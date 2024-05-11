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https://uz.sputniknews.ru/20240511/napravleniye-sena-rossiya-uzbekistan-aviakompaniya-43833752.html
Направления и цены: какие российские авиакомпании летают в Узбекистан
Направления и цены: какие российские авиакомпании летают в Узбекистан
Sputnik Узбекистан
Около 10 российских авиакомпаний летают в Узбекистан. Только в апреле текущего года они совершили в общей сложности 616 рейсов в разные города республики
2024-05-11T11:19+0500
2024-05-11T11:19+0500
инфографика
россия
узбекистан
самолет
авиакомпания
рейс
город
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Больше всего рейсов совершают такие российские авиакомпании, как UTAIR, URAL AIRLINES и AZIMUTH. Куда самолетами российских авиаперевозчиков можно добраться из Ташкента — в инфографике Sputnik Узбекистан.Цены на авиаперелеты и актуальные рейсы российских авиакомпаний на май:Стоимость билетов в города России начинается от 1 млн 764 тыс. сумов.(стоимость указана в сумах; время прилета/вылета указывается местное)Улететь можно по следующим направлениям:UTAIRМоскваВ пути: 4 ч. 25 мин.Рейс: ежедневноВремя вылета: 18.30Время прилета: 20.55Стоимость билетов: от 1 млн 764 тыс.СургутВ пути: 22 ч 20 мин (пересадка 14 ч. 15 мин.)Рейс: ежедневноВремя вылета: 18.30Время прилета: 16.50Стоимость билетов: от 2 млн 368 тыс.ТюменьВ пути: 20 ч 20 мин (пересадка 13 ч 15 мин)Рейс: ежедневноВремя вылета: 18.30Время прилета: 14.50Стоимость билетов: от 1 млн 975 тыс.УфаВ пути: 2 ч 55 минРейс: ежедневноВремя вылета: 11.40Время прилета: 14.35Стоимость билетов: от 2 млн 457 тыс.ГрозныйВ пути: 12 ч 5 мин (4 ч 15 мин)Рейс: ежедневноВремя вылета: 18.30Время прилета: 04.35Стоимость билетов: от 2 млн 314 тыс.Санкт-ПетербургВ пути: 28 ч (22 ч 15 мин)Рейс: ежедневноВремя вылета: 18.30Время прилета: 20.30Стоимость билетов: от 2 млн 162 тыс.URAL AIRLINESЕкатеринбургВ пути: 2 ч 55 минРейс: ежедневноВремя вылета: 04.55Время прилета: 07.50 (Стоимость билетов: от 2 млн 373 тыс.МоскваВ пути: 4 ч 5 минРейс: ежедневноВремя вылета: 00.30Время прилета: 02.35Стоимость билетов: от 2 млн 165 тыс.КрасноярскВ пути: 3 ч 20 минРейс: вт, ср, птВремя вылета: 00.30Время прилета: 02.35Стоимость билетов: от 2 млн 601 тыс.СочиВ пути: 10 ч 35 мин (пересадка 2 ч 50 мин)Рейс: ежедневноВремя вылета: 00.30Время прилета: 09.05Стоимость билетов: от 2 млн 594 тыс.AZIMUTHМинеральные водыВ пути: 3 ч 45 минРейс: пн, ср, птВремя вылета: 06.15Время прилета: 08.05Стоимость билетов: от 2 млн 331 тыс.S7 AIRLINESНовосибирскВ пути: 2 ч 50 минРейс: пн, ср, сбВремя вылета: 01.25Время прилета: 06.15Стоимость билетов: от 2 млн 644 тыс.RED WINGSСамараВ пути: 3 ч 10 минРейс: сбВремя вылета: 05.20Время прилета: 07.45Стоимость билетов: от 2 млн 832 тыс.КазаньВ пути: 3 ч 20 минРейс: сбВремя вылета: 04.50Время прилета: 06.10Стоимость билетов: от 2 млн 970 тыс.МахачкалаВ пути: 3 ч 10 минРейс: вт, сбВремя вылета: 04.00Время прилета: 05.10Стоимость билетов: от 2 млн 349 тыс.AEROFLOTМоскваВ пути: 4 ч 5 минРейс: ежедневноВремя вылета: 03.00, 15.40Время прилета: 05.25, 18.00 (местное время)Стоимость билетов: от 3 млн 320 тыс.ROSSIYAКрасноярскВ пути: 3 ч 20 минРейс: вт, ср, птВремя вылета: 23.40Время прилета: 05.00Стоимость билетов: от 2 млн 673 тыс.Санкт-ПетербургВ пути: 4 ч 55 минРейс: пн, чт, сб,Время вылета: 11.00Время прилета: 13.55Стоимость билетов: от 2 млн 742 тыс.POBEDAМоскваВ пути: 4 ч 10 минРейс: ежедневноВремя вылета: 04.40Время прилета: 06.50Стоимость билетов: от 2 млн 69 тыс.
