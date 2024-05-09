https://uz.sputniknews.ru/20240509/uzbekistantsy-geroi-velikaya-otechestvennaya-voyna-43802402.html
Узбекистанцы — Герои СССР, участвовавшие в Великой Отечественной войне
Узбекистанцы — Герои СССР, участвовавшие в Великой Отечественной войне
Sputnik Узбекистан
Узбекистанцы, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны и внесли вклад в победу над фашизмом, были людьми разных национальностей. Их всех объединяла любовь и преданность своей Родине
2024-05-09T13:34+0500
2024-05-09T13:34+0500
2024-05-09T13:34+0500
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Среди призванных на фронт из Узбекистана в годы Великой Отечественной войны и продемонстрировавших в боях силу духа, стойкость, отвагу и мужество, были представители разных национальностей.О некоторых них рассказал старший научный сотрудник Института государства и права Академии наук РУз Равшан Назаров на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.По его словам, в числе обладателей высоких наград за боевые подвиги — немец, китаец, азербайджанец, кыргыз, башкир, турок, грек, еврей, молдаванин, осетин, поляк, уйгур и крымский татарин.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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узбекистанцы великая отечественная война герои советский союз
узбекистанцы великая отечественная война герои советский союз
Узбекистанцы — Герои СССР, участвовавшие в Великой Отечественной войне
Эксклюзив
Узбекистанцы, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны и внесли вклад в победу над фашизмом, были людьми разных национальностей. Их всех объединяла любовь и преданность своей Родине.
Среди призванных на фронт из Узбекистана в годы Великой Отечественной войны и продемонстрировавших в боях силу духа, стойкость, отвагу и мужество, были представители разных национальностей.
О некоторых них рассказал старший научный сотрудник Института государства и права Академии наук РУз Равшан Назаров на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.
По его словам, в числе обладателей высоких наград за боевые подвиги — немец, китаец, азербайджанец, кыргыз, башкир, турок, грек, еврей, молдаванин, осетин, поляк, уйгур и крымский татарин.
"Среди русской диаспоры многие, более 50 человек стали Героями Советского Союза. Но, конечно, самый знаменитый из них, генерал армии Иван Ефимович Петров. Он генерал армии, герой СССР, долгие годы был командующим Туркестанский военным округом", — сказал эксперт.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.