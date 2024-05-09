https://uz.sputniknews.ru/20240509/uzbekistan-vklad-pobeda-proyekt-rossiya-43800602.html

Узбекистану вручили символ проекта "Блокадная ласточка" за вклад в Победу

Узбекистану вручили символ проекта "Блокадная ласточка" за вклад в Победу

Sputnik Узбекистан

Таким образом петербуржцы выражают благодарность городам и странам, принимавшим эвакуированных в годы войны и делившим с ними хлеб и кров. В рамках проекта в Ташкенте запланирован ряд историко-культурных мероприятий

2024-05-09T11:31+0500

2024-05-09T11:31+0500

2024-05-09T11:31+0500

общество

узбекистан

победа

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ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Свердловская область передала Узбекистану символ, посвящённый освобождению Ленинграда от немецких захватчиков, сообщает ИА "Дунё".Таким образом петербуржцы выражают благодарность городам и странам, принимавшим эвакуированных в годы войны и делившим с ними хлеб и кров."Блокадная ласточка" представляет собой небольшую металлическую статуэтку птицы, которая держит в клюве письмо. Точно такие же маленькие жестяные значки на груди носили и жители осажденного Ленинграда. Этот знак был своеобразным ответом на заявления фашистов о том, что в город, взятый в кольцо, даже птица не пролетит. Однако, как показала история, благодаря "дороге жизни" связь с остальной страной не была потеряна и сотни тысяч ленинградцев смогли эвакуироваться, в том числе в Узбекистан и на Урал. Многие из них остались там жить даже после победы.Проект реализует автономная некоммерческая организация "Центр "ПетербургФорум" при поддержке Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга в целях сохранения памяти о победе советского народа. Они же планируют организовать в рамках проекта ряд историко-культурных мероприятий в Ташкенте 21-24 мая.

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