Направления и цены: какие российские авиакомпании летают в Узбекистан
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Около 10 российских авиакомпаний летают в Узбекистан. Только в апреле текущего года они совершили в общей сложности 616 рейсов в разные города республики.
Больше всего рейсов совершают такие российские авиакомпании, как UTAIR, URAL AIRLINES и AZIMUTH. Куда самолетами российских авиаперевозчиков можно добраться из Ташкента — в инфографике Sputnik Узбекистан.
Цены на авиаперелеты и актуальные рейсы российских авиакомпаний на май:
Стоимость билетов в города России начинается от 1 млн 764 тыс. сумов.
(стоимость указана в сумах; время прилета/вылета указывается местное)
Улететь можно по следующим направлениям:
UTAIR
Москва
В пути: 4 ч. 25 мин.
Рейс: ежедневно
Время вылета: 18.30
Время прилета: 20.55
Стоимость билетов: от 1 млн 764 тыс.
Сургут
В пути: 22 ч 20 мин (пересадка 14 ч. 15 мин.)
Рейс: ежедневно
Время вылета: 18.30
Время прилета: 16.50
Стоимость билетов: от 2 млн 368 тыс.
Тюмень
В пути: 20 ч 20 мин (пересадка 13 ч 15 мин)
Рейс: ежедневно
Время вылета: 18.30
Время прилета: 14.50
Стоимость билетов: от 1 млн 975 тыс.
Уфа
В пути: 2 ч 55 мин
Рейс: ежедневно
Время вылета: 11.40
Время прилета: 14.35
Стоимость билетов: от 2 млн 457 тыс.
Грозный
В пути: 12 ч 5 мин (4 ч 15 мин)
Рейс: ежедневно
Время вылета: 18.30
Время прилета: 04.35
Стоимость билетов: от 2 млн 314 тыс.
Санкт-Петербург
В пути: 28 ч (22 ч 15 мин)
Рейс: ежедневно
Время вылета: 18.30
Время прилета: 20.30
Стоимость билетов: от 2 млн 162 тыс.
URAL AIRLINES
Екатеринбург
В пути: 2 ч 55 мин
Рейс: ежедневно
Время вылета: 04.55
Время прилета: 07.50 (
Стоимость билетов: от 2 млн 373 тыс.
Москва
В пути: 4 ч 5 мин
Рейс: ежедневно
Время вылета: 00.30
Время прилета: 02.35
Стоимость билетов: от 2 млн 165 тыс.
Красноярск
В пути: 3 ч 20 мин
Рейс: вт, ср, пт
Время вылета: 00.30
Время прилета: 02.35
Стоимость билетов: от 2 млн 601 тыс.
Сочи
В пути: 10 ч 35 мин (пересадка 2 ч 50 мин)
Рейс: ежедневно
Время вылета: 00.30
Время прилета: 09.05
Стоимость билетов: от 2 млн 594 тыс.
AZIMUTH
Минеральные воды
В пути: 3 ч 45 мин
Рейс: пн, ср, пт
Время вылета: 06.15
Время прилета: 08.05
Стоимость билетов: от 2 млн 331 тыс.
S7 AIRLINES
Новосибирск
В пути: 2 ч 50 мин
Рейс: пн, ср, сб
Время вылета: 01.25
Время прилета: 06.15
Стоимость билетов: от 2 млн 644 тыс.
RED WINGS
Самара
В пути: 3 ч 10 мин
Рейс: сб
Время вылета: 05.20
Время прилета: 07.45
Стоимость билетов: от 2 млн 832 тыс.
Казань
В пути: 3 ч 20 мин
Рейс: сб
Время вылета: 04.50
Время прилета: 06.10
Стоимость билетов: от 2 млн 970 тыс.
Махачкала
В пути: 3 ч 10 мин
Рейс: вт, сб
Время вылета: 04.00
Время прилета: 05.10
Стоимость билетов: от 2 млн 349 тыс.
AEROFLOT
Москва
В пути: 4 ч 5 мин
Рейс: ежедневно
Время вылета: 03.00, 15.40
Время прилета: 05.25, 18.00 (местное время)
Стоимость билетов: от 3 млн 320 тыс.
ROSSIYA
Красноярск
В пути: 3 ч 20 мин
Рейс: вт, ср, пт
Время вылета: 23.40
Время прилета: 05.00
Стоимость билетов: от 2 млн 673 тыс.
Санкт-Петербург
В пути: 4 ч 55 мин
Рейс: пн, чт, сб,
Время вылета: 11.00
Время прилета: 13.55
Стоимость билетов: от 2 млн 742 тыс.
POBEDA
Москва
В пути: 4 ч 10 мин
Рейс: ежедневно
Время вылета: 04.40
Время прилета: 06.50
Стоимость билетов: от 2 млн 69 тыс.