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россия авиакомпания полет узбекистан рейс город республика инфографика
россия авиакомпания полет узбекистан рейс город республика инфографика

Направления и цены: какие российские авиакомпании летают в Узбекистан

11:19 11.05.2024
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Около 10 российских авиакомпаний летают в Узбекистан. Только в апреле текущего года они совершили в общей сложности 616 рейсов в разные города республики.
Больше всего рейсов совершают такие российские авиакомпании, как UTAIR, URAL AIRLINES и AZIMUTH. Куда самолетами российских авиаперевозчиков можно добраться из Ташкента — в инфографике Sputnik Узбекистан.
По каким направлениям летают российские авиакомпании из Ташкента - Sputnik Узбекистан
По каким направлениям летают российские авиакомпании из Ташкента - Sputnik Узбекистан
Цены на авиаперелеты и актуальные рейсы российских авиакомпаний на май:
Стоимость билетов в города России начинается от 1 млн 764 тыс. сумов.
(стоимость указана в сумах; время прилета/вылета указывается местное)
Улететь можно по следующим направлениям:
UTAIR
Москва
В пути: 4 ч. 25 мин.
Рейс: ежедневно
Время вылета: 18.30
Время прилета: 20.55
Стоимость билетов: от 1 млн 764 тыс.
Сургут
В пути: 22 ч 20 мин (пересадка 14 ч. 15 мин.)
Рейс: ежедневно
Время вылета: 18.30
Время прилета: 16.50
Стоимость билетов: от 2 млн 368 тыс.
Тюмень
В пути: 20 ч 20 мин (пересадка 13 ч 15 мин)
Рейс: ежедневно
Время вылета: 18.30
Время прилета: 14.50
Стоимость билетов: от 1 млн 975 тыс.
Уфа
В пути: 2 ч 55 мин
Рейс: ежедневно
Время вылета: 11.40
Время прилета: 14.35
Стоимость билетов: от 2 млн 457 тыс.
Грозный
В пути: 12 ч 5 мин (4 ч 15 мин)
Рейс: ежедневно
Время вылета: 18.30
Время прилета: 04.35
Стоимость билетов: от 2 млн 314 тыс.
Санкт-Петербург
В пути: 28 ч (22 ч 15 мин)
Рейс: ежедневно
Время вылета: 18.30
Время прилета: 20.30
Стоимость билетов: от 2 млн 162 тыс.
URAL AIRLINES
Екатеринбург
В пути: 2 ч 55 мин
Рейс: ежедневно
Время вылета: 04.55
Время прилета: 07.50 (
Стоимость билетов: от 2 млн 373 тыс.
Москва
В пути: 4 ч 5 мин
Рейс: ежедневно
Время вылета: 00.30
Время прилета: 02.35
Стоимость билетов: от 2 млн 165 тыс.
Красноярск
В пути: 3 ч 20 мин
Рейс: вт, ср, пт
Время вылета: 00.30
Время прилета: 02.35
Стоимость билетов: от 2 млн 601 тыс.
Сочи
В пути: 10 ч 35 мин (пересадка 2 ч 50 мин)
Рейс: ежедневно
Время вылета: 00.30
Время прилета: 09.05
Стоимость билетов: от 2 млн 594 тыс.
AZIMUTH
Минеральные воды
В пути: 3 ч 45 мин
Рейс: пн, ср, пт
Время вылета: 06.15
Время прилета: 08.05
Стоимость билетов: от 2 млн 331 тыс.
S7 AIRLINES
Новосибирск
В пути: 2 ч 50 мин
Рейс: пн, ср, сб
Время вылета: 01.25
Время прилета: 06.15
Стоимость билетов: от 2 млн 644 тыс.
RED WINGS
Самара
В пути: 3 ч 10 мин
Рейс: сб
Время вылета: 05.20
Время прилета: 07.45
Стоимость билетов: от 2 млн 832 тыс.
Казань
В пути: 3 ч 20 мин
Рейс: сб
Время вылета: 04.50
Время прилета: 06.10
Стоимость билетов: от 2 млн 970 тыс.
Махачкала
В пути: 3 ч 10 мин
Рейс: вт, сб
Время вылета: 04.00
Время прилета: 05.10
Стоимость билетов: от 2 млн 349 тыс.
AEROFLOT
Москва
В пути: 4 ч 5 мин
Рейс: ежедневно
Время вылета: 03.00, 15.40
Время прилета: 05.25, 18.00 (местное время)
Стоимость билетов: от 3 млн 320 тыс.
ROSSIYA
Красноярск
В пути: 3 ч 20 мин
Рейс: вт, ср, пт
Время вылета: 23.40
Время прилета: 05.00
Стоимость билетов: от 2 млн 673 тыс.
Санкт-Петербург
В пути: 4 ч 55 мин
Рейс: пн, чт, сб,
Время вылета: 11.00
Время прилета: 13.55
Стоимость билетов: от 2 млн 742 тыс.
POBEDA
Москва
В пути: 4 ч 10 мин
Рейс: ежедневно
Время вылета: 04.40
Время прилета: 06.50
Стоимость билетов: от 2 млн 69 тыс.
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