https://uz.sputniknews.ru/20240510/rabochiye-mesta-migranty-uvolneniya-soveschaniye-prezident-43825081.html

Рабочие места, мигранты и увольнения — что обсудили на совещании с президентом

Рабочие места, мигранты и увольнения — что обсудили на совещании с президентом

Sputnik Узбекистан

В ходе совещания с президентом рассмотрели целый ряд вопросов, касающихся кожевенной промышленности, шелковой отрасли, коврового производства, занятости и привлечения населения к предпринимательству

2024-05-10T16:54+0500

2024-05-10T16:54+0500

2024-05-10T17:04+0500

узбекистан

президент

шавкат мирзиёев

видеоселекторное совещание

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ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. В пятницу с участием Шавката Мирзиёева прошло видеоселекторное совещание, посвященное развитию кожевенной и шелковой промышленности, а также обеспечению занятости населения, сообщает пресс-служба главы государства.Отмечалось, что за последние годы были созданы широкие условия для предпринимательской деятельности в этих направлениях. Так, было организовано 16 малых промышленных зон кожевенного производства. Для новых проектов было предоставлено 40 миллионов долларов недорогих ресурсов.В прошлом году объем производства в кожевенной промышленности достиг почти 3 триллионов сумов. Однако половина этого объема пришлась на Андижанскую и Ферганскую области. В Каракалпакстане, Бухаре, Джизаке, Сурхандарье и Хорезме, заготавливающих значительный объем кожи, низкие показатели производства.Поэтому деятельность ассоциации "Чармсаноат" будет изменена, за отраслью закрепят Народный банк. Вместе с хокимами областей будут разработаны проекты на 100 миллионов долларов в малых кожевенных промышленных зонах.Также создадут кожевенные кластеры в Шараф-Рашидовском и Ахангаранском районах. Для строительства очистных сооружений и зданий направят 40 миллионов долларов в виде дешевых ресурсов. В проекты привлекут иностранные бренды, производящие продукцию из натуральной и искусственной кожи. Для этого наладят компенсацию до 30 тысяч долларов расходов предприятий на услуги сорсинга.Животноводческим кластерам выделят низкопроцентные кредиты для приобретения кормовых культур и породистого скота.Говорили на совещании и о развитии шелковой отрасли.Однако технологии выращивания шелкопряда и защиты от болезней недостаточно развиты. В результате потери при получении коконов относительно высоки.Основу экспорта отрасли все еще составляет сырье. В связи с этим подчеркнули необходимость углубленной переработки коконов и увеличения производства готовой продукции, тканей и домашнего текстиля. Это должно помочь занять место на европейском рынке, на который приходится 45% мирового импорта шелковых изделий.Наиболее актуальной проблемой в шелководстве остается кормовая база. Для решения этой проблемы необходимо расширить посадку новых высокоурожайных сортов шелковицы. Также можно создать дополнительный источник корма, высадив шелковицу в один-два ряда по краям хлопковых полей.Хокимам поручено организовать новые тутовые плантации на площади 105 тысяч гектаров. Низкая закупочная цена на коконы не способствовала заинтересованности населения. Согласно указу президента, подписанному на днях, закупочная цена коконов была увеличена на 25%. Шелководы освобождены от подоходного и социального налогов, для тутовых плантаций установлена налоговая ставка в 10%.Как отмечалось, еще один способ повысить эффективность отрасли – применение альтернативных методов. Например, в Китае широко используется выращивание шелкопрядов на клещевине. Эту новую методику можно адаптировать к климатическим условиям Узбекистана.Шла речь на совещании и о ковровом производстве, о его роли в обеспечении занятости населения и развитии местной промышленности.Глава государства также провел открытый диалог с предпринимателями, действующими в рассматриваемых отраслях. Заслушав поднятые ими проблемы и предложения, поручил ответственным руководителям содействовать предпринимателям в получении сертификатов для выхода на рынки Европы, привлечь иностранных специалистов, обеспечить доступ отечественной кожаной, ковровой и шелковой продукции в торговые дома за рубежом, организовать подготовку квалифицированных кадров среднего звена и другие.Рассмотрели также внедрение Сайхунабадского опыта на местах.В результате начатой работы в апреле была обеспечена занятость и привлечены к предпринимательству 365 тысяч человек. Банки начали тесно работать со своими клиентами и создали условия для занятости 115 тысяч человек. В махаллях было реализовано 70 тысяч микропроектов. Начато выращивание культур на 465 тысячах гектаров приусадебных участков.Президент еще раз подчеркнул, что вопросы занятости и доходов населения имеют первостепенное значение, и предупредил руководителей всех уровней.Определены задачи по качественной организации опыта Сайхунабада в разрезе районов и махаллей, созданию постоянных рабочих мест и источников дохода для населения.Еще одним важным вопросом в махаллях является организация упорядоченной и безопасной трудовой миграции.В течение первых четырех месяцев текущего года 115 тысяч граждан, работавших за границей, вернулись в Узбекистан. К концу года ожидается возвращение еще 250-300 тысяч мигрантов. Подчеркнута важность их трудоустройства и оказания помощи в решении социальных вопросов.Ответственным лицам поручено создать единую информационную платформу по миграции и интегрировать ее с системой "махаллинской семерки ".

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совещание шавкат мирзиёев президент вопросы кожевенная промышленность шелковая отрасль ковровое производство занятость население предпринимательство