Кому лучше отказаться от шашлыка – рассказала диетолог
© Sputnik / Евгений Одиноков/
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Существуют заболевания, при которых медики рекомендуют ограничить употребление шашлыка или же вовсе отказаться от этого блюда.
Шашлык можно не всем, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог Татьяна Жаровская.
Речь идет прежде всего о тех, у кого есть патологии пищеварительной и мочевыделительной систем в стадии обострения, уточнила она.
"Для людей, у которых есть заболевания желудочно-кишечного тракта, такие как холецистит, панкреатит, гастрит в стадии обострения, гастрит со сниженной кислотностью, воспалительные заболевания кишечника, почек, особенно если мы говорим про хроническую почечную недостаточность II-III степени, все-таки шашлык будет достаточно тяжелой пищей", – говорит Татьяна Жаровская.
Но и здоровым людям не следует воспринимать шашлык как часть ежедневного рациона.
"Есть шашлык нужно по праздникам, в сочетании с овощами, с растительной пищей, которая связывает канцерогенные вещества, избыток жиров, улучшает переваривание мяса, улучшает перистальтику кишечника. Да, периодически шашлык можно себе позволить, но это не блюдо ежедневного рациона", – подчеркнула Татьяна Жаровская.
Особенно важно, по ее словам, следить за степенью прожарки мяса, чтобы не получить пищевое отравление или другие неприятности.
"Скоро будет лето, люди, выезжая за город, стоят в пробках, не у всех есть охлаждающие сумки, поэтому возрастают риски острых кишечных инфекций: бактерии очень хорошо размножаются в таких условиях. Второй нюанс – это паразиты. В мясе, например, в свинине, могут быть личинки. Поэтому надо есть только хорошо прожаренный шашлык. Когда мы нажимаем на кусочек мяса, сок должен быть прозрачный, а не красный, не должно быть свежей крови", – предупредила Татьяна Жаровская.