https://uz.sputniknews.ru/20240510/uzbekistan-turtsiya-vzaimodeystviye-texregulirovaniye-43818939.html

Узбекистан и Турция определили направления взаимодействия в стандартизации

Узбекистан и Турция определили направления взаимодействия в стандартизации

Sputnik Узбекистан

Делегация Узбекистана провела встречи с представителями Турецкого института стандартов и Агентства по аккредитации Халяль

2024-05-10T13:40+0500

2024-05-10T13:40+0500

2024-05-10T14:51+0500

узбекистан

турция

сотрудничество

халяль

программа

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/0a/43819379_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_926951ba49b07152d369a16752fc1c56.jpg

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Приоритетные направления сотрудничества Узбекистана и Турции в области стандартизации, аккредитации и технического регулирования обсудили в ходе встречи в Анкаре, сообщает Торгово-промышленная палата РУз. В ней приняли участие представители посольства РУз в Турции, председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Даврон Вахабов, директор Узбекского агентства по техническому регулированию Акмал Жуманазаров, руководитель Турецкого института стандартов Махмут Сами Шахин.На встрече предложили начать работу по унификации стандартов, применяемых к текстильной и кожевенно-обувной продукции, а также обмену информацией по импортным требованиям.По итогам переговоров подписали совместную программу сотрудничества, направленную на развитие сферы стандартизации и подтверждения соответствия на 2024-2025 годы.Было также решено модернизировать лабораторию Узбекско-турецкого тестового центра, совершенствовать подготовку квалифицированных специалистов области, развивать деятельность технических комитетов, проводить образовательные семинары.Кроме того, прошла встреча с представителями турецкого Агентства по аккредитации Халяль (НАК), посвященная определению приоритетов сотрудничества в этой сфере.По ее итогам состоялось подписание программы по расширению технического сотрудничества, в том числе в области оценки соответствия халяльной продукции с Узбекским центром аккредитации.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

сотрудничество узбекистан турция делегация встреча представители турецкий институт стандартов агентство аккредитация халяль