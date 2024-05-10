https://uz.sputniknews.ru/20240510/istoriya-veteran-vtoraya-mirovaya-voyna-43820247.html

Помнят то, что хотелось бы забыть — истории ветеранов Второй мировой войны

Помнят то, что хотелось бы забыть — истории ветеранов Второй мировой войны

Sputnik Узбекистан

Михаил Васильевич Колмогоров и Вера Андреевна Насырова единственные оставшиеся в своих городах, Самарканде и Карши, ветераны Второй мировой войны

2024-05-10T17:26+0500

2024-05-10T17:26+0500

2024-05-10T17:26+0500

вторая мировая война

ветеран

ветераны

день победы

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Михаилу Васильевичу Колмогорову почти 99 лет он помнит то, что хотелось бы забыть. Но ради мирной жизни внуков и правнуков, да и всего окружения он вновь и вновь бередит душу, вспоминая ужасы Второй мировой войны. Его воспоминания бесценны, ведь он – последний из ветеранов, проживающих в Самарканде.Наш герой родился и вырос в селе Степногутово Тогучинского района Новосибирской области. О начале войны узнал в неполные 16 лет.В первые годы войны Михаил Колмогоров работал почтальоном, разносил письма. Треугольные доставлял с радостью, понимая, что отправитель жив, а вот четырехугольные – похоронки старался подкинуть под дверь и как можно скорее уйти, чтобы не видеть скорбящие глаза матерей.В январе 1943 года Колмогорову принесли повестку. Прибыть на станцию вовремя, которая находилась за 25 км, юноше и его товарищу не удалось."Была пурга, снега намело по колено. На поезд мы опоздали. Переживали, думали, что запишут в дезертиры. Но обошлось. Спустя несколько недель пришла вторая повестка. На этот раз на станцию отвез отец, взявший лошадь у председателя сельсовета. После в Новосибирске в течение 6-ти месяцев учился на радиста. За полгода мы прошли 2-годичные курсы. Занимались по 15 часов в день", — говорит ветеран.Военную службу Колмогоров начал в качестве начальника радиостанции 68-й механизированной бригады 8-го механизированного корпуса 2-го украинского фронта."Перед первым боем меня отправили в бригаду узнать, не поменялись ли радиоданные. Тогда я впервые испытал жуткий страх. В окопах увидел сначала одного мертвого солдата — нашего, чуть дальше немца. На обратной дороге, к тому моменту уже стемнело, боясь вновь столкнуться с трупами, побежал по другой дороге. После, конечно, уже не боялся, насмотрелся", — вспоминает наш собеседник.Свою первую медаль "За отвагу" Колмогоров получил за то, что взял в плен немецкого радиста. Были и другие подвиги, за которые он награжден орденом "Красная звезда", орденом Отечественной войны I степени и еще одной медалью "За отвагу".В конце 1944 года корпус Михаила Васильевича дислоцировали в состав 2-го белорусского фронта, главным направлением которого было наступление на Гамбург. Как вспоминает ветеран, там велись изнурительные бои. Немцы прочно держали оборону. В начале марта 1945 года Михаила Васильевича ранило и его отправили в госпиталь, где он и встретил долгожданный День Победы.После войны Михаил Колмогоров окончил военное училище в Кемерово. Затем служил в Туркестанском военном округе в Самарканде. Работал помощником начальника военного госпиталя. В отставку ушел в 1968 году в должности капитана.Михаил Васильевич – прекрасный семьянин. С супругой Екатериной Андреевной прожил 66 лет. 9 лет назад ее не стало. В настоящее время проживает с дочерью Еленой и помощницей по хозяйству Гульнарой Муминовой.Что интересно, несмотря на свой преклонный возраст, Михаил Васильевич активный пользователь Интернета. К примеру, пять лет назад он отправил электронное письмо в администрацию Тогучинского района в надежде узнать хоть что-нибудь о родном селе. Ему не только ответили, но и рассказали о музее, созданном в селе, в котором сегодня бережно хранят сведения и о нем, славном воине Колмогорове.