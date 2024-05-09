Узбекистану вручили символ проекта "Блокадная ласточка" за вклад в Победу
© ИА "Дунё"В Екатеринбурге Узбекистану вручили символ проекта "Блокадная ласточка" за вклад в Победу
© ИА "Дунё"
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Таким образом петербуржцы выражают благодарность городам и странам, принимавшим эвакуированных в годы войны и делившим с ними хлеб и кров. В рамках проекта в Ташкенте запланирован ряд историко-культурных мероприятий.
ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Свердловская область передала Узбекистану символ, посвящённый освобождению Ленинграда от немецких захватчиков, сообщает ИА "Дунё".
"Заместитель губернатора Свердловской области торжественно вручил сотруднику генерального консульства нашей страны символ проекта "Блокадная ласточка", подчеркнув вклад Узбекистана в победу во Второй мировой войне", — говорится в сообщении.
Таким образом петербуржцы выражают благодарность городам и странам, принимавшим эвакуированных в годы войны и делившим с ними хлеб и кров.
"Эта птичка, этот символ, эта Ленинградская ласточка была передана Ташкенту, куда так же, как и в Свердловск были эвакуированы взрослые, дети, предприятия. И люди, которые уехали из Ленинграда, были эвакуированы, они здесь работали, растили детей, добились победы", — сказал заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов.
"Блокадная ласточка" представляет собой небольшую металлическую статуэтку птицы, которая держит в клюве письмо. Точно такие же маленькие жестяные значки на груди носили и жители осажденного Ленинграда. Этот знак был своеобразным ответом на заявления фашистов о том, что в город, взятый в кольцо, даже птица не пролетит.
Однако, как показала история, благодаря "дороге жизни" связь с остальной страной не была потеряна и сотни тысяч ленинградцев смогли эвакуироваться, в том числе в Узбекистан и на Урал. Многие из них остались там жить даже после победы.
"Наша задача для нашей целевой аудитории — для молодого поколения — донести эту основную мысль. И поблагодарить людей, которые принимали ленинградцев. Благодарность – это великое чувство, когда человек испытывает благодарность, он по-иному смотрит на себя и на окружающих людей", — сказала руководитель проекта "Миссия памяти. Ленинградское спасибо" Юлия Привалова.
Проект реализует автономная некоммерческая организация "Центр "ПетербургФорум" при поддержке Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга в целях сохранения памяти о победе советского народа. Они же планируют организовать в рамках проекта ряд историко-культурных мероприятий в Ташкенте 21-24 мая.