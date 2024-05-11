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https://uz.sputniknews.ru/20240511/otkaz-shashlyk-diyetolog-43839017.html
Кому лучше отказаться от шашлыка – рассказала диетолог
Кому лучше отказаться от шашлыка – рассказала диетолог
Sputnik Узбекистан
Существуют заболевания, при которых медики рекомендуют ограничить употребление шашлыка или же вовсе отказаться от этого блюда
2024-05-11T22:01+0500
2024-05-11T22:01+0500
шашлык
здоровье
диетолог
питание
мясо
лето
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Шашлык можно не всем, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог Татьяна Жаровская.Речь идет прежде всего о тех, у кого есть патологии пищеварительной и мочевыделительной систем в стадии обострения, уточнила она.Но и здоровым людям не следует воспринимать шашлык как часть ежедневного рациона.Особенно важно, по ее словам, следить за степенью прожарки мяса, чтобы не получить пищевое отравление или другие неприятности.
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шашлык заболевание медики рекомендация ограничение употребление блюдо
шашлык заболевание медики рекомендация ограничение употребление блюдо

Кому лучше отказаться от шашлыка – рассказала диетолог

22:01 11.05.2024
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкШашлык
Шашлык - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2024
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Существуют заболевания, при которых медики рекомендуют ограничить употребление шашлыка или же вовсе отказаться от этого блюда.
Шашлык можно не всем, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог Татьяна Жаровская.
Речь идет прежде всего о тех, у кого есть патологии пищеварительной и мочевыделительной систем в стадии обострения, уточнила она.
"Для людей, у которых есть заболевания желудочно-кишечного тракта, такие как холецистит, панкреатит, гастрит в стадии обострения, гастрит со сниженной кислотностью, воспалительные заболевания кишечника, почек, особенно если мы говорим про хроническую почечную недостаточность II-III степени, все-таки шашлык будет достаточно тяжелой пищей", – говорит Татьяна Жаровская.
Но и здоровым людям не следует воспринимать шашлык как часть ежедневного рациона.
"Есть шашлык нужно по праздникам, в сочетании с овощами, с растительной пищей, которая связывает канцерогенные вещества, избыток жиров, улучшает переваривание мяса, улучшает перистальтику кишечника. Да, периодически шашлык можно себе позволить, но это не блюдо ежедневного рациона", – подчеркнула Татьяна Жаровская.
Особенно важно, по ее словам, следить за степенью прожарки мяса, чтобы не получить пищевое отравление или другие неприятности.
"Скоро будет лето, люди, выезжая за город, стоят в пробках, не у всех есть охлаждающие сумки, поэтому возрастают риски острых кишечных инфекций: бактерии очень хорошо размножаются в таких условиях. Второй нюанс – это паразиты. В мясе, например, в свинине, могут быть личинки. Поэтому надо есть только хорошо прожаренный шашлык. Когда мы нажимаем на кусочек мяса, сок должен быть прозрачный, а не красный, не должно быть свежей крови", – предупредила Татьяна Жаровская.
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