Еще одна наша героиня, пережившая ужасы Второй мировой войны в 16-летнем возрасте, единственный фронтовик, оставшийся в городе Карши, — Вера Андреевна Насырова. Вера Андреевна жила на Украине в Харьковской области в селе Верхний Сальтов. В 1941 году на фронт из семьи Пехота (девичья фамилия героини) ушли два брата и отец. Вслед за ними в военкомат пошла и 16-летняя Вера, но ей отказали. Однако спустя время предложили работу в тылу. Ей необходимо было доносить сведения о расположении немецких войск, которые вовсю хозяйничали в соседних селах, районах.16-летняя девочка не раз переплывала реку Северский Донец, по другую сторону которой находились несколько сел, оккупированных немцами."В нашей группе было 6 человек. Но, поскольку я была самой шустрой и самой маленькой, меня чаще других отправляли на задания. Перед тем, как переплыть реку, брала с собой красную глину якобы для того, чтобы обменять ее на пшеницу. Долгое время была вне поле зрения немцев, пока однажды нас не раскрыли. Сначала поймали напарника, его замуровали в пещере, потом мать с дочкой – их повесили. Избежать их участи мне удалось чудом. Спасла школьная подруга, которая в кругу семьи узнала, что утром меня должны ликвидировать", — вспоминает Вера Андреевна.Юной разведчице пришлось бежать. По дороге она увидела эшелон немецких машин и на ходу стала придумывать историю про детский дом и тетю из соседнего села. На тот момент Вера Андреевна выглядела лет на 12. Немцы пожалели девочку и взяли с собой. В новом селе она продолжила добывать сведения для советской армии."В конце лета 1943 года село оккупировали немцы. Всех жителей гнали, сжигая все на своем пути. Дойдя до одной из станций нас погрузили в товарные вагоны и отправили в Польшу в концлагерь Треблинка. Там уже во время дезинфекции меня и еще двух девушек вытащил пожилой мужчина, который подыскивал работниц для немцев. В качестве рабсилы пробыла до апреля 1945 года. Потом пришли советские солдаты и освободили", — рассказывает Вера Андреевна.Сразу вернуться домой не получилось, поскольку устроилась в офицерскую столовую и переезжала с места на место. Так, Пехота добралась до Берлина.Рассказывая о доме, Вера Андреевна еле сдерживала слезы. Поскольку оказалось, что оба ее брата нарвались на мину и погибли в 1944 году. В том же году пришла похоронка и на отца. Дома ее ждала измученная горем мама и младший брат Николай, которому тогда было всего 8 лет.Поскольку село, где жила Вера Андреевна было практически выжжено, она с одобрения матери уехала на заработки в Пензу, где познакомилась с будущим мужем Нажимом Насыровым. Он был из Узбекистана и тоже прошел всю войну."Мы расписались и уехали на малую родину супруга. В 1947 году мама умерла, а брата, которому едва исполнилось 10 лет, отправили в детский дом. Супруг нашел деньги на дорогу и настоятельно потребовал найти Николая и привезти его, что я и сделала. Школу он окончил с медалью. Затем учился в Ташкенте в политехническом институте. Работал в Алжире. Дослужился до звания "Заслуженный геолог". В ноябре 2019 года его не стало", — делится своими воспоминаниями Вера Андреевна.Что же касается самой Веры Андреевны, то после войны она работала сначала машинисткой-секретарем в местной больнице, а затем более 20 лет главным бухгалтером Облдора и еще 9 лет — в Тресте водстроя.В 1995 году Насырова похоронила супруга, с которым воспитала не только дочь Тамару, но и двух внуков. В настоящее время она проживает с дочерью и невесткой младшего внука Одила.Подробнее — в видео Sputnik Узбекистан.

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ветераны вторая мировая война михаил васильевич колмогоров вера андреевна насырова город самарканд карши