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https://uz.sputniknews.ru/20240510/rabochiye-mesta-migranty-uvolneniya-soveschaniye-prezident-43825081.html
Рабочие места, мигранты и увольнения — что обсудили на совещании с президентом
Рабочие места, мигранты и увольнения — что обсудили на совещании с президентом
Sputnik Узбекистан
В ходе совещания с президентом рассмотрели целый ряд вопросов, касающихся кожевенной промышленности, шелковой отрасли, коврового производства, занятости и привлечения населения к предпринимательству
2024-05-10T16:54+0500
2024-05-10T17:04+0500
узбекистан
президент
шавкат мирзиёев
видеоселекторное совещание
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ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. В пятницу с участием Шавката Мирзиёева прошло видеоселекторное совещание, посвященное развитию кожевенной и шелковой промышленности, а также обеспечению занятости населения, сообщает пресс-служба главы государства.Отмечалось, что за последние годы были созданы широкие условия для предпринимательской деятельности в этих направлениях. Так, было организовано 16 малых промышленных зон кожевенного производства. Для новых проектов было предоставлено 40 миллионов долларов недорогих ресурсов.В прошлом году объем производства в кожевенной промышленности достиг почти 3 триллионов сумов. Однако половина этого объема пришлась на Андижанскую и Ферганскую области. В Каракалпакстане, Бухаре, Джизаке, Сурхандарье и Хорезме, заготавливающих значительный объем кожи, низкие показатели производства.Поэтому деятельность ассоциации "Чармсаноат" будет изменена, за отраслью закрепят Народный банк. Вместе с хокимами областей будут разработаны проекты на 100 миллионов долларов в малых кожевенных промышленных зонах.Также создадут кожевенные кластеры в Шараф-Рашидовском и Ахангаранском районах. Для строительства очистных сооружений и зданий направят 40 миллионов долларов в виде дешевых ресурсов. В проекты привлекут иностранные бренды, производящие продукцию из натуральной и искусственной кожи. Для этого наладят компенсацию до 30 тысяч долларов расходов предприятий на услуги сорсинга.Животноводческим кластерам выделят низкопроцентные кредиты для приобретения кормовых культур и породистого скота.Говорили на совещании и о развитии шелковой отрасли.Однако технологии выращивания шелкопряда и защиты от болезней недостаточно развиты. В результате потери при получении коконов относительно высоки.Основу экспорта отрасли все еще составляет сырье. В связи с этим подчеркнули необходимость углубленной переработки коконов и увеличения производства готовой продукции, тканей и домашнего текстиля. Это должно помочь занять место на европейском рынке, на который приходится 45% мирового импорта шелковых изделий.Наиболее актуальной проблемой в шелководстве остается кормовая база. Для решения этой проблемы необходимо расширить посадку новых высокоурожайных сортов шелковицы. Также можно создать дополнительный источник корма, высадив шелковицу в один-два ряда по краям хлопковых полей.Хокимам поручено организовать новые тутовые плантации на площади 105 тысяч гектаров. Низкая закупочная цена на коконы не способствовала заинтересованности населения. Согласно указу президента, подписанному на днях, закупочная цена коконов была увеличена на 25%. Шелководы освобождены от подоходного и социального налогов, для тутовых плантаций установлена налоговая ставка в 10%.Как отмечалось, еще один способ повысить эффективность отрасли – применение альтернативных методов. Например, в Китае широко используется выращивание шелкопрядов на клещевине. Эту новую методику можно адаптировать к климатическим условиям Узбекистана.Шла речь на совещании и о ковровом производстве, о его роли в обеспечении занятости населения и развитии местной промышленности.Глава государства также провел открытый диалог с предпринимателями, действующими в рассматриваемых отраслях. Заслушав поднятые ими проблемы и предложения, поручил ответственным руководителям содействовать предпринимателям в получении сертификатов для выхода на рынки Европы, привлечь иностранных специалистов, обеспечить доступ отечественной кожаной, ковровой и шелковой продукции в торговые дома за рубежом, организовать подготовку квалифицированных кадров среднего звена и другие.Рассмотрели также внедрение Сайхунабадского опыта на местах.В результате начатой работы в апреле была обеспечена занятость и привлечены к предпринимательству 365 тысяч человек. Банки начали тесно работать со своими клиентами и создали условия для занятости 115 тысяч человек. В махаллях было реализовано 70 тысяч микропроектов. Начато выращивание культур на 465 тысячах гектаров приусадебных участков.Президент еще раз подчеркнул, что вопросы занятости и доходов населения имеют первостепенное значение, и предупредил руководителей всех уровней.Определены задачи по качественной организации опыта Сайхунабада в разрезе районов и махаллей, созданию постоянных рабочих мест и источников дохода для населения.Еще одним важным вопросом в махаллях является организация упорядоченной и безопасной трудовой миграции.В течение первых четырех месяцев текущего года 115 тысяч граждан, работавших за границей, вернулись в Узбекистан. К концу года ожидается возвращение еще 250-300 тысяч мигрантов. Подчеркнута важность их трудоустройства и оказания помощи в решении социальных вопросов.Ответственным лицам поручено создать единую информационную платформу по миграции и интегрировать ее с системой "махаллинской семерки ".
