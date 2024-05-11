https://uz.sputniknews.ru/20240511/napravleniye-sena-rossiya-uzbekistan-aviakompaniya-43833752.html

Направления и цены: какие российские авиакомпании летают в Узбекистан

Направления и цены: какие российские авиакомпании летают в Узбекистан

Sputnik Узбекистан

Около 10 российских авиакомпаний летают в Узбекистан. Только в апреле текущего года они совершили в общей сложности 616 рейсов в разные города республики

2024-05-11T11:19+0500

2024-05-11T11:19+0500

2024-05-11T11:19+0500

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Больше всего рейсов совершают такие российские авиакомпании, как UTAIR, URAL AIRLINES и AZIMUTH. Куда самолетами российских авиаперевозчиков можно добраться из Ташкента — в инфографике Sputnik Узбекистан.Цены на авиаперелеты и актуальные рейсы российских авиакомпаний на май:Стоимость билетов в города России начинается от 1 млн 764 тыс. сумов.(стоимость указана в сумах; время прилета/вылета указывается местное)Улететь можно по следующим направлениям:UTAIRМоскваВ пути: 4 ч. 25 мин.Рейс: ежедневноВремя вылета: 18.30Время прилета: 20.55Стоимость билетов: от 1 млн 764 тыс.СургутВ пути: 22 ч 20 мин (пересадка 14 ч. 15 мин.)Рейс: ежедневноВремя вылета: 18.30Время прилета: 16.50Стоимость билетов: от 2 млн 368 тыс.ТюменьВ пути: 20 ч 20 мин (пересадка 13 ч 15 мин)Рейс: ежедневноВремя вылета: 18.30Время прилета: 14.50Стоимость билетов: от 1 млн 975 тыс.УфаВ пути: 2 ч 55 минРейс: ежедневноВремя вылета: 11.40Время прилета: 14.35Стоимость билетов: от 2 млн 457 тыс.ГрозныйВ пути: 12 ч 5 мин (4 ч 15 мин)Рейс: ежедневноВремя вылета: 18.30Время прилета: 04.35Стоимость билетов: от 2 млн 314 тыс.Санкт-ПетербургВ пути: 28 ч (22 ч 15 мин)Рейс: ежедневноВремя вылета: 18.30Время прилета: 20.30Стоимость билетов: от 2 млн 162 тыс.URAL AIRLINESЕкатеринбургВ пути: 2 ч 55 минРейс: ежедневноВремя вылета: 04.55Время прилета: 07.50 (Стоимость билетов: от 2 млн 373 тыс.МоскваВ пути: 4 ч 5 минРейс: ежедневноВремя вылета: 00.30Время прилета: 02.35Стоимость билетов: от 2 млн 165 тыс.КрасноярскВ пути: 3 ч 20 минРейс: вт, ср, птВремя вылета: 00.30Время прилета: 02.35Стоимость билетов: от 2 млн 601 тыс.СочиВ пути: 10 ч 35 мин (пересадка 2 ч 50 мин)Рейс: ежедневноВремя вылета: 00.30Время прилета: 09.05Стоимость билетов: от 2 млн 594 тыс.AZIMUTHМинеральные водыВ пути: 3 ч 45 минРейс: пн, ср, птВремя вылета: 06.15Время прилета: 08.05Стоимость билетов: от 2 млн 331 тыс.S7 AIRLINESНовосибирскВ пути: 2 ч 50 минРейс: пн, ср, сбВремя вылета: 01.25Время прилета: 06.15Стоимость билетов: от 2 млн 644 тыс.RED WINGSСамараВ пути: 3 ч 10 минРейс: сбВремя вылета: 05.20Время прилета: 07.45Стоимость билетов: от 2 млн 832 тыс.КазаньВ пути: 3 ч 20 минРейс: сбВремя вылета: 04.50Время прилета: 06.10Стоимость билетов: от 2 млн 970 тыс.МахачкалаВ пути: 3 ч 10 минРейс: вт, сбВремя вылета: 04.00Время прилета: 05.10Стоимость билетов: от 2 млн 349 тыс.AEROFLOTМоскваВ пути: 4 ч 5 минРейс: ежедневноВремя вылета: 03.00, 15.40Время прилета: 05.25, 18.00 (местное время)Стоимость билетов: от 3 млн 320 тыс.ROSSIYAКрасноярскВ пути: 3 ч 20 минРейс: вт, ср, птВремя вылета: 23.40Время прилета: 05.00Стоимость билетов: от 2 млн 673 тыс.Санкт-ПетербургВ пути: 4 ч 55 минРейс: пн, чт, сб,Время вылета: 11.00Время прилета: 13.55Стоимость билетов: от 2 млн 742 тыс.POBEDAМоскваВ пути: 4 ч 10 минРейс: ежедневноВремя вылета: 04.40Время прилета: 06.50Стоимость билетов: от 2 млн 69 тыс.

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