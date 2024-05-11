https://uz.sputniknews.ru/20240511/uzbekistan-rossiya-osvoyeniye-investitsii-43832473.html
В Узбекистане в этом году планируют освоить $5 млрд российских инвестиций
В Узбекистане в этом году планируют освоить $5 млрд российских инвестиций
Sputnik Узбекистан
В прошлом году этот показатель составил около 3 миллиардов долларов. Текущие задачи и дальнейшие планы по инвестиционному сотрудничеству с зарубежными партнерами обсудили на прошедшем совещании с президентом РУз
2024-05-11T10:43+0500
2024-05-11T10:43+0500
2024-05-11T10:43+0500
узбекистан
россия
сотрудничество
инвестиции
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В этом году в Узбекистане ожидается освоение 5 миллиардов долларов российских инвестиций. В республике успешно функционируют свыше 3 тысяч совместных предприятий. За 2023 год создано более 700 новых предприятий. Об этом и многом другом шла речь на совещании с участием Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба главы государства. Президенту доложили о реализации договоренностей и дальнейших планах инвестиционного сотрудничества с зарубежными партнерами.Отмечалось, что особое внимание уделено проектам кооперации и инвестиционным программам, реализуемым совместно с такими партнерами, как Россия, Китай, Катар, Саудовская Аравия и другими.Как известно, 22-24 апреля в Ташкенте состоялась международная промышленная выставка "Иннопром. Центральная Азия", которая стала ярким примером успешного торгово-экономического сотрудничества с Российской Федерацией.В целом в рамках "Иннопрома" принят пакет соглашений на 4 миллиарда долларов.Кроме того, 2-3 мая состоялся Ташкентский международный инвестиционный форум с участием более 2,5 тысяч гостей из 93 стран. По итогам деловых мероприятий в рамках форума подписан солидный пакет инвестиционных соглашений и экспортных контрактов на 26,6 миллиардов долларов.По итогам форума разработана дорожная карта по реализации инвестиционных и торговых соглашений, подписанных с зарубежными партнерами. В документе конкретно определены все этапы, сроки и ответственные лица. Также разработана дорожная карта по внедрению предложений и инициатив, озвученных зарубежными инвесторами в ходе форума, а также на заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте.Заслушав отчет, Шавкат Мирзиёев отметил необходимость обеспечить строгий контроль за своевременным и полномасштабным выполнением каждого пункта дорожных карт, постоянному диалогу и взаимодействию с инвесторами, созданию для них максимально благоприятных условий и системному решению возникающих вопросов в процессе реализации проектов.Ответственным лицам поручено уже сейчас начать подготовку к проведению четвертого Ташкентского инвестиционного форума, сформировав пакет перспективных проектов в приоритетных отраслях экономики.
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узбекистан россия инвестиции освоение показатель задачи планы сотрудничество зарубежные партнеры совещание президент
узбекистан россия инвестиции освоение показатель задачи планы сотрудничество зарубежные партнеры совещание президент
В Узбекистане в этом году планируют освоить $5 млрд российских инвестиций
В прошлом году этот показатель составил около 3 миллиардов долларов. Текущие задачи и дальнейшие планы по инвестиционному сотрудничеству с зарубежными партнерами обсудили на прошедшем совещании с президентом РУз.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В этом году в Узбекистане ожидается освоение 5 миллиардов долларов российских инвестиций. В республике успешно функционируют свыше 3 тысяч совместных предприятий. За 2023 год создано более 700 новых предприятий.
Об этом и многом другом шла речь на совещании с участием Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба
главы государства. Президенту доложили о реализации договоренностей и дальнейших планах инвестиционного сотрудничества с зарубежными партнерами.
Отмечалось, что особое внимание уделено проектам кооперации и инвестиционным программам, реализуемым совместно с такими партнерами, как Россия, Китай, Катар, Саудовская Аравия и другими.
Как известно, 22-24 апреля в Ташкенте состоялась международная промышленная выставка "Иннопром. Центральная Азия", которая стала ярким примером успешного торгово-экономического сотрудничества с Российской Федерацией.
"По итогам 2023 года товарооборот между нашими странами достиг почти 10 миллиардов долларов. Поставлена задача удвоить этот объем к 2030 году", – говорится в сообщении.
В целом в рамках "Иннопрома" принят пакет соглашений на 4 миллиарда долларов.
Кроме того, 2-3 мая состоялся Ташкентский международный инвестиционный форум с участием более 2,5 тысяч гостей из 93 стран. По итогам деловых мероприятий в рамках форума подписан солидный пакет инвестиционных соглашений и экспортных контрактов на 26,6 миллиардов долларов.
"В их числе крупные проекты в сферах строительства, "зеленой" энергетики, горнодобывающей отрасли, развития инфраструктуры, химической, пищевой, текстильной промышленности и здравоохранения", – говорится в сообщении.
По итогам форума разработана дорожная карта по реализации инвестиционных и торговых соглашений, подписанных с зарубежными партнерами. В документе конкретно определены все этапы, сроки и ответственные лица.
Также разработана дорожная карта по внедрению предложений и инициатив, озвученных зарубежными инвесторами в ходе форума, а также на заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте.
Заслушав отчет, Шавкат Мирзиёев отметил необходимость обеспечить строгий контроль за своевременным и полномасштабным выполнением каждого пункта дорожных карт, постоянному диалогу и взаимодействию с инвесторами, созданию для них максимально благоприятных условий и системному решению возникающих вопросов в процессе реализации проектов.
Ответственным лицам поручено уже сейчас начать подготовку к проведению четвертого Ташкентского инвестиционного форума, сформировав пакет перспективных проектов в приоритетных отраслях экономики.