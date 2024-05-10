"Братские могилы" в Ташкенте: как появился этот мемориальный комплекс
10:26 10.05.2024 (обновлено: 10:31 10.05.2024)
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Историю появления мемориала рассказал старший научный сотрудник Института государства и права Академии наук Узбекистана Равшан Назаров, посетивший мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан.
“Узбекистан, Ташкент был одной из, скажем так, клиник или медицинских центров по лечению раненых и больных фронтовиков. К сожалению, не все из них выздоровели. Те, кто скончался от последствий тяжелых ранений, их как раз хоронили вот в этом месте. Так и появился этот комплекс, который сейчас неофициально называют "Братскими могилами", — рассказал Равшан Назаров.
Есть там и символические могилы, пустые — кенотафы.
Подробнее смотрите в видео Sputnik Узбекистан.