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совещание шавкат мирзиёев президент вопросы кожевенная промышленность шелковая отрасль ковровое производство занятость население предпринимательство
совещание шавкат мирзиёев президент вопросы кожевенная промышленность шелковая отрасль ковровое производство занятость население предпринимательство

Рабочие места, мигранты и увольнения — что обсудили на совещании с президентом

16:54 10.05.2024 (обновлено: 17:04 10.05.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание по вопросам развития кожевенной и шелковой промышленности, а также обеспечения занятости населения
Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание по вопросам развития кожевенной и шелковой промышленности, а также обеспечения занятости населения - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.05.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В ходе совещания с президентом рассмотрели целый ряд вопросов, касающихся кожевенной промышленности, шелковой отрасли, коврового производства, занятости и привлечения населения к предпринимательству.
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. В пятницу с участием Шавката Мирзиёева прошло видеоселекторное совещание, посвященное развитию кожевенной и шелковой промышленности, а также обеспечению занятости населения, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание по вопросам развития кожевенной и шелковой промышленности, а также обеспечения занятости населения.
Под председательством Президента Шавката Мирзиёева 10 мая состоялось видеоселекторное совещание по вопросам развития кожевенной и шелковой промышленности, а также обеспечения занятости населения. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.05.2024
Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание по вопросам развития кожевенной и шелковой промышленности, а также обеспечения занятости населения.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Отмечалось, что за последние годы были созданы широкие условия для предпринимательской деятельности в этих направлениях. Так, было организовано 16 малых промышленных зон кожевенного производства. Для новых проектов было предоставлено 40 миллионов долларов недорогих ресурсов.
В прошлом году объем производства в кожевенной промышленности достиг почти 3 триллионов сумов. Однако половина этого объема пришлась на Андижанскую и Ферганскую области. В Каракалпакстане, Бухаре, Джизаке, Сурхандарье и Хорезме, заготавливающих значительный объем кожи, низкие показатели производства.
"В экспорте отрасли доминирует первичная продукция, доля готовой продукции составляет всего около 30%. Объемы переработки кожи также недостаточны. Не используются полностью возможности животноводческих кластеров", — говорится в сообщении.
Поэтому деятельность ассоциации "Чармсаноат" будет изменена, за отраслью закрепят Народный банк. Вместе с хокимами областей будут разработаны проекты на 100 миллионов долларов в малых кожевенных промышленных зонах.
Также создадут кожевенные кластеры в Шараф-Рашидовском и Ахангаранском районах. Для строительства очистных сооружений и зданий направят 40 миллионов долларов в виде дешевых ресурсов. В проекты привлекут иностранные бренды, производящие продукцию из натуральной и искусственной кожи. Для этого наладят компенсацию до 30 тысяч долларов расходов предприятий на услуги сорсинга.
Животноводческим кластерам выделят низкопроцентные кредиты для приобретения кормовых культур и породистого скота.
Говорили на совещании и о развитии шелковой отрасли.
"В последние годы в этом направлении также была внедрена кластерная система. В частности, организовано 74 шелководческих кластера и 11 предприятий по производству грены. Площади тутовых плантаций увеличены с 40 тысяч гектаров до 55 тысяч гектаров. В результате объем производства коконов шелкопряда увеличился в 2,5 раза и достиг 26 тысяч тонн, экспорт шелковой продукции вырос в три раза", — прозвучало на совещании.
Однако технологии выращивания шелкопряда и защиты от болезней недостаточно развиты. В результате потери при получении коконов относительно высоки.
Основу экспорта отрасли все еще составляет сырье. В связи с этим подчеркнули необходимость углубленной переработки коконов и увеличения производства готовой продукции, тканей и домашнего текстиля. Это должно помочь занять место на европейском рынке, на который приходится 45% мирового импорта шелковых изделий.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание по вопросам развития кожевенной и шелковой промышленности, а также обеспечения занятости населения.
