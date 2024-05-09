https://uz.sputniknews.ru/20240509/uzbekistantsy-geroi-velikaya-otechestvennaya-voyna-43802402.html

Узбекистанцы — Герои СССР, участвовавшие в Великой Отечественной войне

Узбекистанцы — Герои СССР, участвовавшие в Великой Отечественной войне

Sputnik Узбекистан

Узбекистанцы, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны и внесли вклад в победу над фашизмом, были людьми разных национальностей. Их всех объединяла любовь и преданность своей Родине

2024-05-09T13:34+0500

2024-05-09T13:34+0500

2024-05-09T13:34+0500

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Среди призванных на фронт из Узбекистана в годы Великой Отечественной войны и продемонстрировавших в боях силу духа, стойкость, отвагу и мужество, были представители разных национальностей.О некоторых них рассказал старший научный сотрудник Института государства и права Академии наук РУз Равшан Назаров на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.По его словам, в числе обладателей высоких наград за боевые подвиги — немец, китаец, азербайджанец, кыргыз, башкир, турок, грек, еврей, молдаванин, осетин, поляк, уйгур и крымский татарин.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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