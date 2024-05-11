https://uz.sputniknews.ru/20240511/otkaz-shashlyk-diyetolog-43839017.html

Кому лучше отказаться от шашлыка – рассказала диетолог

Кому лучше отказаться от шашлыка – рассказала диетолог

Sputnik Узбекистан

Существуют заболевания, при которых медики рекомендуют ограничить употребление шашлыка или же вовсе отказаться от этого блюда

2024-05-11T22:01+0500

2024-05-11T22:01+0500

2024-05-11T22:01+0500

шашлык

здоровье

диетолог

питание

мясо

лето

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Шашлык можно не всем, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог Татьяна Жаровская.Речь идет прежде всего о тех, у кого есть патологии пищеварительной и мочевыделительной систем в стадии обострения, уточнила она.Но и здоровым людям не следует воспринимать шашлык как часть ежедневного рациона.Особенно важно, по ее словам, следить за степенью прожарки мяса, чтобы не получить пищевое отравление или другие неприятности.

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