Парад Победы на Красной площади — самые яркие фото

© Sputnik / Alexander Vilf / Перейти в фотобанкАвтономные пусковые установки ПГРК "Ярс" на военном параде на Красной площади.
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Автономные пусковые установки ПГРК "Ярс" на военном параде на Красной площади.
© Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Перейти в фотобанкКурсантки военного университета Министерства обороны на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Курсантки военного университета Министерства обороны на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.
© Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Перейти в фотобанк9 мая 2024. Президент РФ Владимир Путин и главы иностранных государств на Красной площади в Москве после военного парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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9 мая 2024. Президент РФ Владимир Путин и главы иностранных государств на Красной площади в Москве после военного парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкШтурмовики Су-25 на воздушной части военного парада на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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© Sputnik / Vladimir Astapkovich/
Штурмовики Су-25 на воздушной части военного парада на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.
© Sputnik / Alexander Vilf / Перейти в фотобанкПарадные расчеты на военном параде в Москве в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Парадные расчеты на военном параде в Москве в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности министра обороны РФ Сергей Шойгу и главнокомандующий сухопутными войсками РФ Олег Салюков на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Исполняющий обязанности министра обороны РФ Сергей Шойгу и главнокомандующий сухопутными войсками РФ Олег Салюков на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.
© Sputnik / Mikhael Klimentyev / Перейти в фотобанк9 мая 2024. Президент РФ Владимир Путин выступает на параде в Москве, посвященном 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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© Sputnik / Mikhael Klimentyev/
9 мая 2024. Президент РФ Владимир Путин выступает на параде в Москве, посвященном 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
© Sputnik / Kirill Zykov / Перейти в фотобанкИстребители Су-30СМ пилотажной группы "Русские витязи" перед началом воздушной части парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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© Sputnik / Kirill Zykov/
Истребители Су-30СМ пилотажной группы "Русские витязи" перед началом воздушной части парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Перейти в фотобанкТанк Т-34-85 на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Танк Т-34-85 на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Перейти в фотобанкКурсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Перейти в фотобанкШтурмовики Су-25 на воздушной части военного парада на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Штурмовики Су-25 на воздушной части военного парада на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.
© Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Перейти в фотобанкГроссмейстер Сергей Карякин после парада в Москве, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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Гроссмейстер Сергей Карякин после парада в Москве, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкАвтономная пусковая установка ПГРК "Ярс" на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Автономная пусковая установка ПГРК "Ярс" на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанк9 мая 2024. Президент РФ Владимир Путин общается с военнослужащими - участниками СВО после парада в Москве, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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9 мая 2024. Президент РФ Владимир Путин общается с военнослужащими - участниками СВО после парада в Москве, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
© Sputnik / Vyacheslav Prokofiev / Перейти в фотобанкПарадные расчеты на военном параде в Москве в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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© Sputnik / Vyacheslav Prokofiev/
Парадные расчеты на военном параде в Москве в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Перейти в фотобанкБронеавтомобиль "Тигр-М" на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Бронеавтомобиль "Тигр-М" на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкСтрой "кубинский бриллиант" из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Строй "кубинский бриллиант" из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Перейти в фотобанкВоеннослужащие парадных расчетов на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Военнослужащие парадных расчетов на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкГости собираются на трибунах перед началом военного парада на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Гости собираются на трибунах перед началом военного парада на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.