В свадебное путешествие в Узбекистан — что посмотреть
14:51 10.05.2024 (обновлено: 15:16 10.05.2024)
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Туристы зачастую едут в Узбекистан, чтобы увидеть древние города и попробовать знаменитую узбекскую кухню. По словам старшего вице-президента индийской компании "WDNE" Вандиты Бавы, сегодня республика заслуживает внимания и как страна для свадебного путешествия.
В Узбекистане есть как современная инфраструктура, так и колоритные города, и снежные горы. Куда можно отправиться в свадебное путешествие в Узбекистане – читайте в подборке Sputnik Узбекистан.
Самарканд
Исторический город с величественной архитектурой, включая знаменитый Регистан и Мавзолей Гур-Эмир. Это место олицетворяет древнюю культуру и красоту, которая станет прекрасным фоном для свадебных фотосессий. В том числе в Самарканде доступны крупные площадки с современными и комфортабельными отелями. Здесь можно совершить экскурсии по историческим достопримечательностям или устроить фотосессию в уникальных местах.
© Sputnik / Актан ТемиркановПлощадь Регистан в Самарканде с тремя медресе
Площадь Регистан в Самарканде с тремя медресе
© Sputnik / Актан Темирканов
Бухара
Еще один исторический город, известный своими мечетями, медресе и узкими улочками, которые придают атмосферу восточной романтики. В Бухаре можно отправиться на экскурсию по историческому центру, осмотреть комплексы Ляби Хауз и Пой-Калон, памятник Исмаилу Самани, многое другое. Или окунуться в мир национальных традиций: это могут быть уроки вязания ковров или кулинарный мастер-класс узбекской кухни. Кроме того, в Бухаре стоит прогуляться по базару Токи Заргарон (Золотые мастерские) и купить уникальные украшения ручной работы бухарских ювелиров. А также поужинать на крыше ресторана с видом на ночную Бухару.
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяВечерняя Бухара, Узбекистан
Вечерняя Бухара, Узбекистан
© Sputnik/Анна Желиховская
Чаткальские горы
Молодоженов, которые любят природу, в Чаткальских горах ждут красивые пейзажи, горные озера и возможности для активного отдыха. Например, велосипедные прогулки или верховая езда. Помимо этого, здесь можно устроить атмосферную фотосессию с лошадьми или организовать пикник на природе. А любители экстрима смогут прокатиться на зиплайне или прыгнуть с банджи-джампинга. Здесь доступны как современные отели со всеми удобствами, так и кемпинг в горах.
© FOTO предоставлено Гамалом СооронкуловымПрирода Чаткала
Природа Чаткала
© FOTO предоставлено Гамалом Сооронкуловым
Ташкент
Столица республики предлагает современные удобства и культурные достопримечательности — музеи, парки и рестораны с национальной кухней, идеальные для проведения свадебных церемоний и приемов. Здесь можно устроить день релаксации в спа, поужинать на знаменитой Телебашне, посетить хоккейные матчи и прогуляться по самым известным базарам.
© Depositphotos / weissdergeierТашкентская телебашня
Ташкентская телебашня
© Depositphotos / weissdergeier
Ферганская долина
В Ферганской долине можно посетить несколько древних городов. Это Риштан, Маргилан, Андижан. Они известны керамическими мастерскими, шелковой фабрикой и студией ручных ковров. К примеру, в Ферганской долине можно не просто любоваться готовыми изделиями мастеров, но и попробовать смастерить керамическую посуду собственными руками или поучаствовать в процессе окраски шелковых нитей под руководством опытных ремесленников. Кроме того, здесь есть возможность насладиться природой и заночевать на Арашанских озерах, а также устроить фотосессию в традиционных национальных узбекских нарядах.
© Пресс-служба министерства экологии УзбекистанаАрашанские озера в Ферганской долине. Иллюстративное фото
Арашанские озера в Ферганской долине. Иллюстративное фото
© Пресс-служба министерства экологии Узбекистана