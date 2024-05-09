https://uz.sputniknews.ru/20240509/uzbekistan-vklad-pobeda-voyna-43804923.html
Вклад народа Узбекистана в Победу
Вклад народа Узбекистана в Победу
Sputnik Узбекистан
В годы Великой Отечественной войны многонациональный народ Узбекистана проявил большое мужество и стойкость на полях сражений и в тылу, внес достойный вклад в победу над фашизмом.
2024-05-09T15:32+0500
2024-05-09T15:32+0500
2024-05-09T15:32+0500
инфографика
великая отечественная война
узбекистан
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До войны население Узбекистана составляло 6,8 млн человек. Около 2 млн из них были мобилизованы, почти половина — не вернулись с полей сражений.Сколько узбекистанцев удостоились наград за проявленные на фронте мужество и героизм, какое число эвакуированных приняла союзная республика, как сейчас в Узбекистане хранят память о Великой отечественной войне?Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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узбекистан вклад победа великая отечественная война
узбекистан вклад победа великая отечественная война
Вклад народа Узбекистана в Победу
В годы Великой Отечественной войны многонациональный народ Узбекистана проявил большое мужество и стойкость на полях сражений и в тылу, внес достойный вклад в победу над фашизмом.
До войны население Узбекистана составляло 6,8 млн человек. Около 2 млн из них были мобилизованы, почти половина — не вернулись с полей сражений.
Сколько узбекистанцев удостоились наград за проявленные на фронте мужество и героизм, какое число эвакуированных приняла союзная республика, как сейчас в Узбекистане хранят память о Великой отечественной войне?
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.