https://uz.sputniknews.ru/20240509/uzbekistan-vklad-pobeda-voyna-43804923.html

Вклад народа Узбекистана в Победу

Вклад народа Узбекистана в Победу

Sputnik Узбекистан

В годы Великой Отечественной войны многонациональный народ Узбекистана проявил большое мужество и стойкость на полях сражений и в тылу, внес достойный вклад в победу над фашизмом.

2024-05-09T15:32+0500

2024-05-09T15:32+0500

2024-05-09T15:32+0500

инфографика

великая отечественная война

узбекистан

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/09/43804089_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_145aeed3f816a5c038c57ba46e2685a8.png

До войны население Узбекистана составляло 6,8 млн человек. Около 2 млн из них были мобилизованы, почти половина — не вернулись с полей сражений.Сколько узбекистанцев удостоились наград за проявленные на фронте мужество и героизм, какое число эвакуированных приняла союзная республика, как сейчас в Узбекистане хранят память о Великой отечественной войне?Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан вклад победа великая отечественная война