Под председательством Президента Шавката Мирзиёева 10 мая состоялось видеоселекторное совещание по вопросам развития кожевенной и шелковой промышленности, а также обеспечения занятости населения. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.05.2024
Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание по вопросам развития кожевенной и шелковой промышленности, а также обеспечения занятости населения.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Наиболее актуальной проблемой в шелководстве остается кормовая база. Для решения этой проблемы необходимо расширить посадку новых высокоурожайных сортов шелковицы. Также можно создать дополнительный источник корма, высадив шелковицу в один-два ряда по краям хлопковых полей.
Хокимам поручено организовать новые тутовые плантации на площади 105 тысяч гектаров.
"Эти земли будут разделены на участки и предоставлены населению через аукцион, на котором начальная цена участка будет установлена на уровне 10%. Незанятые граждане, в том числе женщины, будут обучаться на коротких курсах в моноцентрах и шелководческих кластерах", — говорится в сообщении.
Низкая закупочная цена на коконы не способствовала заинтересованности населения. Согласно указу президента, подписанному на днях, закупочная цена коконов была увеличена на 25%. Шелководы освобождены от подоходного и социального налогов, для тутовых плантаций установлена налоговая ставка в 10%.
Как отмечалось, еще один способ повысить эффективность отрасли – применение альтернативных методов. Например, в Китае широко используется выращивание шелкопрядов на клещевине. Эту новую методику можно адаптировать к климатическим условиям Узбекистана.
"Агентству по карантину и защите растений поручено завезти семена клещевины и питающихся ее листьями шелкопрядов для испытаний в Институте шелководства. Хокимам и ответственным лицам отрасли дан ряд указаний по качественной организации шелкового сезона", — говорится в сообщении.
Шла речь на совещании и о ковровом производстве, о его роли в обеспечении занятости населения и развитии местной промышленности.
"В прошлом году централизованная закупка полипропилена показала свою эффективность. Этот опыт будет продолжен, и финансирование будет удвоено, учитывая время до получения валютной выручки, предпринимателям будет предоставлен полипропилен на срок до одного года", — отмечается в сообщении пресс-службы.
Глава государства также провел открытый диалог с предпринимателями, действующими в рассматриваемых отраслях. Заслушав поднятые ими проблемы и предложения, поручил ответственным руководителям содействовать предпринимателям в получении сертификатов для выхода на рынки Европы, привлечь иностранных специалистов, обеспечить доступ отечественной кожаной, ковровой и шелковой продукции в торговые дома за рубежом, организовать подготовку квалифицированных кадров среднего звена и другие.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание по вопросам развития кожевенной и шелковой промышленности, а также обеспечения занятости населения.
Под председательством Президента Шавката Мирзиёева 10 мая состоялось видеоселекторное совещание по вопросам развития кожевенной и шелковой промышленности, а также обеспечения занятости населения. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.05.2024
Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание по вопросам развития кожевенной и шелковой промышленности, а также обеспечения занятости населения.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Рассмотрели также внедрение Сайхунабадского опыта на местах.
В результате начатой работы в апреле была обеспечена занятость и привлечены к предпринимательству 365 тысяч человек. Банки начали тесно работать со своими клиентами и создали условия для занятости 115 тысяч человек. В махаллях было реализовано 70 тысяч микропроектов. Начато выращивание культур на 465 тысячах гектаров приусадебных участков.
"Однако в некоторых регионах работа продвигается медленно. Например, при изучении 7 районов выяснилось, что на десятках приусадебных участков не было посажено никаких культур. По этой причине за допущенные недостатки 382 ответственных лица районного уровня были освобождены от должности", — говорится в сообщении.
Президент еще раз подчеркнул, что вопросы занятости и доходов населения имеют первостепенное значение, и предупредил руководителей всех уровней.
Определены задачи по качественной организации опыта Сайхунабада в разрезе районов и махаллей, созданию постоянных рабочих мест и источников дохода для населения.
Еще одним важным вопросом в махаллях является организация упорядоченной и безопасной трудовой миграции.
В течение первых четырех месяцев текущего года 115 тысяч граждан, работавших за границей, вернулись в Узбекистан. К концу года ожидается возвращение еще 250-300 тысяч мигрантов. Подчеркнута важность их трудоустройства и оказания помощи в решении социальных вопросов.
Ответственным лицам поручено создать единую информационную платформу по миграции и интегрировать ее с системой "махаллинской семерки ".
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