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https://uz.sputniknews.ru/20240511/gensek-nok-uzbekistan-nagrajdeniye-orden-olimpiyskiy-sovet-aziya-43836660.html
Генсека НОК Узбекистана наградили орденом Олимпийского совета Азии
Генсека НОК Узбекистана наградили орденом Олимпийского совета Азии
Sputnik Узбекистан
Награждение прошло в рамках начавшейся в Бангкоке 43-й Генеральной Ассамблеи ОСА
2024-05-11T14:32+0500
2024-05-11T14:32+0500
узбекистан
нок узбекистана
награда
национальный олимпийский комитет узбекистана
генеральный секретарь
бангкок
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Генерального секретаря Национального Олимпийского комитета Узбекистана Ойбека Касимова наградили орденом Олимпийского совета Азии "За выдающиеся заслуги", сообщает НОК.Высшую награду Олимпийского совета Азии (ОСА) за значительный вклад в развитие Олимпийского движения на континенте вручил глава совета Раджа Рандхир Сингх.
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генсек нок узбекистан награждение орден олимпийский совет азия бангкок генеральная ассамблея оса
генсек нок узбекистан награждение орден олимпийский совет азия бангкок генеральная ассамблея оса

Генсека НОК Узбекистана наградили орденом Олимпийского совета Азии

14:32 11.05.2024
© НОКОйбек Касимов награждён орденом Олимпийского совета Азии "За выдающиеся заслуги"
Ойбек Касимов награждён орденом Олимпийского совета Азии За выдающиеся заслуги - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2024
© НОК
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Награждение прошло в рамках начавшейся в Бангкоке 43-й Генеральной Ассамблеи ОСА.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Генерального секретаря Национального Олимпийского комитета Узбекистана Ойбека Касимова наградили орденом Олимпийского совета Азии "За выдающиеся заслуги", сообщает НОК.
Высшую награду Олимпийского совета Азии (ОСА) за значительный вклад в развитие Олимпийского движения на континенте вручил глава совета Раджа Рандхир Сингх.
© НОКОйбек Касимов награждён орденом Олимпийского совета Азии "За выдающиеся заслуги"
Ойбек Касимов награждён орденом Олимпийского совета Азии За выдающиеся заслуги - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2024
Ойбек Касимов награждён орденом Олимпийского совета Азии "За выдающиеся заслуги"
© НОК
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