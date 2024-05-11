https://uz.sputniknews.ru/20240511/uzbekistan-oman-proizvodstvo-pitaniye-deti-43836307.html

Узбекистан и Оман планируют производить питание для детей

Узбекистан и Оман планируют производить питание для детей

Sputnik Узбекистан

Представители оманской компании посетят Бухару, чтобы ознакомиться с имеющимися возможностями для реализации проекта

2024-05-11T13:50+0500

2024-05-11T13:50+0500

2024-05-11T13:50+0500

узбекистан

оман

сотрудничество

питание

производство

предприниматели

бухара

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Оманская компания заинтересована участвовать в проекте по производству питания для детей раннего возраста в Бухаре, сообщает ИА "Дунё".Этот и другие вопросы двустороннего взаимодействия обсудили в рамках бизнес-миссии узбекских предпринимателей в Оман, организованной при поддержке посольства Узбекистана.В ходе поездки они провели встречи с главами ряда оманских компаний, ознакомились с их деятельностью и новыми проектами.Отметили, что существуют возможности и преимущества производства этой продукции в республике, в частности, есть необходимое сырье, цеха и оборудование, а также спрос на данную продукцию на местном и внешнем рынках.По итогам встречи достигнута договоренность об организации визита представителей оманской компании в Бухару для ознакомления с территорией и имеющимися возможностями для реализации проекта.

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узбекистан оман производство питание дети представители компания визит бухара ознакомление возможности реализация проект