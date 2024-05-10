https://uz.sputniknews.ru/20240510/uzbekistan-turtsiya-vzaimodeystviye-texregulirovaniye-43818939.html
Узбекистан и Турция определили направления взаимодействия в стандартизации
Узбекистан и Турция определили направления взаимодействия в стандартизации
Sputnik Узбекистан
Делегация Узбекистана провела встречи с представителями Турецкого института стандартов и Агентства по аккредитации Халяль
2024-05-10T13:40+0500
2024-05-10T13:40+0500
2024-05-10T14:51+0500
узбекистан
турция
сотрудничество
халяль
программа
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ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Приоритетные направления сотрудничества Узбекистана и Турции в области стандартизации, аккредитации и технического регулирования обсудили в ходе встречи в Анкаре, сообщает Торгово-промышленная палата РУз. В ней приняли участие представители посольства РУз в Турции, председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Даврон Вахабов, директор Узбекского агентства по техническому регулированию Акмал Жуманазаров, руководитель Турецкого института стандартов Махмут Сами Шахин.На встрече предложили начать работу по унификации стандартов, применяемых к текстильной и кожевенно-обувной продукции, а также обмену информацией по импортным требованиям.По итогам переговоров подписали совместную программу сотрудничества, направленную на развитие сферы стандартизации и подтверждения соответствия на 2024-2025 годы.Было также решено модернизировать лабораторию Узбекско-турецкого тестового центра, совершенствовать подготовку квалифицированных специалистов области, развивать деятельность технических комитетов, проводить образовательные семинары.Кроме того, прошла встреча с представителями турецкого Агентства по аккредитации Халяль (НАК), посвященная определению приоритетов сотрудничества в этой сфере.По ее итогам состоялось подписание программы по расширению технического сотрудничества, в том числе в области оценки соответствия халяльной продукции с Узбекским центром аккредитации.
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сотрудничество узбекистан турция делегация встреча представители турецкий институт стандартов агентство аккредитация халяль
сотрудничество узбекистан турция делегация встреча представители турецкий институт стандартов агентство аккредитация халяль
Узбекистан и Турция определили направления взаимодействия в стандартизации
13:40 10.05.2024 (обновлено: 14:51 10.05.2024)
Делегация Узбекистана провела встречи с представителями Турецкого института стандартов и Агентства по аккредитации Халяль (НАК).
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik.
Приоритетные направления сотрудничества Узбекистана и Турции в области стандартизации, аккредитации и технического регулирования обсудили в ходе встречи в Анкаре, сообщает
Торгово-промышленная палата РУз.
В ней приняли участие представители посольства РУз в Турции, председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Даврон Вахабов, директор Узбекского агентства по техническому регулированию Акмал Жуманазаров, руководитель Турецкого института стандартов Махмут Сами Шахин.
На встрече предложили начать работу по унификации стандартов, применяемых к текстильной и кожевенно-обувной продукции, а также обмену информацией по импортным требованиям.
По итогам переговоров подписали совместную программу сотрудничества, направленную на развитие сферы стандартизации и подтверждения соответствия на 2024-2025 годы.
Было также решено модернизировать лабораторию Узбекско-турецкого тестового центра, совершенствовать подготовку квалифицированных специалистов области, развивать деятельность технических комитетов, проводить образовательные семинары.
Кроме того, прошла встреча с представителями турецкого Агентства по аккредитации Халяль (НАК), посвященная определению приоритетов сотрудничества в этой сфере.
По ее итогам состоялось подписание программы по расширению технического сотрудничества, в том числе в области оценки соответствия халяльной продукции с Узбекским центром аккредитации.