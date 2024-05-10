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https://uz.sputniknews.ru/20240510/bratskiye-mogily-tashkentye-kak-poyavilsya-memorialnyy-kompleks-43816541.html
"Братские могилы" в Ташкенте: как появился этот мемориальный комплекс
"Братские могилы" в Ташкенте: как появился этот мемориальный комплекс
Sputnik Узбекистан
Историю появления мемориала рассказал старший научный сотрудник Института государства и права Академии наук Узбекистана Равшан Назаров
2024-05-10T10:26+0500
2024-05-10T10:31+0500
узбекистан
ташкент
мемориал
история
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Есть там и символические могилы, пустые — кенотафы.Подробнее смотрите в видео Sputnik Узбекистан.
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братские могилы ташкент история мемориал научный сотрудник институт государство право академия наук узбекистан равшан назаров
братские могилы ташкент история мемориал научный сотрудник институт государство право академия наук узбекистан равшан назаров

"Братские могилы" в Ташкенте: как появился этот мемориальный комплекс

10:26 10.05.2024 (обновлено: 10:31 10.05.2024)
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Историю появления мемориала рассказал старший научный сотрудник Института государства и права Академии наук Узбекистана Равшан Назаров, посетивший мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан.

“Узбекистан, Ташкент был одной из, скажем так, клиник или медицинских центров по лечению раненых и больных фронтовиков. К сожалению, не все из них выздоровели. Те, кто скончался от последствий тяжелых ранений, их как раз хоронили вот в этом месте. Так и появился этот комплекс, который сейчас неофициально называют "Братскими могилами", — рассказал Равшан Назаров.

Есть там и символические могилы, пустые — кенотафы.
Подробнее смотрите в видео Sputnik Узбекистан.
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