФ Владимир Путин выступает на параде в Москве - Sputnik Узбекистан
7/19
© Sputnik / Mikhael Klimentyev
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9 мая 2024. Президент РФ Владимир Путин выступает на параде в Москве, посвященном 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
© Sputnik / Kirill Zykov / Перейти в фотобанкИстребители Су-30СМ пилотажной группы "Русские витязи" перед началом воздушной части парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Истребители Су-30СМ пилотажной группы Русские витязи перед началом воздушной части парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне - Sputnik Узбекистан
8/19
© Sputnik / Kirill Zykov
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Истребители Су-30СМ пилотажной группы "Русские витязи" перед началом воздушной части парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Перейти в фотобанкТанк Т-34-85 на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Танк Т-34-85 на военном параде на Красной площади - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
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Танк Т-34-85 на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Перейти в фотобанкКурсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Курсанты на военном параде на Красной площади - Sputnik Узбекистан
10/19
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
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Курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Перейти в фотобанкШтурмовики Су-25 на воздушной части военного парада на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Штурмовики Су-25 на воздушной части военного парада на Красной площади - Sputnik Узбекистан
11/19
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
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Штурмовики Су-25 на воздушной части военного парада на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.
© Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Перейти в фотобанкГроссмейстер Сергей Карякин после парада в Москве, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Гроссмейстер Сергей Карякин после парада в Москве - Sputnik Узбекистан
12/19
© Sputnik / Kristina Kormilitsyna
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Гроссмейстер Сергей Карякин после парада в Москве, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкАвтономная пусковая установка ПГРК "Ярс" на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Автономная пусковая установка ПГРК Ярс на военном параде на Красной площади - Sputnik Узбекистан
13/19
© Sputnik / Pavel Bednyakov
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Автономная пусковая установка ПГРК "Ярс" на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанк9 мая 2024. Президент РФ Владимир Путин общается с военнослужащими - участниками СВО после парада в Москве, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Президент РФ Владимир Путин общается с военнослужащими - участниками СВО после парада в Москве - Sputnik Узбекистан
14/19
© Sputnik / Pavel Bednyakov
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9 мая 2024. Президент РФ Владимир Путин общается с военнослужащими - участниками СВО после парада в Москве, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
© Sputnik / Vyacheslav Prokofiev / Перейти в фотобанкПарадные расчеты на военном параде в Москве в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Парадные расчеты на военном параде в Москве в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне - Sputnik Узбекистан
15/19
© Sputnik / Vyacheslav Prokofiev
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Парадные расчеты на военном параде в Москве в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Перейти в фотобанкБронеавтомобиль "Тигр-М" на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Бронеавтомобиль Тигр-М на военном параде на Красной площади - Sputnik Узбекистан
16/19
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
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Бронеавтомобиль "Тигр-М" на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкСтрой "кубинский бриллиант" из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Строй кубинский бриллиант из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи на военном параде на Красной площади - Sputnik Узбекистан
17/19
© Sputnik / Pavel Bednyakov
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Строй "кубинский бриллиант" из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Перейти в фотобанкВоеннослужащие парадных расчетов на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Военнослужащие парадных расчетов на военном параде на Красной площади - Sputnik Узбекистан
18/19
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
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Военнослужащие парадных расчетов на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкГости собираются на трибунах перед началом военного парада на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Гости на трибунах перед началом военного парада на Красной площади - Sputnik Узбекистан
19/19
© Sputnik / Pavel Bednyakov
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Гости собираются на трибунах перед началом военного парада на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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