"Братские могилы" в Ташкенте: как появился этот мемориальный комплекс

“Узбекистан, Ташкент был одной из, скажем так, клиник или медицинских центров по лечению раненых и больных фронтовиков. К сожалению, не все из них выздоровели. Те, кто скончался от последствий тяжелых ранений, их как раз хоронили вот в этом месте. Так и появился этот комплекс, который сейчас неофициально называют "Братскими могилами", — рассказал Равшан Назаров.