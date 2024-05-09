https://uz.sputniknews.ru/20240509/voyna-deti-evakuatsiya-uzbekistan-43811083.html

Сколько детей принял Узбекистан во время Великой Отечественной войны

Сколько детей принял Узбекистан во время Великой Отечественной войны

Sputnik Узбекистан

В годы войны Узбекистан спас от голода и смерти более 1,5 миллиона эвакуированных. Среди них свыше 250 тыс. осиротевших детей, вывезенных из блокадного Ленинграда, а также из Беларуси, Польши и Украины

2024-05-09T18:30+0500

2024-05-09T18:30+0500

2024-05-09T18:30+0500

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На смену холоду, голоду, пережитым ужасом войны, трагедиям от потерь родных пришли тепло и щедрость узбекской земли, доброта ее жителей, окруживших эвакуированных малышей заботой и любовью.Об этом рассказал старший научный сотрудник Института государства и права Академии наук РУз Равшан Назаров в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.Подробнее о том, как приемные родители заботились о здоровье детей, старались, чтобы все они получили образование, не раздумывая отдавали последнее, чтобы ребятишкам было в чем и с чем ходить в школу — в видео Sputnik Узбекистан.

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