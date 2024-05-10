Рабочие места, мигранты и увольнения — что обсудили на совещании с президентом
16:54 10.05.2024 (обновлено: 17:04 10.05.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание по вопросам развития кожевенной и шелковой промышленности, а также обеспечения занятости населения
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В ходе совещания с президентом рассмотрели целый ряд вопросов, касающихся кожевенной промышленности, шелковой отрасли, коврового производства, занятости и привлечения населения к предпринимательству.
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. В пятницу с участием Шавката Мирзиёева прошло видеоселекторное совещание, посвященное развитию кожевенной и шелковой промышленности, а также обеспечению занятости населения, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание по вопросам развития кожевенной и шелковой промышленности, а также обеспечения занятости населения.
Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание по вопросам развития кожевенной и шелковой промышленности, а также обеспечения занятости населения.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Отмечалось, что за последние годы были созданы широкие условия для предпринимательской деятельности в этих направлениях. Так, было организовано 16 малых промышленных зон кожевенного производства. Для новых проектов было предоставлено 40 миллионов долларов недорогих ресурсов.
В прошлом году объем производства в кожевенной промышленности достиг почти 3 триллионов сумов. Однако половина этого объема пришлась на Андижанскую и Ферганскую области. В Каракалпакстане, Бухаре, Джизаке, Сурхандарье и Хорезме, заготавливающих значительный объем кожи, низкие показатели производства.
"В экспорте отрасли доминирует первичная продукция, доля готовой продукции составляет всего около 30%. Объемы переработки кожи также недостаточны. Не используются полностью возможности животноводческих кластеров", — говорится в сообщении.
Поэтому деятельность ассоциации "Чармсаноат" будет изменена, за отраслью закрепят Народный банк. Вместе с хокимами областей будут разработаны проекты на 100 миллионов долларов в малых кожевенных промышленных зонах.
Также создадут кожевенные кластеры в Шараф-Рашидовском и Ахангаранском районах. Для строительства очистных сооружений и зданий направят 40 миллионов долларов в виде дешевых ресурсов. В проекты привлекут иностранные бренды, производящие продукцию из натуральной и искусственной кожи. Для этого наладят компенсацию до 30 тысяч долларов расходов предприятий на услуги сорсинга.
Животноводческим кластерам выделят низкопроцентные кредиты для приобретения кормовых культур и породистого скота.
Говорили на совещании и о развитии шелковой отрасли.
"В последние годы в этом направлении также была внедрена кластерная система. В частности, организовано 74 шелководческих кластера и 11 предприятий по производству грены. Площади тутовых плантаций увеличены с 40 тысяч гектаров до 55 тысяч гектаров. В результате объем производства коконов шелкопряда увеличился в 2,5 раза и достиг 26 тысяч тонн, экспорт шелковой продукции вырос в три раза", — прозвучало на совещании.
Однако технологии выращивания шелкопряда и защиты от болезней недостаточно развиты. В результате потери при получении коконов относительно высоки.
Основу экспорта отрасли все еще составляет сырье. В связи с этим подчеркнули необходимость углубленной переработки коконов и увеличения производства готовой продукции, тканей и домашнего текстиля. Это должно помочь занять место на европейском рынке, на который приходится 45% мирового импорта шелковых изделий.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание по вопросам развития кожевенной и шелковой промышленности, а также обеспечения занятости населения.
Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание по вопросам развития кожевенной и шелковой промышленности, а также обеспечения занятости населения.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Наиболее актуальной проблемой в шелководстве остается кормовая база. Для решения этой проблемы необходимо расширить посадку новых высокоурожайных сортов шелковицы. Также можно создать дополнительный источник корма, высадив шелковицу в один-два ряда по краям хлопковых полей.
Хокимам поручено организовать новые тутовые плантации на площади 105 тысяч гектаров.
"Эти земли будут разделены на участки и предоставлены населению через аукцион, на котором начальная цена участка будет установлена на уровне 10%. Незанятые граждане, в том числе женщины, будут обучаться на коротких курсах в моноцентрах и шелководческих кластерах", — говорится в сообщении.
Низкая закупочная цена на коконы не способствовала заинтересованности населения. Согласно указу президента, подписанному на днях, закупочная цена коконов была увеличена на 25%. Шелководы освобождены от подоходного и социального налогов, для тутовых плантаций установлена налоговая ставка в 10%.
Как отмечалось, еще один способ повысить эффективность отрасли – применение альтернативных методов. Например, в Китае широко используется выращивание шелкопрядов на клещевине. Эту новую методику можно адаптировать к климатическим условиям Узбекистана.
"Агентству по карантину и защите растений поручено завезти семена клещевины и питающихся ее листьями шелкопрядов для испытаний в Институте шелководства. Хокимам и ответственным лицам отрасли дан ряд указаний по качественной организации шелкового сезона", — говорится в сообщении.
Шла речь на совещании и о ковровом производстве, о его роли в обеспечении занятости населения и развитии местной промышленности.
"В прошлом году централизованная закупка полипропилена показала свою эффективность. Этот опыт будет продолжен, и финансирование будет удвоено, учитывая время до получения валютной выручки, предпринимателям будет предоставлен полипропилен на срок до одного года", — отмечается в сообщении пресс-службы.
Глава государства также провел открытый диалог с предпринимателями, действующими в рассматриваемых отраслях. Заслушав поднятые ими проблемы и предложения, поручил ответственным руководителям содействовать предпринимателям в получении сертификатов для выхода на рынки Европы, привлечь иностранных специалистов, обеспечить доступ отечественной кожаной, ковровой и шелковой продукции в торговые дома за рубежом, организовать подготовку квалифицированных кадров среднего звена и другие.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание по вопросам развития кожевенной и шелковой промышленности, а также обеспечения занятости населения.
Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание по вопросам развития кожевенной и шелковой промышленности, а также обеспечения занятости населения.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Рассмотрели также внедрение Сайхунабадского опыта на местах.
В результате начатой работы в апреле была обеспечена занятость и привлечены к предпринимательству 365 тысяч человек. Банки начали тесно работать со своими клиентами и создали условия для занятости 115 тысяч человек. В махаллях было реализовано 70 тысяч микропроектов. Начато выращивание культур на 465 тысячах гектаров приусадебных участков.
"Однако в некоторых регионах работа продвигается медленно. Например, при изучении 7 районов выяснилось, что на десятках приусадебных участков не было посажено никаких культур. По этой причине за допущенные недостатки 382 ответственных лица районного уровня были освобождены от должности", — говорится в сообщении.
Президент еще раз подчеркнул, что вопросы занятости и доходов населения имеют первостепенное значение, и предупредил руководителей всех уровней.
Определены задачи по качественной организации опыта Сайхунабада в разрезе районов и махаллей, созданию постоянных рабочих мест и источников дохода для населения.
Еще одним важным вопросом в махаллях является организация упорядоченной и безопасной трудовой миграции.
В течение первых четырех месяцев текущего года 115 тысяч граждан, работавших за границей, вернулись в Узбекистан. К концу года ожидается возвращение еще 250-300 тысяч мигрантов. Подчеркнута важность их трудоустройства и оказания помощи в решении социальных вопросов.
Ответственным лицам поручено создать единую информационную платформу по миграции и интегрировать ее с системой "махаллинской семерки ".