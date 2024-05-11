https://uz.sputniknews.ru/20240511/gensek-nok-uzbekistan-nagrajdeniye-orden-olimpiyskiy-sovet-aziya-43836660.html

Генсека НОК Узбекистана наградили орденом Олимпийского совета Азии

Генсека НОК Узбекистана наградили орденом Олимпийского совета Азии

Sputnik Узбекистан

Награждение прошло в рамках начавшейся в Бангкоке 43-й Генеральной Ассамблеи ОСА

2024-05-11T14:32+0500

2024-05-11T14:32+0500

2024-05-11T14:32+0500

узбекистан

нок узбекистана

награда

национальный олимпийский комитет узбекистана

генеральный секретарь

бангкок

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Генерального секретаря Национального Олимпийского комитета Узбекистана Ойбека Касимова наградили орденом Олимпийского совета Азии "За выдающиеся заслуги", сообщает НОК.Высшую награду Олимпийского совета Азии (ОСА) за значительный вклад в развитие Олимпийского движения на континенте вручил глава совета Раджа Рандхир Сингх.

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