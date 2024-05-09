https://uz.sputniknews.ru/20240509/uzbekistantsy-evakuatsiya-predpriyatiya-voyna-43810157.html
Какие предприятия эвакуировали в Ташкент во время Великой Отечественной войны
Какие предприятия эвакуировали в Ташкент во время Великой Отечественной войны
Sputnik Узбекистан
В историю Великой Отечественной войны Ташкент вошел как столица эвакуации. Сюда из прифронтовой полосы эвакуировали десятки предприятий — важных в стратегическом, военном отношении — для того, чтобы они могли беспрепятственно выпускать нужную фронту продукцию
2024-05-09T17:33+0500
2024-05-09T17:33+0500
2024-05-09T17:33+0500
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Эвакуация в Узбекистан помогла не только уберечь промышленные мощности, но и придала мощный импульс развитию послевоенной республики. Из этих предприятий выросли крупные заводы и фабрики Ташкента, работающие и сегодня.Об этом рассказал старший научный сотрудник Института государства и права Академии наук РУз Равшан Назаров в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.Также, он отметил, что Узбекистан был одним из главных госпиталей фронта, потому что сотни тысяч раненых и больных солдат и офицеров прошли лечение в многочисленных госпиталях, размещенных в республике.Доцент кафедры политологии Университета мировой экономики и дипломатии Ранохон Турсунова, рассказала, что уже в первый месяц войны в республике появились водохранилища, искусственные арыки, каналы, а также впоследствии стала развиваться новая отрасль сельского хозяйства.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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MIA „Rosiya Segodnya“
предприятия эвакуация ташкент великая отечественная война
предприятия эвакуация ташкент великая отечественная война
Какие предприятия эвакуировали в Ташкент во время Великой Отечественной войны
Эксклюзив
В историю Великой Отечественной войны Ташкент вошел как столица эвакуации. Сюда из прифронтовой полосы эвакуировали десятки предприятий — важных в стратегическом, военном отношении — для того, чтобы они могли беспрепятственно выпускать нужную фронту продукцию.
Эвакуация в Узбекистан помогла не только уберечь промышленные мощности, но и придала мощный импульс развитию послевоенной республики. Из этих предприятий выросли крупные заводы и фабрики Ташкента, работающие и сегодня.
Об этом рассказал старший научный сотрудник Института государства и права Академии наук РУз Равшан Назаров в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.
“Очень большую роль сыграла легкая и пищевая промышленность Узбекистана, потому что очень высококачественный узбекский шелк, он шел как раз на пошив парашютов для десантников и летчиков. Поэтому надо сказать, что не только героизмом на фронте прославился народ Узбекистана, но и самой активной работой в тылу”, — пояснил эксперт.
Также, он отметил, что Узбекистан был одним из главных госпиталей фронта, потому что сотни тысяч раненых и больных солдат и офицеров прошли лечение в многочисленных госпиталях, размещенных в республике.
Доцент кафедры политологии Университета мировой экономики и дипломатии Ранохон Турсунова, рассказала, что уже в первый месяц войны в республике появились водохранилища, искусственные арыки, каналы, а также впоследствии стала развиваться новая отрасль сельского хозяйства.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.