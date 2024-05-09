https://uz.sputniknews.ru/20240509/uzbekistan-vklad-pobeda-43813981.html

Каким был вклад Узбекистана в победу над фашизмом

Каким был вклад Узбекистана в победу над фашизмом

Sputnik Узбекистан

Народ Узбекистана боролся с фашизмом с первых дней войны. Он мобилизовал все силы и возможности, чтобы победить врага.

2024-05-09T19:30+0500

2024-05-09T19:30+0500

2024-05-09T19:30+0500

видео

узбекистан

фашизм

победа

великая отечественная война

общество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/09/43812994_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_1afddb11f325cfee710c5dab994c4204.jpg

Перед началом Великой Отечественной войны в республике проживали более 6,8 млн человек. Свыше 1 млн 950 тыс. ушли на фронт. Многие отдали жизни за победу, немало и тех, кто вернулись с фронта инвалидами.Сколько узбекистанцев были награждены орденами и медалями, что поставляла республика для нужд фронта, сколько промпредприятий и детских домов эвакуировали в Ташкент, и как сегодня здесь хранят память о Великой Отечественной войне.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан вклад победа