https://uz.sputniknews.ru/20240509/uzbekistan-vklad-pobeda-43813981.html
Каким был вклад Узбекистана в победу над фашизмом
Каким был вклад Узбекистана в победу над фашизмом
Sputnik Узбекистан
Народ Узбекистана боролся с фашизмом с первых дней войны. Он мобилизовал все силы и возможности, чтобы победить врага.
2024-05-09T19:30+0500
2024-05-09T19:30+0500
2024-05-09T19:30+0500
видео
узбекистан
фашизм
победа
великая отечественная война
общество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/09/43812994_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_1afddb11f325cfee710c5dab994c4204.jpg
Перед началом Великой Отечественной войны в республике проживали более 6,8 млн человек. Свыше 1 млн 950 тыс. ушли на фронт. Многие отдали жизни за победу, немало и тех, кто вернулись с фронта инвалидами.Сколько узбекистанцев были награждены орденами и медалями, что поставляла республика для нужд фронта, сколько промпредприятий и детских домов эвакуировали в Ташкент, и как сегодня здесь хранят память о Великой Отечественной войне.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/09/43812994_171:0:1611:1080_1920x0_80_0_0_8d2228d674ec18851157a85d8fffe22c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан вклад победа
Каким был вклад Узбекистана в победу над фашизмом
Народ Узбекистана боролся с фашизмом с первых дней войны. Он мобилизовал все силы и возможности, чтобы победить врага.
Перед началом Великой Отечественной войны в республике проживали более 6,8 млн человек. Свыше 1 млн 950 тыс. ушли на фронт. Многие отдали жизни за победу, немало и тех, кто вернулись с фронта инвалидами.
Сколько узбекистанцев были награждены орденами и медалями, что поставляла республика для нужд фронта, сколько промпредприятий и детских домов эвакуировали в Ташкент, и как сегодня здесь хранят память о Великой Отечественной войне.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.