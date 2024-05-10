https://uz.sputniknews.ru/20240510/ssha-nato-oborona-ukraina-43817300.html

США готовят НАТО к самостоятельной обороне Украины

США готовят НАТО к самостоятельной обороне Украины

Sputnik Узбекистан

"Никаких сапог на земле", то есть никаких войск НАТО на Украине. Такое обещание могут записать в декларации саммита альянса, который пройдет через два месяца в Вашингтоне

2024-05-10T12:21+0500

2024-05-10T12:21+0500

2024-05-10T12:21+0500

сша

нато

украина

россия

декларация

вашингтон

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Девятого июля лидеры стран НАТО соберутся в американской столице, чтобы отметить 75-летие организации и обсудить актуальные проблемы, важнейшей из которых, естественно, является помощь Украине. В частности, в совместной декларации и намечается прописать отказ от ввода войск на территорию "незалежной". Что это значит?Ровным счетом ничего: ведь альянс с самого начала заявлял, что не собирается воевать с Россией на Украине. То есть сейчас НАТО просто подтвердит то, о чем руководители и самого альянса, и входящих в него стран уже неоднократно говорили. Так зачем это делать еще раз?Затем, чтобы подчеркнуть миролюбие НАТО и его оборонительный характер? Заодно напомнив о решимости защищать каждый дюйм территории стран, входящих в альянс. Ведь главный атлантический тезис о необходимости поддержки Украины и недопущения победы России состоит в том, что поражение Киева поставит под угрозу безопасность стран НАТО и ЕС: "все знают", что после этого Путин нападет на Прибалтику, Польшу, Румынию, а там и до Германии дело дойдет.То есть НАТО будет защищать свою безопасность руками ВСУ — помогая оружием, боеприпасами и деньгами, но сама участвовать в войне не будет. И напоминает об этом в декларации. Логично?Не очень. Потому что главный смысл декларации саммита будет совсем в другом. В том, что координация военной помощи Украине переходит от США к НАТО — в том числе и руководство "группой Рамштайн". Если сейчас ею руководит министр обороны США, то теперь будет штаб-квартира НАТО в Брюсселе. То есть НАТО повышает степень своего участия в конфликте — и делает шаг по лестнице эскалации. И слова об отказе от отправки войск нужны лишь для отвлечения внимания от этого факта — на самом деле, ключевого.В "группу Рамштайн" ("Контактная группа по обороне Украины") входит более 50 стран — и лишь немногим более половины из них состоит в НАТО. То есть НАТО не только берет на себя организацию поставок вооружений Украине, но еще и неформально расширяется (за счет таких стран, как Япония, Австралия, Южная Корея). Понятно, что все эти ненатовские страны и так американские союзники, понятно, что встречи в формате "Рамштайн" и так порой проходили в штаб-квартире НАТО, — однако официальная передача полномочий имеет далеко не символическое значение.НАТО официально втягивается в конфликт на Украине — да, формально только поставками оружия и подготовкой военнослужащих — и США намеренно это делают. Не только потому, что хотят повысить вовлеченность Европы в конфликт, но и потому, что готовятся к ноябрьским президентским выборам у себя дома. Передача полномочий по координации помощи Украины от США к НАТО уменьшит возможности Дональда Трампа повлиять на ситуацию, если он победит на президентских выборах и захочет заставить Киев пойти на уступки Москве. В качестве президента Трамп, конечно, сможет влиять на масштабы американских поставок, но уже не сможет влиять на работу всей "группы Рамштайн". Она окажется в ведении НАТО — и тут возможности Вашингтона будут ограничены.То есть атлантисты по обе стороны океана готовятся к поражению Байдена в ноябре — и началу периода повышенной турбулентности в американской внутренней и внешней политике. Им крайне важно, чтобы он не сказался на способности Запада поддерживать Украину против России так долго, как это понадобится, чтобы Россия отступилась и согласилась с атлантизацией "незалежной". Запад готов даже отказаться от той части Украины, что уже контролируется Россией и включена в ее состав, но в обмен он хочет признания своего права забрать все остальное (через вступление сначала в ЕС, а потом и в НАТО).Категорическая неприемлемость подобного варианта для России до сих не осознается Западом (по крайней мере, большей частью элит) — там уверены в том, что смогут поддерживать Украину в боеспособном состоянии еще достаточно долго. А значит, и нет никакой необходимости пересматривать принципиальную установку о "неприемлемости победы России, которая станет поражением Европы". Подтверждение отказа от отправки войск поэтому никоим образом не свидетельствует об изменении настроений на Западе — в отличие, кстати, от рассуждений Макрона о теоретической возможности отправки французских сил. Потому что французский президент как раз лучше других чувствует возросшую вероятность обрушения Украины и пытается с помощью блефа давить на Россию.В реальности же войска стран НАТО могут оказаться на Украине только в одном случае: после коллапса этого временного государства. Именно тогда и возникнет вероятность оккупации части территории Украины — точнее, ее западных областей. Но и в этом случае они могут появиться на территории бывшей "незалежной" только при согласии (неофициальном) Москвы. Без этого ни НАТО в целом и ни одна из входящих в нее стран не решатся на этот шаг. Потому что в противном случае "сапоги на земле" обернутся ракетами в небе.

украина

россия

вашингтон

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сша нато оборона украина войска обещание декларация саммит альянс вашингтон